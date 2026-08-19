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Gérer son entreprise

Conformité, taxes et cotisations, mise en place du CSE, etc. Nos fiches pratiques vous accompagnent dans la gestion quotidienne de votre entreprise.

Gestion de la paie

La gestion de la paie est un processus long et complexe. Grâce à nos ressources, gagnez en temps et en efficacité.

Prestataire de paie : coût et bénéfices de l’externalisation Automatisation de la paie : comment la mettre en place ?Choisir son logiciel de paie : 4 critères clés de décision
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Indicateurs RH

Les indicateurs RH sont essentiels pour améliorer la performance des ressources humaines de votre entreprise. Suivez le guide.

Indicateurs RH : la performance des ressources humainesEffectif dans l’entreprise : comment le calculer ?Turnover : comment le réduire ?
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Conformité

En tant qu'employeur, vous devez respecter de nombreuses obligations. Affichages, registres, déclarations : grâce à cette rubrique vous saurez comment vous mettre en conformité.

Affichage obligatoire dans l’entreprise : quelles règles ?Registre unique du personnel : les éléments essentielsRèglement intérieur d’une entreprise : comment le rédiger ?
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Dirigeant d'entreprise

Le fait de se rémunérer en tant que dirigeant d'entreprise suscite de nombreuses interrogations. Nos fiches pratiques vous aident à y voir plus clair.

Rémunération des dirigeants : comment ça fonctionne ?Bulletin de salaire du président de SAS : guide pratiqueRémunération du président de SASU : les modalités à connaître
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Gestion de la paie en association

La gestion de la paie en association peut sembler complexer. Salariés en association, fiches de paie, logiciel de paie pour une association : nos articles font le point.

Gestion de la paie en association : quelles particularités ?Logiciel de paie pour association : comment choisir ?Salarié en association : comprendre les règles d’embauche
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Comité social et économique

Lumière sur le comité social économique (CSE) : heures de délégation, ordre du jour, convocation, missions ou encore budget. Suivez le guide.

Comité social et économique (CSE) : mise en placeMissions du CSE : tout comprendreOrdre du jour du CSE : comment doit-on le rédiger ?
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Finance et comptabilité

Gérer sa comptabilité peut être complexe. Nos fiches pratiques vous accompagne tout au long de ce processus.

Comptabilisation de la paie : l'essentiel qu'il faut savoirComptabilisation des congés payés : comment ça fonctionne ?Comptabilisation des notes de frais : méthodes et obligations
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Régime général de cotisations

Employeurs : en optant pour le régime général, vous êtes soumis à un certain nombre de taxes et de cotisations sociales. Déclaration, calcul et paiement : faisons le point avec PayFit.

Cotisations sociales : comment les calculer en 2026 ?Contributions dues par l’employeur : définitions et calculsTaxes dues par l’employeur : champ d’application et calcul
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Créateur d'entreprise

Nos articles vous accompagnent dans vos problématiques quotidiennes. Entrepreneuriat, finance, RH ou encore marketing : nous avons sélectionné les sujets qui vous seront les plus utiles.

Formalités d'embauche obligatoires : quelles sont les règles ?Promesse d’embauche pour un CDI : comment la rédiger ?Faire une levée de fonds : les étapes à connaître
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Création d'entreprise

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