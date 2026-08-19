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Gérer son entreprise
Conformité, taxes et cotisations, mise en place du CSE, etc. Nos fiches pratiques vous accompagnent dans la gestion quotidienne de votre entreprise.
Gestion de la paie
La gestion de la paie est un processus long et complexe. Grâce à nos ressources, gagnez en temps et en efficacité.
Indicateurs RH
Les indicateurs RH sont essentiels pour améliorer la performance des ressources humaines de votre entreprise. Suivez le guide.
Conformité
En tant qu'employeur, vous devez respecter de nombreuses obligations. Affichages, registres, déclarations : grâce à cette rubrique vous saurez comment vous mettre en conformité.
Dirigeant d'entreprise
Le fait de se rémunérer en tant que dirigeant d'entreprise suscite de nombreuses interrogations. Nos fiches pratiques vous aident à y voir plus clair.
Gestion de la paie en association
La gestion de la paie en association peut sembler complexer. Salariés en association, fiches de paie, logiciel de paie pour une association : nos articles font le point.
Comité social et économique
Lumière sur le comité social économique (CSE) : heures de délégation, ordre du jour, convocation, missions ou encore budget. Suivez le guide.
Finance et comptabilité
Gérer sa comptabilité peut être complexe. Nos fiches pratiques vous accompagne tout au long de ce processus.
Régime général de cotisations
Employeurs : en optant pour le régime général, vous êtes soumis à un certain nombre de taxes et de cotisations sociales. Déclaration, calcul et paiement : faisons le point avec PayFit.
Créateur d'entreprise
Nos articles vous accompagnent dans vos problématiques quotidiennes. Entrepreneuriat, finance, RH ou encore marketing : nous avons sélectionné les sujets qui vous seront les plus utiles.
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