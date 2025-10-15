Des collaborateurs satisfaits et autonomes dès le 1er mois. Un guide concret, 0 temps perdu.
Gardez le contrôle avec notre tableau de bord RH
Pouvoir analyser vous-même vos indicateurs RH et limiter les allers-retours avec votre comptable, ça vous tente ?
Vos indicateurs RH enfin exploitables
Indicateurs RH en temps réel
Visualisez, depuis votre tableau de bord RH, les KPIS essentiels au contrôle des coûts et de votre masse salariale.
Reporting RH sur-mesure
Personnalisez votre tableau de bord et créez vos propres rapports pour extraire les données que vous souhaitez piloter de près.
Analytique en illimité
Créez vos axes analytiques sur-mesure pour ventiler vos données salariales par équipe, centre de coûts ou autre critère.
Limitez les allers-retours avec votre comptable
Transfert automatique
À chaque fin de mois, PayFit vous fournit les documents pour votre comptable. Vous pouvez mettre en place un transfert automatique par email.
Accès restreint
Vous préférez laisser la main à votre comptable ? Nous lui créons alors un accès restreint à votre espace administrateur.
Intégration avec Pennylane
Votre comptable peut synchroniser automatiquement les écritures comptables générées par PayFit aux écritures comptables de Pennylane.
30 min
pour générer 100 bulletins de paie par mois
50%
de procédures administratives à gérer en moins
Questions fréquentes
Quels sont les 7 principaux indicateurs RH tableaux de bord ?
Quels sont les 7 principaux indicateurs RH tableaux de bord ?
Les indicateurs essentiels incluent la masse salariale avec détail des charges patronales, le coût réel de chaque salarié, l'effectif moyen et son évolution, le turnover et l'absentéisme (incluant les arrêts maladie). PayFit automatise le calcul de ces KPIs en s'appuyant sur vos données de paie réelles : fiches de paie, congés et heures travaillées pour des tableaux de bord fiables et actualisés.
Qu'est-ce qu'un tableau de bord d'analyse RH ?
Qu'est-ce qu'un tableau de bord d'analyse RH ?
Un tableau de bord RH moderne centralise toutes vos données sociales pour faciliter le pilotage stratégique. Il vous permet d'analyser l'impact des heures supplémentaires sur vos coûts, de suivre l'évolution des coefficients salariaux selon votre convention collective, et d'optimiser votre gestion du personnel. PayFit génère ces analyses automatiquement à partir de vos données de paie et RH.
Quels sont les indicateurs RH à suivre ?
Quels sont les indicateurs RH à suivre ?
Au-delà des indicateurs classiques, surveillez les spécificités de votre secteur : évolution des grilles salariales, gestion des congés fractionnés ou congés non pris, coûts liés aux compléments de salaire maladie. Analysez aussi l'impact de la journée de solidarité et les variations du taux de prélèvement à la source sur votre masse salariale.
Comment faire un reporting RH ?
Comment faire un reporting RH ?
Un reporting efficace s'appuie sur des données fiables et actualisées. PayFit centralise automatiquement toutes les informations : depuis l'édition des fiches de paie jusqu'aux déclarations sociales, en passant par la gestion des profils spéciaux (apprentis, stagiaires, présidents de SASU). Vos rapports se génèrent automatiquement avec des données à jour et conformes.
Comment construire un tableau de bord RH ?
Comment construire un tableau de bord RH ?
Commencez par identifier vos enjeux prioritaires : maîtrise des coûts, conformité juridique, optimisation des processus. PayFit facilite cette construction en vous permettant d'analyser précisément vos coûts salariaux, de comprendre chaque fiche de paie et de suivre l'évolution de votre masse salariale. Nos tableaux de bord intègrent automatiquement les spécificités comme les primes de vacances Syntec ou les calculs de solde de tout compte pour une vision complète et précise.
Retrouvez toutes nos fonctionnalités
Vous pouvez nous confier uniquement la gestion de la paie, mais aussi vous faire accompagner sur la gestion des ressources humaines, des congés et absences, et rituels de management.
Vous êtes agile ? Votre gestion de paie devrait l'être aussi. On vous garantit flexibilité, fiabilité, mais aussi réelle autonomie.
DSN mensuelles et événementielle, DPAE, FCTU ? Inutile de maîtriser ces acronymes, on le fait pour vous.
Passez du temps à écouter les souvenirs de vacances de vos collaborateurs, pas à valider leurs congés.
La gestion du temps et des activités nouvelle génération ? Simple pour vos équipes, claire pour vos managers, stratégique pour votre entreprise.
Quelques minutes pour créer vos différents rituels RH. Et tout le temps nécessaire pour des échanges de qualité avec vos équipes.
Avec PayFit, la paperasse s’efface. Vous pouvez désormais consacrer votre énergie à l’expérience de vos collaborateurs.