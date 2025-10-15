Gardez le contrôle avec notre tableau de bord RH

Pouvoir analyser vous-même vos indicateurs RH et limiter les allers-retours avec votre comptable, ça vous tente ?

Vos indicateurs RH enfin exploitables

Indicateurs RH en temps réel

Visualisez, depuis votre tableau de bord RH, les KPIS essentiels au contrôle des coûts et de votre masse salariale.

Reporting RH sur-mesure

Personnalisez votre tableau de bord et créez vos propres rapports pour extraire les données que vous souhaitez piloter de près.

Analytique en illimité

Créez vos axes analytiques sur-mesure pour ventiler vos données salariales par équipe, centre de coûts ou autre critère.

Limitez les allers-retours avec votre comptable

Transfert automatique

À chaque fin de mois, PayFit vous fournit les documents pour votre comptable. Vous pouvez mettre en place un transfert automatique par email.

Accès restreint

Vous préférez laisser la main à votre comptable ? Nous lui créons alors un accès restreint à votre espace administrateur.

Intégration avec Pennylane

Votre comptable peut synchroniser automatiquement les écritures comptables générées par PayFit aux écritures comptables de Pennylane.

Notre tableau de bord RH vu par Jérôme
Au sein d’une entreprise de 100 salariés, ce DAF vous montre comment il crée ses rapports personnalisés en quelques minutes seulement.
Jérôme Fourquier
DAF chez Sagitta Pharma
PayFit offre un panel de rapports et d'extractions possibles sur tous les items de la paie. Ça me permet de fournir aux managers des fichiers Excel très précis sur le temps de travail, les absences, les salaires...

30 min

pour générer 100 bulletins de paie par mois

50%

de procédures administratives à gérer en moins

Questions fréquentes

Quels sont les 7 principaux indicateurs RH tableaux de bord ?

Les indicateurs essentiels incluent la masse salariale avec détail des charges patronales, le coût réel de chaque salarié, l'effectif moyen et son évolution, le turnover et l'absentéisme (incluant les arrêts maladie). PayFit automatise le calcul de ces KPIs en s'appuyant sur vos données de paie réelles : fiches de paie, congés et heures travaillées pour des tableaux de bord fiables et actualisés.

Qu'est-ce qu'un tableau de bord d'analyse RH ?

Un tableau de bord RH moderne centralise toutes vos données sociales pour faciliter le pilotage stratégique. Il vous permet d'analyser l'impact des heures supplémentaires sur vos coûts, de suivre l'évolution des coefficients salariaux selon votre convention collective, et d'optimiser votre gestion du personnel. PayFit génère ces analyses automatiquement à partir de vos données de paie et RH.

Quels sont les indicateurs RH à suivre ?

Au-delà des indicateurs classiques, surveillez les spécificités de votre secteur : évolution des grilles salariales, gestion des congés fractionnés ou congés non pris, coûts liés aux compléments de salaire maladie. Analysez aussi l'impact de la journée de solidarité et les variations du taux de prélèvement à la source sur votre masse salariale.

Comment faire un reporting RH ?

Un reporting efficace s'appuie sur des données fiables et actualisées. PayFit centralise automatiquement toutes les informations : depuis l'édition des fiches de paie jusqu'aux déclarations sociales, en passant par la gestion des profils spéciaux (apprentis, stagiaires, présidents de SASU). Vos rapports se génèrent automatiquement avec des données à jour et conformes.

Comment construire un tableau de bord RH ?

Commencez par identifier vos enjeux prioritaires : maîtrise des coûts, conformité juridique, optimisation des processus. PayFit facilite cette construction en vous permettant d'analyser précisément vos coûts salariaux, de comprendre chaque fiche de paie et de suivre l'évolution de votre masse salariale. Nos tableaux de bord intègrent automatiquement les spécificités comme les primes de vacances Syntec ou les calculs de solde de tout compte pour une vision complète et précise.

Retrouvez toutes nos fonctionnalités

Vous pouvez nous confier uniquement la gestion de la paie, mais aussi vous faire accompagner sur la gestion des ressources humaines, des congés et absences, et rituels de management.

