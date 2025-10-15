Commencez par identifier vos enjeux prioritaires : maîtrise des coûts, conformité juridique, optimisation des processus. PayFit facilite cette construction en vous permettant d'analyser précisément vos coûts salariaux, de comprendre chaque fiche de paie et de suivre l'évolution de votre masse salariale. Nos tableaux de bord intègrent automatiquement les spécificités comme les primes de vacances Syntec ou les calculs de solde de tout compte pour une vision complète et précise.

