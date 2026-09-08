À retenir : L’ aide à l’embauche d’un travailleur handicapé est accordée aux sociétés qui recrutent des salariés en situation de handicap.

Dans les entreprises d’au moins 20 salariés, la proportion de personnes en situation de handicap doit atteindre 6 % de l’effectif total.

L’État, les collectivités territoriales ou l’Agefiph accordent ces aides aux employeurs afin de favoriser l’intégration des salariés handicapés. En contrepartie, les employeurs bénéficiaires sont tenus d’aménager le poste de travail et d’accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle.

En France, il existe plusieurs dispositifs d’aides à l’embauche pour faciliter le recrutement, notamment celui du personnel handicapé.

Si une entreprise dispose d’au moins 20 salariés, les articles L.5212-1 et suivants du Code du travail l’obligent à embaucher des salariés RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé). Ceux-ci doivent représenter une proportion minimale de 6 % de l’effectif total.

L’État encourage cette démarche inclusive grâce à des aides à l’embauche pour un travailleur handicapé. Comment définir ce soutien ? Quelles sont les différentes mesures mises en place pour embaucher un collaborateur sous RQTH ? Quelles sont les conditions nécessaires pour bénéficier de ces aides, ainsi que la procédure à suivre ? Payfit vous guide.

Qu’est-ce que l’aide à l’embauche d’un travailleur handicapé ?

Ce dispositif est versé par l’État, les collectivités territoriales ou l’AGEFIPH (Association de GEstion du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées). Cette structure est dotée d’un observatoire emploi et handicap, qui lui permet de proposer des mesures d’accompagnement et de formation, tant pour les entreprises que les personnes handicapées.

Cette aide, destinée aux entreprises du secteur privé avec un effectif supérieur ou égal à 20 salariés, vise à favoriser l’ embauche d’un travailleur handicapé . Elle compense les surcoûts liés à l’adaptation du poste de travail ou à la formation professionnelle dudit collaborateur. Le montant varie en fonction de ses besoins spécifiques et de ses tâches.

Différents dispositifs aident les entreprises à répondre à leurs obligations légales. Toutefois, bien que cumulables, ces aides ne sont pas versées automatiquement. Leur attribution dépend du respect de critères spécifiques, comme l’aménagement adapté du poste de travail ou la déclaration du recrutement d’une personne handicapée auprès de l’Agefiph. Le bénéficiaire peut tout à fait être un stagiaire ou un alternant.

💡 Bon à savoir : en cas de non-respect de ses obligations liées aux articles L.5212-1 et suivants du Code du travail, le directeur de la société est soumis à la taxe Agefiph .

Quelles sont les différentes aides pour soutenir l’activité des personnes handicapées ?

Il existe plusieurs aides financières pour faciliter le parcours professionnel des travailleurs handicapés. Certaines d’entre elles concernent des contrats précis, à l’instar de l’ Aide Forfaitaire à l’Employeur (AFE) uniquement valable pour les contrats de professionnalisation. Payfit vous présente les principaux dispositifs étatiques.

Aide à l’Emploi des Travailleurs Handicapés (AETH)

L’AETH compense les surcoûts engendrés pour l'aménagement du poste de travail. Cette mesure concerne l’installation de nouveaux équipements (siège ergonomique, mise à disposition d’un véhicule) ou l’aménagement des horaires de travail (contrat à temps partiel).

Pour bénéficier de ce dispositif, le gérant doit justifier la nature et le montant de ses dépenses auprès de l’Agefiph. Il demande également auprès de l’organisme une Reconnaissance de la Lourdeur du Handicap (RLH) de son nouveau collaborateur.

Le montant de cette aide à l’embauche varie de 6 611 € à 13 161,90 € en fonction de cette RLH. Elle est versée chaque trimestre sur la base des heures réellement travaillées et renouvelable pour 3 ans.

💡 Bon à savoir : elle n’est pas cumulable avec certaines aides de l’État dédiées aux entreprises adaptées.

Aide à l'accueil, à l’intégration et à l’évolution professionnelle

Cette aide couvre les dépenses liées à la prise de fonction et au parcours professionnel du salarié handicapé. L’Agefiph finance des programmes de formation spécifiques et d’autres prestations d’accompagnement individualisé.

Le gérant est tenu de justifier le recrutement de son collaborateur en CDI ou en CDD de minimum 6 mois. Il peut ensuite déposer sa demande auprès de l’Agefiph, de France Travail ou de Cap emploi.

Son montant maximum est de 3 150 € en 2026 (sous réserve de revalorisation Agefiph). Elle peut être renouvelée si le salarié en situation de handicap évolue professionnellement ou occupe un nouveau poste dans cette entreprise.

Aide à l’aménagement du poste de travail

L’objectif principal de ce dispositif est de couvrir les frais d’aménagement du poste de travail selon le handicap du nouveau collaborateur. Les moyens nécessaires à cette adaptation sont d’ordre technique, humain ou organisationnel.

Les employeurs sont éligibles à cette aide si les personnes handicapées sont titulaires d’un CDI ou d’un CDD de plus de 6 mois. Le montant varie en fonction de la situation du collaborateur et de l’aménagement nécessaire pour optimiser ses conditions de travail.

⚠️ Attention : il s’agit d’une aide ponctuelle, mais elle peut être renouvelée en cas d’aggravation du handicap (constatée médicalement) ou une évaluation de la situation de travail.

💡 Bon à savoir : cette aide financière n’est pas automatique et ne peut être perçue qu’après l’aménagement maximal du poste de travail. Toutefois, elle est cumulable avec d’autres aides.

Aide pour maintenir le collaborateur handicapé dans l’emploi

Si l’entreprise rencontre des difficultés pour maintenir dans l’emploi une personne en situation de handicap, elle peut percevoir une aide financière pouvant atteindre 2 100 € en 2026. Ce dispositif couvre les dépenses engagées pour identifier et mettre en œuvre des solutions permettant de conserver cette personne au sein de l’effectif de l’entreprise.

Ce soutien est accordé si les employeurs remplissent 2 conditions :

prescription par Cap Emploi ;

avis médical requis attestant de l'aggravation du handicap.

💡 Bon à savoir : une aide à la formation peut s’avérer utile pour maintenir le collaborateur en situation de handicap à son poste de travail. Le directeur de la société est tenu de se renseigner auprès de l’OPCO ou d’autres organismes financeurs.

Reconnaissance de la Lourdeur du Handicap (RLH)

La reconnaissance de la lourdeur du handicap est la seule procédure nécessitant une participation commune.

L'employeur est à l'initiative de la démarche, mais celle-ci nécessite l'accord du salarié pour être enclenchée. Cette reconnaissance permet de bénéficier de l'Aide à l'Emploi des Travailleurs Handicapés (AETH), un soutien financier annuel versé pour couvrir les coûts liés à l'emploi d'une personne en situation de handicap sur le long terme.

Pour rappel, les montants de l'AETH en 2026 sont :

au taux normal : 6 611 € par an (550 × SMIC horaire de 12,02 €) ;

au taux majoré : 13 161,90 € par an (1 095 × SMIC horaire de 12,02 €).

Le taux attribué dépend de l'évaluation des surcoûts supportés par l'employeur (baisse de productivité, accompagnement humain, maintenance d'équipements, etc.).

⚠️ Attention : cette aide n’est possible que si l'Agefiph reconnaît la lourdeur du handicap du salarié.

Aide pour l'embauche d’un apprenti handicapé

Elle encourage l’employeur à recruter des apprentis en situation de handicap. Elle concerne autant le contrat d’apprentissage que celui de professionnalisation, mais les conditions d’éligibilité de ces contrats sont fixées au minimum à :

6 mois d’activité ;

24 heures par semaine.

Le montant maximum de l'aide en 2026 est de 3 000 € pour un apprentissage et de 4 000 € pour une professionnalisation.

💡 Bon à savoir : l’entreprise est en mesure de cumuler ce dispositif particulier avec l ’aide à l’embauche d’un apprenti sans contraintes médicales.