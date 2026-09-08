À retenir : La gestion du personnel est essentielle au bon fonctionnement d'une entreprise et regroupe toutes les tâches liées à la vie du salarié.

Face à 18,8 % de mobilité des salariés entre entreprises ( INSEE , 2023), bien gérer son personnel est un enjeu de fidélisation majeur.

Elle est assurée par le service RH et couvre : contrats, paie, congés, formations, relations sociales et obligations légales.

Les outils digitaux (SIRH, logiciels) automatisent les processus et permettent de gagner du temps sur les tâches répétitives.

Gérer le personnel de votre entreprise vous semble parfois complexe ? Selon l'INSEE, près de 2 millions de démissions de CDI ont été enregistrées en France en 2023, un record historique. Face à cette mobilité croissante, bien accompagner vos collaborateurs au quotidien est devenu un enjeu stratégique majeur.

C'est précisément l'objectif de la gestion du personnel : cette activité essentielle de la gestion des ressources humaines consiste à organiser le travail des salariés et à gérer toutes les missions administratives qui rythment leur vie professionnelle (contrats, paie, congés, obligations légales). Au-delà de la conformité, elle implique de prendre en compte la performance et le bien-être de chaque collaborateur.

En quoi consiste la gestion du personnel ?

Qu'est-ce que la gestion du personnel ?

La gestion du personnel peut être définie comme l’administration des relations entre les salariés et leur entreprise. Elle couvre toutes les tâches administratives qui accompagnent la vie professionnelle d’un collaborateur, du recrutement jusqu’à la fin du contrat de travail .

Quelle que soit la taille de la structure, gérer le personnel constitue une activité essentielle pour assurer son bon fonctionnement.

💡 Bon à savoir : on parle aussi d’administration du personnel ou encore de gestion des salariés.

Qui gère le personnel en entreprise ?

Le service des Ressources Humaines (RH) prend généralement en charge la gestion du personnel.

Pour ce faire, il doit tenir compte des :

aspects juridiques pour que la société reste en conformité avec les règles législatives et réglementaires en vigueur ;

accords d’entreprise et de conventions collectives ;

spécificités individuelles de chaque contrat de travail ;

et du suivi des tâches administratives (paie, congés payés, absences, etc.).

💡 Bon à savoir : pour un service RH, l’utilisation d’un outil de gestion dédié, de type logiciel, peut faciliter le traitement des obligations administratives et standardiser les processus.

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Quelles missions relèvent de la gestion du personnel ?

Les missions relatives à la gestion du personnel peuvent être divisées en deux grandes catégories : les activités opérationnelles ou fonctionnelles.

Tâches opérationnelles

Les tâches opérationnelles répondent à des impératifs juridiques ou organisationnels pour l’employeur.

Elles comprennent :

la gestion des contrats de travail , de l’embauche d’un salarié à son départ de l’entreprise (traitement candidatures, organisation des entretiens, rédaction des contrats, création et actualisation du dossier professionnel de chaque collaborateur, gestion de la rupture des contrats, etc.) ;

la gestion du temps de travail (organisation des horaires, suivi du respect de la durée légale de travail, répartition des tâches et des agendas professionnels, évaluation des risques professionnels, etc.) ;

la gestion des congés et des absences (traitement des demandes, suivi des arrêts maladie, déclarations d’accidents du travail, etc.) ;

la paie (calcul des rémunérations, remise de bulletins de paie, déclarations sociales nominatives, versement des salaires) ;

la gestion du suivi de la formation et des carrières (identification des besoins, planification des formations, organisation de sessions d’informations et évaluation des compétences, validation des acquis, etc.) ;

la gestion des relations avec les Instances Représentatives du Personnel (IRP) avec la préparation administrative des réunions, la préparation des élections professionnelles du CSE ;

la gestion des processus en matière d’hygiène, de santé et de sécurité, prévention des risques.

💡 Bon à savoir : les tâches opérationnelles font désormais l’objet d’une automatisation et digitalisation pour de nombreuses entreprises. Cela permet à l’employeur, ou au responsable RH, de se concentrer sur l’accompagnement et le management des travailleurs.

Tâches fonctionnelles et sociales

La gestion du personnel requiert également des activités plus fonctionnelles et sociales, notamment pour appliquer la stratégie de l’entreprise et améliorer son climat social.

Ces activités concernent :

la définition des politiques de la société en matière de ressources humaines ;

la planification des décisions stratégiques relatives à l’emploi ;

l’analyse des études et enquêtes internes sur le bien-être du salarié au travail ;

ou encore l’évaluation des performances du personnel, etc.

Bien menées, ces opérations contribuent à la conformité légale et maintiennent un cadre de travail favorable pour les collaborateurs.

Ces activités fonctionnelles visent également à créer un environnement de travail favorable où employeurs et employés peuvent grandir ensemble. En analysant les données RH (turnover, absentéisme, satisfaction), l'employeur identifie les leviers d'amélioration et adapte sa stratégie pour renforcer l'engagement et la performance collective.

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Quels sont les enjeux de la gestion du personnel ?

La gestion du personnel ne se résume pas à l’accomplissement de tâches administratives.

Elle répond également à trois enjeux majeurs :

enjeu stratégique et économique : l’administration du personnel permet d’analyser efficacement la situation économique et sociale de l’entreprise, ce qui aide l’employeur à prendre des décisions éclairées ;

enjeu légal : la bonne réalisation des tâches administratives, juridiques et fiscales aide l’employeur à rester en conformité avec la loi et d’éviter des sanctions ;

enjeu social : la bonne gestion du personnel accroît les performances des salariés et augmente leurs satisfactions.

Ces questions sont primordiales afin de garantir la pérennité de la société.

💡 Bon à savoir : la mobilité des salariés est en constante évolution. Selon l'INSEE, 18,8 % des salariés du privé ont changé d'entreprise ou de statut entre 2021 et 2022, contre 17 % avant la crise sanitaire. Cette mobilité accrue se manifeste notamment par un record de 2 millions de démissions de CDI en 2023 (+3,2 % sur un an).

Face à ce contexte, une gestion du personnel efficace devient un levier stratégique de fidélisation : elle permet de comprendre les attentes des collaborateurs, d'anticiper leurs besoins et de créer un environnement de travail favorable à leur épanouissement.

Réussir sa gestion du personnel repose sur 4 piliers fondamentaux :

Former et responsabiliser les équipes RH

La montée en compétences des gestionnaires RH est essentielle. Cela passe par :

des formations régulières aux évolutions législatives et réglementaires ;

une veille juridique active (droit du travail, protection des données) ;

le développement de soft skills (écoute, communication, médiation).

Cultiver la relation employeur-employé

Une gestion du personnel performante ne se résume pas à de l'administratif. Elle incarne le lien de confiance entre l'entreprise et ses collaborateurs. Pour renforcer cette relation, il est essentiel d'assurer :

une transparence dans les processus RH (paie, congés, évolutions) ;

une communication régulière et accessible sur les droits et obligations ;

un accompagnement personnalisé des salariés à chaque étape de leur parcours.

Anticiper les besoins et les risques

Attendre qu'un problème survienne n'est jamais la meilleure stratégie. En gestion du personnel, l'anticipation est votre meilleur allié.

Cela signifie prévoir vos recrutements avant qu'ils ne deviennent urgents, mettre en place une gestion prévisionnelle des compétences (GPEC) pour faire grandir vos équipes, et veiller au bien-être de vos collaborateurs. Les risques psychosociaux (stress, tensions) peuvent rapidement impacter la performance. Un audit RH régulier vous aide à les identifier avant qu'ils ne deviennent problématiques.

Mesurer et analyser la performance RH

Pour savoir si votre gestion du personnel est efficace, il suffit de mesurer quelques indicateurs clés.

Tout d'abord, le taux de turnover et d'absentéisme révèlent le climat social de votre entreprise. Ensuite, le respect des délais légaux (paie, déclarations) qui maintient la confiance de vos salariés. Enfin, recueillir le feedback régulier de vos collaborateurs (enquêtes, entretiens) vous donne les pistes d'amélioration les plus pertinentes.

Mesurer la performance RH vous permet ainsi d'agir rapidement et efficacement.

Pourquoi opter pour un logiciel de gestion du personnel ?

Optimiser les processus de l’entreprise

Le recours à un logiciel de gestion du personnel permet de rassembler toutes les informations et données relatives aux ressources humaines sur une seule et unique plateforme.

C’est une solution RH appréciée des entreprises, car elle sert à optimiser l’administration du personnel en standardisant ses procédures.

Un tel dispositif aide à gagner en agilité et à réduire les erreurs, ce qui libère du temps pour le management des collaborateurs.

Automatiser pour gagner du temps

Une importante partie de l’administration du personnel peut être automatisée grâce à des solutions technologiques, dites outils SIRH (Système d’Information des Ressources Humaines).

Ces logiciels permettent de réduire les coûts de l’entreprise en simplifiant les processus lourds et répétitifs comme :

la paie ;

l’organisation des plannings ;

le contrôle des horaires ;

le suivi des absences et des demandes de congés ;

le recrutement, etc.

💡 Bon à savoir : au fur et à mesure que votre entreprise grandit, vos besoins en gestion du personnel évoluent. S'équiper d'outils adaptés dès le départ vous permet d'anticiper cette croissance sereinement, de réduire les erreurs et d'éviter un turnover trop élevé. La digitalisation RH accompagne cette transformation en douceur.

Sécuriser les données avec des outils conformes

Certains outils gratuits, comme un planning annuel sur Excel ou des modèles en ligne, peuvent aider à simplifier la gestion du personnel. Cependant, ils ne couvrent pas toujours les besoins spécifiques des entreprises, notamment en matière de protection des données des salariés.

Un logiciel SIRH peut faciliter la mise en conformité avec le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) en centralisant et sécurisant toutes les informations relatives aux salariés.

💡 Bon à savoir : ce type d’outil est conçu pour répondre aux exigences fixées par la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés). Toutefois, c’est de la responsabilité de l’employeur de veiller au respect des obligations légales concernant les données de ses collaborateurs (bonne application des procédures internes, droits d’accès, durée de conservation, confidentialité, etc.).



⚠️ Attention : l'utilisation d'algorithmes pour analyser les performances des salariés est strictement encadrée. La CNIL interdit notamment les traitements automatisés visant à prédire la productivité sans intervention humaine. De même, l'emploi de dispositifs biométriques pour contrôler l'accès aux locaux nécessite une justification légitime et proportionnée, ainsi qu'une information préalable des salariés.