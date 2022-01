Qu’est-ce que l’alternance ?

Définition de l’alternance

La formation en alternance désigne le fait pour une personne en formation professionnelle d’alterner des périodes de formation et des périodes de travail en entreprise.

Ainsi, pour l’employeur, recruter un alternant revient à embaucher un travailleur qui sera présent par intermittence pour effectuer son travail. Le reste du temps, ce travailleur revêtira son costume d’élève et sera en formation dans son établissement ou école.

Concrètement, l’élève et travailleur en même temps, pourra par exemple alterner entre une semaine à l’école et une semaine en entreprise, ou encore une semaine par mois à l’école et tout le reste en entreprise. Il faut savoir que le rythme de l’alternance varie largement d’une formation à l’autre.

Forme de l’alternance

L’alternance peut se décliner de plusieurs façons :

sous la forme d’un contrat d’apprentissage : dans ce cas, on dit que l’employeur recrute un apprenti ;

sous la forme d'un contrat de professionnalisation.

Durée de l’alternance

Le contrat d’apprentissage peut durer de 1 à 3 ans.

Le contrat de professionnalisation peut durer de 6 à 12 mois, voire jusqu'à 24 mois, en fonction de ce que prévoit l’accord collectif de branche.

Conditions de l’alternance

L’alternance n’est pas ouverte à tout le monde.

En effet, en fonction du type de contrat d’alternance choisi, les conditions d’accès varient pour l’alternant :

pour le contrat d’apprentissage : il faut être âgé de 16 à 25 ans ou être travailleur handicapé de plus de 25 ans ;

pour le contrat de professionnalisation : il faut être âgé de 16 à 25 ans, ou être demandeur d'emploi de plus de 26 ans, ou être bénéficiaire du RSA, ou de l'allocation spécifique de solidarité, ou de l'allocation adulte handicapé, ou encore d'un contrat unique d'insertion.

En tant qu’employeur, pour recruter un alternant, il faut :

pour le contrat d’apprentissage : être une entreprise du secteur artisanal, agricole, commercial, industriel, public non industriel et commercial, ou du milieu associatif ou exercer une profession libérale ;

pour le contrat de professionnalisation : être assujetti au financement de la formation professionnelle continue.

💡 Bon à savoir : il est parfaitement possible pour un auto-entrepreneur de recourir à l’alternance. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article sur l’auto-entrepreneur et l’alternance.

Pourquoi recruter un alternant ?

Avantages professionnels

L’alternance est un mode de travail bénéfique à la fois pour l’employeur et le salarié.

En effet, pour le salarié, l’alternance permet :

d’obtenir un diplôme et de se former professionnellement en parallèle de ses études ;

d’être rémunéré et d’avoir sa formation financée par l’Etat et par l’employeur ;

d’être embauché en CDI dans l’entreprise à l’issue du contrat d’alternance ou, si ce n’est pas le cas, de trouver facilement un CDI dans une autre entreprise.

Pour l’employeur, l’atout majeur de l’alternance est de former une personne jeune adaptée aux besoins de l’entreprise et d’espérer l’embaucher à l’issue de son contrat d’alternance. Former un salarié, un stagiaire ou toute autre personne coûte du temps et de l’argent à l’entreprise. Lorsque la personne est embauchée définitivement par la suite, l’investissement fourni par l’entreprise rejaillit en interne.

💡 Bon à savoir : de nombreuses professions peuvent être apprises et exercées en alternance. Par exemple, recruter un commercial en alternance est tout à fait envisageable.

Avantages économiques

Bien entendu, pour l’alternant, les deux avantages financiers principaux de l’alternance sont :

le fait d’être rémunéré en parallèle de ses études ;

le fait d’avoir sa formation financée conjointement par l’Etat et l’employeur.

Pour l’employeur, recruter un alternant est facilité grâce à divers mécanismes d’aide, dont notamment :