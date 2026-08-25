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À retenir
L’alternance permet de former un salarié tout en répondant aux besoins concrets de l’entreprise.
Elle peut prendre la forme d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation.
L’alternant a le statut de salarié : il bénéficie donc des droits applicables aux autres salariés de l’entreprise.
L’employeur doit respecter des formalités précises, notamment la signature du Cerfa, la DPAE (Déclaration Préalable à l'Embauche) et le dépôt du contrat auprès de l’OPCO.
À mesure que l’activité se développe, le recrutement et la gestion du personnel deviennent essentiels pour accompagner la croissance de l’entreprise.
Le recrutement d'un alternant peut être envisagé pour former un futur collaborateur tout en bénéficiant d’un cadre contractuel adapté.
Qu’est-ce que l’alternance ?
L'alternance désigne un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation qui permet à l’alternant de suivre une formation théorique au sein d’un centre de formation et pratique dans l’entreprise d’accueil.
L’alternant peut ainsi acquérir une qualification, un diplôme ou un titre professionnel, tout en développant une expérience concrète en entreprise.
💡 Bon à savoir : le rythme varie selon la formation. Par exemple, quelques jours par semaine en entreprise ou plusieurs semaines de cours et plusieurs semaines de travail.
Les différents contrats d’alternance
Le contrat d’apprentissage vise principalement l’obtention d’un diplôme ou d’un titre professionnel. Il s’adresse notamment aux jeunes en formation initiale.
Le contrat de professionnalisation a pour objectif de favoriser l’insertion ou le retour à l’emploi grâce à l’acquisition d’une qualification professionnelle reconnue.
Durée de l’alternance
Le contrat d’apprentissage dure généralement de 6 mois à 3 ans. Cette durée peut être portée à 4 ans dans certains cas, notamment lorsque l’apprenti est reconnu travailleur handicapé ou sportif de haut niveau.
Le contrat de professionnalisation peut être, quant à lui, conclu en CDD ou en CDI. Dans le premier cas, sa durée est généralement comprise entre 6 et 12 mois. Elle peut être portée à 24 mois si un accord de branche le prévoit et jusqu’à 36 mois pour certains publics spécifiques.
Conditions pour recruter
Pour recruter un apprenti, l’employeur doit être une entreprise du secteur privé, une association ou encore une structure du secteur public non industriel et commercial.
Pour un contrat de professionnalisation, l’entreprise doit notamment être assujettie au financement de la formation professionnelle continue.
💡 Bon à savoir : il est parfaitement possible pour un auto-entrepreneur de recourir à l’alternance.
Conditions pour être recruté
Pour un contrat d’apprentissage, l’apprenti doit en principe avoir entre 16 et 29 ans révolus. Il n’y a toutefois pas de limite d’âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, les sportifs de haut niveau ou les personnes avec un projet de création ou de reprise d’entreprise nécessitant l’obtention d’un diplôme.
Pour un contrat de professionnalisation, le dispositif s’adresse :
aux jeunes de 16 à 25 ans ;
aux demandeurs d’emploi de 26 ans et plus ;
aux bénéficiaires du RSA, de l’allocation de solidarité spécifique ou de l’allocation aux adultes handicapés ;
aux personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion.
Pourquoi recruter un alternant ?
L’employeur forme un jeune talent à ses méthodes, à ses outils et à sa culture d’entreprise. Les besoins de recrutement peuvent ainsi être anticipés avec une éventuelle embauche en CDI ou en CDD à l’issue du contrat.
L’alternance représente également un avantage économique, des aides financières pouvant être versées comme :
l’aide à l’embauche d’un apprenti handicapé ;
l’exonération de cotisations sociales.
👉 À noter : l’alternant est un salarié de l’entreprise à part entière et bénéficie ainsi des mêmes règles que les autres collaborateurs en matière de temps de travail, de congés payés, de protection sociale et de sécurité au travail.
Comment recruter un alternant ?
Une fois le candidat choisi, il faut impérativement :
établir le contrat de travail en remplissant un formulaire Cerfa (le Cerfa FA13 pour le contrat d’apprentissage et le Cerfa 12434 pour le contrat de professionnalisation) ;
effectuer la déclaration préalable à l’embauche ;
désigner un maître d’apprentissage ou un tuteur ;
transmettre le contrat à l'OPCO dans les 5 jours suivant le début de son exécution.
💡 Bon à savoir : il appartient à l'OPCO d'examiner le contrat et de statuer sur la prise en charge financière de la formation de l’alternant.
En parallèle de ces étapes, l'employeur est tenu de respecter les formalités d’embauche classiques.
Combien coûte le recrutement d'un alternant ?
Le coût d’un alternant dépend principalement :
du type de contrat conclu ;
de l’âge de l’alternant ;
de son niveau de formation ;
de l’année d’exécution du contrat ;
de la convention collective applicable ;
des aides.
Rémunération de l’alternant
Le salaire en contrat d'alternance est calculé sur la base du SMIC.
👉 À noter : Dans certains cas, c’est le salaire minimum conventionnel qui sert de base de calcul, s’il est plus favorable.
Rémunération en contrat d’apprentissage
|Année du contrat
|Moins de 18 ans
|18 à 20 ans
|21 à 25 ans
|26 ans et plus
|1re année
|27 % du SMIC
|43 % du SMIC
|53 % du SMIC ou du minimum conventionnel
|100 % du SMIC ou du minimum conventionnel
|2e année
|39 % du SMIC
|51 % du SMIC
|61 % du SMIC ou du minimum conventionnel
|100 % du SMIC ou du minimum conventionnel
|3e année
|55 % du SMIC
|67 % du SMIC
|78 % du SMIC ou du minimum conventionnel
|100 % du SMIC ou du minimum conventionnel
Rémunération en contrat de professionnalisation
|Âge
|Niveau inférieur au bac
|Niveau égal ou supérieur au bac
|Moins de 21 ans
|55 % du SMIC
|65 % du SMIC
|21 à 25 ans
|70 % du SMIC
|80 % du SMIC
|26 ans et plus
|Au moins le SMIC ou 85 % du minimum conventionnel
|Au moins le SMIC ou 85 % du minimum conventionnel
Financement de la formation
Outre le salaire, l’entreprise doit s’acquitter de la Contribution Unique à la Formation Professionnelle et à l’Alternance (CUFPA), qui sert à financer la formation des alternants.
⚠️ Attention : les aides à l'embauche ont été revues à la baisse et différenciées selon le niveau de diplôme préparé.
Pour les contrats d’apprentissage conclus à partir du 8 mars 2026 et débutant avant le 1er janvier 2027, les montants varient selon l’effectif de l’entreprise et le niveau du diplôme préparé.
Le tableau ci-dessous distingue le montant accordé aux entreprises de moins de 250 salariés de celui accordé aux entreprises de 250 salariés et plus.
|Niveau diplôme
|< 250 salariés
|≥ 250 salariés
|Niveau bac et infra-bac (CAP, Bac pro)
|5 000 €
|2 000 €
|Bac+2 (BTS, DUT)
|4 500 €
|1 500 €
|Bac+3 et + (Licence, Master, Ingénieur)
|2 000 €
|750 €
|Apprentis en situation de handicap
|6 000 €
|6 000 €
💡 Bon à savoir : ces aides sont versées uniquement au titre de la première année d'exécution du contrat.
Depuis le 1er juillet 2025, une participation obligatoire de 750 € est également due par l’employeur pour certains contrats d’apprentissage préparant un diplôme ou titre de niveau bac +3 et plus. Elle est versée au CFA.
Foire aux questions (FAQ)
Il est possible de publier une offre sur les plateformes, de contacter directement les CFA, écoles ou universités, d’utiliser son réseau professionnel ou encore de participer à des forums de recrutement.
Oui, un contrat d’alternance peut être rompu, mais les règles varient selon le type de contrat et le moment de la rupture. En apprentissage, une rupture est notamment possible pendant les 45 premiers jours de formation pratique en entreprise.
Oui, s’il est majeur il peut effectuer des heures supplémentaires dans les conditions applicables aux autres salariés. S’il est mineur, les règles sont plus strictes notamment en termes de durée du travail, de repos et d’horaires.
Non, l’employeur n’a pas l’obligation d’embaucher l’apprenti à l’issue du contrat.
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