À retenir : L’ engagement collaborateu r est un pilier essentiel de la performance et de la fidélisation . Il se construit grâce à un alignement entre les besoins du salarié et la vision de l’entreprise .

Sa mesure repose sur des enquêtes internes et des indicateurs RH fiables .

Les principaux leviers d’action incluent l ’onboarding , la QVT , le management , la communication et la RSE .

Une stratégie d’engagement efficace renforce la cohésion , réduit le turn-over et améliore la marque employeur ;

L’ implication , l’ attachement et la volonté de contribuer sont les trois piliers fondamentaux de l’engagement collaborateur.

Ces dernières années, la transformation des modes de travail et l’intensification de la concurrence entre les entreprises ont conduit les employeurs à accorder une attention croissante à la motivation et à l’engagement de leurs collaborateurs.

L’ engagement professionnel des salariés constitue en effet un levier essentiel de performance et s’impose comme l’une des principales préoccupations de la gestion des ressources humaines . Mesurer et renforcer cet engagement apparaît dès lors indispensable pour maintenir, voire améliorer, le niveau de performance au sein des équipes .

Qu’est-ce que l’engagement collaborateur ? Comment engager ses collaborateurs ? Comment développer l'engagement des collaborateurs ? Quels sont les outils leviers de l'engagement collaborateur ? PayFit vous explique.

Qu’est-ce que l’engagement collaborateur ?

Qu’est-ce que l’engagement collaborateur ?

Définition

L’ engagement collaborateur , également appelé engagement professionnel, désigne le degré d’implication , d ’attachement et de volonté des salariés à contribuer à la croissance et à la réussite de l’entreprise . Il se manifeste notamment dans la manière dont ils accomplissent leurs missions et leurs tâches quotidiennes, ainsi que dans leur motivation à s’investir durablement dans la vie professionnelle.

Cette notion suppose que les collaborateurs puissent concilier leurs propres besoins et aspirations professionnelles avec les objectifs et les valeurs de l’entreprise . Lorsque cette adéquation est atteinte, ils sont davantage enclins à s’impliquer collectivement dans le développement et la performance de l’organisation.

Les 3 piliers de l'engagement collaborateur

L’engagement collaborateur repose sur trois piliers fondamentaux : l’ implication , l’ attachement et la volonté de contribuer . Chacun d’eux influence directement la motivation , la satisfaction et la performance au travail . Les mesurer permet d’identifier les leviers d’amélioration et d’agir efficacement pour renforcer l’engagement au sein de l’entreprise.

Pilier Description Indicateur clé Implication Degré d’investissement personnel dans les missions, la qualité du travail et la volonté de donner le meilleur de soi. Taux de réalisation des objectifs, productivité, qualité du travail Attachement Sentiment d’appartenance à l’entreprise, identification aux valeurs, et volonté de rester dans l’organisation. Taux de rétention, intention de rester, score de satisfaction globale Volonté de contribuer Motivation à participer activement au succès collectif, à proposer des idées et à collaborer avec les équipes. Nombre d’initiatives proposées, participation aux projets, engagement dans les actions internes

À quoi sert l’engagement collaborateur ?

Enjeu majeur de la fonction RH, le renforcement de l’engagement collaborateur constitue un levier essentiel pour maintenir durablement la motivation et la fidélisation des salariés .

L’engagement des collaborateurs dans l’entreprise permet notamment de :

favoriser l’implication et l’accroissement des performances des salariés ;

fidéliser et attirer de nouveaux collaborateurs ;

laisser place aux prises d’initiatives et à la mise en place de nouveaux projets ;

mesurer le bien-être au travail ;

réduire le taux d’ absentéisme au travail et les risques de turn-over ;

bonifier la marque employeur externe.



💡 Bon à savoir : chaque année le désengagement représente un coût financier conséquent pour les entreprises.

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Le développement de l’engagement collaborateur au travail, s’effectue en deux étapes :

la mesure de l’engagement ;

la définition de la stratégie d'amélioration de l’engagement collaborateur.

Mesurer le niveau d’engagement collaborateur

L’amélioration de l’engagement nécessite avant tout d’ évaluer le niveau d’implication actuel au sein de l’entreprise. Cette évaluation peut notamment prendre la forme d’une enquête anonyme menée auprès des salariés, afin de mesurer leur sentiment d’engagement à travers différents aspects de la relation de travail :

les besoins du salarié se rapportant à son cadre de travail : conditions de travail, autonomie, tâches attribuées, mobilier et matériel mis à disposition ;

le management de l’entreprise : communication interne, reconnaissance de la hiérarchie, contribution de l’entreprise dans l'amélioration du bien-être au travail ;

le sentiment d’appartenance à l’entreprise : attachement individuel et collectif des collaborateurs à l’entreprise ;

la progression professionnelle : possibilités d'évolution de carrière, formations et promotion professionnelle.

Les indicateurs RH liés à l’absentéisme au travail, au nombre de turn-over et à la Qualité de Vie au Travail (QVT) constituent également des instruments de mesure de l'engagement collaborateur dans l’entreprise.

Depuis 2022, la QVCT (Qualité de Vie et des Conditions de Travail) a remplacé la QVT. Elle met davantage l’accent sur les conditions de travail elles-mêmes (organisation, environnement, sécurité, charge de travail, etc.) plutôt que sur les aspects périphériques ou “à-côtés”.

💡 Bon à savoir : soumettre le nouveau talent à un rapport d’étonnement au cours son onboarding permet également d’avoir un regard neuf et critique sur le fonctionnement de l’entreprise.

Définir la stratégie d'amélioration de l’engagement collaborateur

L’analyse des données issues de l’enquête et des indicateurs RH permet d’élaborer une stratégie d’engagement collaborateur adaptée aux besoins et à la réalité de l’entreprise.

Les principaux axes d’amélioration de l'engagement au travail sont les suivants :

l’optimisation de l’onboarding , afin d’offrir un accueil structuré et engageant aux nouveaux talents ;

la QVCT , à travers l’amélioration des conditions de travail, la promotion de l’ équilibre vie professionnelle/personnelle et la mise en place d’actions en faveur du bien-être ;

l’accompagnement managérial , notamment via la révision des pratiques de management et la formation des managers pour renforcer leur posture et leur capacité d’écoute ;

la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) , qui consiste à intégrer des enjeux sociaux et environnementaux dans les activités de l’entreprise pour renforcer l’alignement avec les valeurs des salariés ;

la communication interne , en veillant à transmettre des informations claires, à reconnaître et récompenser les performances, et à encourager l’expression des besoins et des ressentis ;

le développement des compétences , grâce à un accompagnement individualisé, des dispositifs de formation, ainsi qu’une communication transparente sur les perspectives d’évolution et de mobilité interne.

Renforcer l’engagement collaborateur à travers 6 leviers d'action prioritaires

L’engagement collaborateur peut être durablement renforcé grâce à des leviers d’action concrets , directement issus des axes d’amélioration RH identifiés. Ces leviers agissent à la fois sur la motivation individuelle , le sentiment d’appartenance et la performance collective.

Levier Actions concrètes Impact sur l’engagement Onboarding Parcours d’intégration structuré, livret d’accueil, parrainage, rapport d’étonnement, suivi des premières semaines ⭐⭐⭐⭐☆ Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT) Amélioration des conditions de travail, flexibilité des horaires, prévention des risques, équilibre vie pro/perso ⭐⭐⭐⭐⭐ Management Formation des managers, feedback régulier, reconnaissance, management participatif et bienveillant ⭐⭐⭐⭐⭐ Communication interne Transparence sur la stratégie, partage des informations clés, espaces d’expression et d’écoute ⭐⭐⭐⭐☆ Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) Engagements sociaux et environnementaux, actions solidaires, alignement avec les valeurs des salariés ⭐⭐⭐⭐☆ Développement des compétences Plans de formation, accompagnement individualisé, mobilité interne, perspectives d’évolution ⭐⭐⭐⭐⭐