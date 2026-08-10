À retenir Une fiche de paie conforme en 7 étapes , de l'identification de l'employeur jusqu'au calcul du net à payer .

Chaque mention obligatoire (SIRET, convention collective, cotisations, montant net social ...) doit figurer sur le bulletin.

Une erreur de calcul ou d'affichage vous expose à une sanction financière et à des incohérences avec votre DSN.

Suivre un process rigoureux, étape par étape, vous évite les erreurs les plus fréquentes commises par les employeurs.

De nombreux employeurs se demandent comment faire une fiche de paie conforme. Et pour cause : 75 % des salariés disent avoir une compréhension partielle, voire inexistante, de leur fiche de paie (étude How Much, mars 2026).

Entre les calculs de la fiche de paie, les cotisations sociales, les mentions obligatoires prévues par le Code du travail (et celles interdites) ainsi que les obligations liées à la DSN, il est facile de s’y perdre. À cela s’ajoute une réglementation en constante évolution qui augmente le risque d’erreur.

Quelles sont les étapes incontournables pour faire une fiche de paie ?

Quelles sont les étapes incontournables pour faire une fiche de paie ?

Faire une fiche de paie implique de respecter plusieurs étapes : de la collecte des informations du salarié jusqu’au calcul du salaire net et des cotisations sociales, voici notre guide à suivre pas à pas.

Étape 1 : renseigner les informations relatives à l’employeur

La fiche de paie doit tout d’abord identifier clairement l’employeur.

Les informations suivantes sont obligatoires :

la dénomination et l’adresse de l’entreprise ;

le numéro SIRET et le code APE ;

la convention collective applicable ;

l’organisme de recouvrement des cotisations sociales (URSSAF).

La paie mensuelle vous prend trop de temps ? PayFit automatise la génération des bulletins, transmet vos DSN automatiquement, et vous donne un contrôle total en temps réel, pour que vous puissiez vous concentrer sur le développement de votre entreprise, pas sur les calculs de charges. Reprenez le contrôle de votre paie

Étape 2 : indiquer les informations relatives au salarié

Le bulletin de salaire doit également contenir des informations précises concernant le salarié :

l’identité du salarié (nom et prénom) ;

son numéro de Sécurité sociale ;

son adresse ;

la période de travail concernée par la rémunération ;

la date d’entrée dans l’entreprise, utile notamment pour le calcul des primes liées à l’ancienneté ;

la qualification professionnelle : poste occupé, classification, catégorie professionnelle ;

les éléments de rémunération : coefficient hiérarchique, salaire de base, taux horaire, rémunération mensuelle ;

la durée du travail (mensuelle ou horaire).

Étape 3 : détailler la rémunération brute

La rémunération brute correspond à l’ensemble des sommes soumises à cotisations sociales avant déductions.

Elle comprend notamment :

le salaire de base ;

les primes éventuelles ;

les congés payés ;

les avantages en nature (repas, logement, véhicule, titres-restaurant).

💡 Bon à savoir : le cumul de ces éléments permet d’obtenir la rémunération brute totale.

Étape 4 : calculer et inscrire les cotisations sociales

Cette étape est l’une des plus techniques et des plus sensibles. Une erreur de calcul ou d’affichage peut entraîner des sanctions financières pour l’employeur.

Les cotisations sociales se répartissent en trois catégories :

les charges patronales, à la charge exclusive de l’employeur ;

les charges salariales, prélevées sur le salaire du salarié ;

les cotisations partagées, financées conjointement.

Pour faciliter cette étape, vous pouvez utiliser un simulateur de conversion brut en net qui vous donnera une base de calcul fiable et actualisée.

Pour chaque cotisation, le bulletin de paie doit mentionner l’assiette de cotisation, le taux appliqué, ainsi que le montant correspondant.

Voici les principales cotisations sociales 2026 :

Cotisation Salarié Employeur Finalité Assurance maladie - 7,30 % Santé Vieillesse 7,30% 10,66 % Retraite base Retraite complémentaire 3,15-8,64% 4,72-12,95% Retraite AGIRC-ARRCO Chômage - 4,00 % Allocations chômage CSG/CRDS 9,70% - Sécurité sociale

📌 Exemple : pour 2 000 € brut : ~440 € de cotisations salariales + ~840 € de cotisations patronales.

Deux lignes de totalisation permettent ensuite de distinguer le total des cotisations salariales et le total des cotisations patronales.

Étape 5 : présenter les indemnités non soumises à cotisations sociales

Certaines sommes versées au salarié ne sont pas soumises à cotisations sociales, notamment :

les indemnités de repas ;

les indemnités journalières de Sécurité sociale ;

les primes d’intéressement ou de participation.

Étape 6 : mentionner les autres retenues

Le bulletin de paie doit également faire apparaître les retenues diverses, telles que :

la participation du salarié aux titres-restaurant ;

les avantages en nature sur le bulletin de paie ;

la cotisation à la mutuelle ;

les acomptes ou avances sur salaire.

Étape 7 : calculer l’impôt sur le revenu et la rémunération nette du salarié

Cette étape est la plus attendue par le salarié. Elle permet de déterminer le montant réellement versé.

De nombreuses variables doivent figurer sur le bulletin de paie :

le montant net social ;

le net à payer avant impôt sur le revenu ;

le prélèvement à la source (assiette, taux et montant) ;

le net à payer , versé au salarié ;

la date de paiement du salaire.

S’ajoutent également des mentions informatives, comme :

le net imposable ;

le total versé par l’employeur (super brut) ;

les allègements de cotisations patronales.

⚠️ Attention : gardez en tête que certaines fiches de paie comportent des spécificités :

salarié cadre : cotisation APEC et prévoyance obligatoire ;

apprenti : exonérations spécifiques de cotisations ;

temps partiel : mention obligatoire de la durée du travail et de sa répartition ;

CDD : indemnité de fin de contrat (prime de précarité).

Combien de temps faut-il pour faire une fiche de paie soi-même ?

Le temps nécessaire dépend surtout du nombre de salariés, de la stabilité des éléments variables (primes, absences, heures supplémentaires) et de votre aisance avec les cotisations sociales.

Pour un premier bulletin, comptez le temps de rassembler toutes les informations, de vérifier chaque taux de cotisation, puis de contrôler l'ensemble avant transmission au salarié. Ce temps se réduit progressivement une fois les paramètres de l'entreprise bien maîtrisés, mais chaque changement réglementaire (revalorisation du SMIC, nouveau plafond de Sécurité sociale) vous oblige à remettre à jour vos calculs.

💡 Bon à savoir : plus le nombre de salariés augmente, plus le risque d'erreur de saisie grandit, et donc le temps passé à vérifier chaque bulletin.

C'est notamment pour reprendre la main sur ce temps de vérification qu'un nombre croissant d'employeurs choisit d'automatiser tout ou partie du calcul de leurs fiches de paie.

Modèle de fiche de paie Télécharger gratuitement

Quelles sont les erreurs les plus fréquentes lors de la création de la fiche de paie ?

Parmi les erreurs les plus courantes commises par les employeurs sur les fiches de paie figurent :

les informations inexactes ou le mauvais report des éléments variables de la paie impactant directement le montant du salaire (nombre d’heures travaillées, calcul des congés payés, absences, primes, etc.) ;

la mauvaise application des cotisations sociales ;

la non mise à jour des paramètres de paie (évolution de la réglementation sur les salaires minimaux par exemple, etc.) ;

le mauvais calcul de l’ ancienneté du collaborateur ;

les erreurs sur la convention collective applicable, etc.

⚠️ Attention : chaque erreur sur la fiche de paie d’un salarié peut entraîner des incohérences avec les données déclarées pour la DSN.

Pour les TPE et les PME qui ne disposent pas des compétences en interne ou qui souhaitent déléguer cette tâche, il est possible de confier la création des fiches de paie à un service spécialisé et expert de fiches de paie en ligne comme PayFit.

Maintenant que vous maîtrisez les bases de l’établissement des fiches de paie, voici quelques recommandations essentielles pour sécuriser la conformité de vos documents, simplifier leur gestion et gagner en efficacité.

Suivre l’actualité juridique

La paie est directement impactée par le droit social. Une veille juridique régulière est indispensable. Depuis la généralisation du bulletin de salaire simplifié en 2018 pour plus de lisibilité, d’autres réformes ont suivi.

Par exemple, depuis le 1er juillet 2023, le bulletin de paie mentionne obligatoirement le montant net social (revenu net après déduction des prélèvements sociaux obligatoires).

Anticiper l’évolution du bulletin de paie en 2027

Le modèle actuel du bulletin de paie, appliqué depuis juillet 2023, reste utilisable jusqu’au 31 décembre 2026.

À partir du 1er janvier 2027, un nouveau modèle dit "pérenne" devient obligatoire pour toutes les entreprises. Ce report d’un an, initialement prévu pour janvier 2026, laisse le temps de mettre à jour les logiciels de paie.

💡 Bon à savoir : le futur bulletin garde la même architecture générale, mais revoit la présentation pour la rendre plus lisible : regroupement encore plus poussé des cotisations, mise en avant du montant net social et du net à payer avant impôt. Comprendre dès maintenant la structure d’une fiche de paie permet de prendre une longueur d’avance sur cette transition.

Opter pour une solution de gestion de paie gratuite

Il est possible d’utiliser un modèle Excel ou un logiciel de paie gratuit pour se lancer.

Cependant, soyez conscient de leurs limites importantes :

volume restreint (souvent limité à 10 bulletins par mois).

absence de mises à jour automatiques des barèmes légaux.

risques de non-conformité (rappel : une erreur sur la fiche de paie = contravention de 450 € par bulletin).

sécurité des données limitées (RGPD).

Si le modèle Excel montre vite ses limites, la fiche de paie en ligne reste une alternative accessible pour sécuriser vos bulletins sans changer complètement d'organisation.

⚠️ Attention : l’employeur reste légalement responsable de la conformité des bulletins, même en utilisant un outil gratuit.

Externaliser la gestion de la paie

Face à ces enjeux, une question se pose naturellement : pourquoi ne pas externaliser la gestion de la paie ?

L’externalisation peut se faire via l’utilisation d’un logiciel de paie, le recours à un prestataire spécialisé ou encore un service en ligne comme PayFit.

Concrètement, opter pour une fiche de paie en ligne permet de centraliser la production des bulletins et d'automatiser les mises à jour réglementaires, sans mobiliser une équipe RH dédiée.

Cette solution permet d’éditer les fiches de paie de manière simple, rapide et sécurisée.

Parmi les principaux avantages de faire appel à un service en ligne, vous bénéficierez :

d’une visibilité claire sur les éléments constitutifs de la paie ;

d’une automatisation des calculs , limitant les risques d’erreurs liées à la ressaisie ;

une mise à jour continue de la réglementation en temps réel ;

un gain de temps considérable dans la gestion administrative.

Le service PayFit s’occupe de faire vos fiches de paie automatiquement dans le respect de la réglementation : nous créons vos bulletins de salaire et il ne vous reste plus qu’à les valider en un clic.