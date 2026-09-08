À retenir : Un logiciel de paie permet aux entreprises d’ automatiser certaines tâches redondantes et fastidieuses liées à la paie et de gagner en autonomie .

L' expert-comptable reste un partenaire de référence pour sécuriser la paie des petites structures qui souhaitent déléguer.

Ces deux solutions de gestion de paie sont complémentaires : un logiciel de paie performant couvre l'essentiel du traitement opérationnel, là où l'expert-comptable apporte un conseil stratégique sur les sujets fiscaux et comptables plus larges.

Pour réaliser leur comptabilité et établir la fiche de paie de leurs salariés, de nombreux dirigeants de TPE et PME hésitent entre s’équiper d’un outil de paie ou solliciter les services d’un cabinet comptable. Cet arbitrage est d’autant plus délicat que la digitalisation a permis l’essor de solutions numériques performantes rendant accessible l’ automatisation de la paie en interne.

Voici un comparatif pour mieux comprendre les différences entre le meilleur logiciel de paie et l'expert-comptable.

Un logiciel de paie sert à automatiser une grande partie des opérations liées à la paie et, plus largement, à la gestion financière et comptable.

Pour cela, ce puissant outil comptable propose tout un panel de fonctionnalités permettant :

la tenue comptable (enregistrement des opérations, synchronisation bancaire, création de factures et devis, TVA et taxes, automatisation des écritures, tableaux de bord, rapports de fin d’exercice, etc.) ;

le calcul automatique des salaires (en tenant compte des éléments variables de la paie comme les congés, primes, etc.) ;

la génération des bulletins de salaire , leur distribution et archivage sécurisé ;

l’ envoi automatisé de la DSN ;

la veille juridique réglementaire, etc.

💡 Bon à savoir : grâce à l’intégration, il est possible de connecter un logiciel de paie avec d’autres outils (CRM, ERP, logiciels RH, etc.) via l’API paie.

Quels sont les avantages et inconvénients d’un logiciel de paie ?

Adopter un logiciel de paie permet de simplifier la gestion interne, mais implique aussi certaines responsabilités et limites à anticiper.

Avantages d’un logiciel de paie

Un logiciel de paie, comme Payfit, participe à faciliter l’ internalisation de la paie .

Cette solution simple aide les TPE et PME à :

gérer leur paie de manière plus autonome ;

gagner du temps sur les tâches de saisie redondantes et chronophages en évitant la ressaisie ;

améliorer la qualité et la fiabilité des informations ;

sécuriser l’accès aux données grâce à un espace dédié en ligne pour la collaboration des équipes, etc.

👉 À noter : pour une TPE/PME, utiliser le meilleur logiciel de paie au lieu d'un tableur Excel est souvent une méthode plus sûre et plus efficace.

Inconvénients d’une solution logicielle en paie

Tous les logiciels de paie ne se valent pas. Certains outils du marché demandent un niveau d'expertise paie élevé ou un paramétrage complexe à la charge du client, ce qui peut représenter un frein pour les TPE et PME sans service RH dédié.

Les solutions les plus abouties ont fait évoluer ce modèle pour devenir accessibles aux non-spécialistes :

paramétrage initial pris en charge par les équipes de l'éditeur (convention collective, taux de cotisations, spécificités de l'entreprise) ;

veille réglementaire automatisée intégrée directement dans l'outil, sans intervention du client (mises à jour des taux, barèmes, réformes du Code du travail et du Code de la sécurité sociale) ;

correction des erreurs possible y compris après la clôture d'une paie, via un bulletin rectificatif et une DSN de correction générés automatiquement ;

support paie réactif pour accompagner les utilisateurs en cas de doute sur un cas spécifique.

Avec ce type de solution, le besoin de compétences paie internes devient minime : l'enjeu se déplace vers le choix du bon partenaire logiciel, capable de fiabiliser le processus de bout en bout.

Quel est le rôle d’un expert-comptable ?

Inscrit à l’Ordre des experts-comptables, un expert-comptable est un professionnel agréé, chargé d’accompagner les entreprises dans leur gestion comptable et fiscale.

En cas de paie externalisée (totale ou partielle), il garantit la conformité des documents en procédant à la vérification des fiches de paie (obligations légales, mentions obligatoires, cotisations patronales et salariales, cohérence dans le calcul du salaire brut et net, etc.).

C’est également le partenaire de confiance indispensable pour établir les comptes des TPE/PME ( écritures comptables et tenue des livres, etc.) et assurer leur bilan comptable (liasse fiscale, etc.) et la clôture de paie en bonne et due forme.

Un expert-comptable reste un référent. De par ses compétences et son expertise, non seulement, il sécurise les pratiques de gestion de paie, mais il peut apporter une vision globale et stratégique par ses conseils et son accompagnement adapté à chaque situation.

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Quels sont les avantages et limites de l’expert-comptable ?

Faire appel à un expert-comptable peut être un véritable atout pour une entreprise, mais ce choix comporte aussi certaines contraintes à prendre en compte.

Avantages d’une expertise comptable

Les cabinets comptables assurent généralement un haut niveau de conformité et de sécurité des données. Cela permet de réduire considérablement le risque d’irrégularités et de pénalités en cas de contrôle.

En leur déléguant la gestion de leur paie, les entreprises gagnent en temps, mais également en sérénité.

Elles peuvent aussi bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour des conseils fiscaux et financiers en fonction de leur secteur.

Inconvénients expert-comptable

Le principal frein au recours à un expert-comptable reste le coût qui peut être relativement élevé pour une TPE / PME (surtout si la gestion de la paie lui est entièrement confiée).

Autre limite à considérer : la disponibilité du cabinet. Un expert-comptable répond généralement sur des horaires de bureau, ce qui peut être contraignant en cas de besoin urgent (erreur détectée le soir, simulation à transmettre rapidement à un candidat, gestion d'une fin de contrat de dernière minute).

👉 À noter : l’ externalisation de la paie peut présenter d’autres limites comme la dépendance au prestataire, la perte de contrôle sur les process ou les délais de transmission des éléments variables de paie.

Quelle solution choisir selon votre profil d'entreprise ?

Profil 1 : La micro-entreprise (1 à 5 salariés)

Contexte : votre entreprise compte peu de salariés, avec une paie relativement simple sans trop de variables. Votre budget est serré et vous recherchez avant tout de l'autonomie dans la gestion quotidienne.

Solution recommandée : Logiciel de paie

Un logiciel de paie suffit généralement pour :

automatiser les bulletins standards ;

gérer les congés et absences ;

transmettre la DSN automatiquement.

💡 Bon à savoir : conservez un expert-comptable pour le bilan annuel et les conseils fiscaux, mais gérez la paie en autonomie avec le logiciel.

Profil 2 : La PME (10 à 50 salariés)

Contexte : votre paie devient plus complexe avec des primes, des éléments variables et des heures supplémentaires. Vous êtes peut-être soumis à plusieurs conventions collectives et avez besoin d'une sécurité juridique renforcée.

Solution recommandée : Logiciel et expert-comptable (hybride)

Le logiciel automatise, l'expert-comptable valide et conseille :

le logiciel produit les bulletins et transmet la DSN ;

l'expert-comptable accède aux données via un espace dédié ;

il valide la conformité et apporte son expertise sur les cas complexes.

Cette approche hybride génère un double bénéfice : d'une part, l'expert-comptable économise entre 30 et 40 % de temps sur la production de paie grâce à l'automatisation. D'autre part, l'entreprise gagne en autonomie quotidienne tout en renforçant sa sécurité juridique par la validation d'un professionnel agréé.

Profil 3 : L'entreprise en forte croissance

Contexte : vous recrutez fréquemment, votre organisation évolue rapidement et vous avez besoin d'outils capables de suivre cette croissance sans ralentir vos processus.

Solution recommandée : Logiciel de paie évolutif

Un logiciel permet de :

absorber facilement les variations d'effectif ;

onboarder rapidement les nouveaux salariés ;

connecter la paie aux autres outils RH (ATS, SIRH).

Rôle de l'expert-comptable : conseil stratégique sur la structure juridique, optimisation fiscale, pilotage financier (mais pas production des bulletins).

Le logiciel de paie peut-il être utilisé au service de l’expert-comptable ?

Les logiciels de paie en interne peuvent être utilisés en complément du travail d’un expert-comptable. C’est d’ailleurs la solution hybride privilégiée par de nombreuses entreprises.

Si l’expert-comptable reste au centre de la relation client et conserve son rôle de conseil, ces outils lui permettent de gagner en temps et en efficacité, car il peut :

accéder à toutes les données au sein d’un espace sécurisé unique ;

et disposer de données fiables, automatisées et synchronisées (sans avoir à les collecter lui-même manuellement).

En pratique, un spécialiste de la paie s’appuie généralement lui-même sur un logiciel de comptabilité pour expert-comptable (ou un logiciel de facturation expert comptable) pour gérer l’ensemble des flux financiers des sociétés qu’il accompagne.

📌 Exemple : 4 500 experts-comptables utilisent Payfit pour suivre la paie de leurs clients.

Tableau comparatif entre un logiciel de paie et un expert-comptable

Voici un tableau récapitulatif comparant les caractéristiques des logiciels de paie et des experts-comptables.

Critères Logiciel de paie Expert-comptable Hybride (les deux) Automatisation Élevée Moyenne Optimale Conseil stratégique Limité Élevé Élevé Conformité légale Bonne (si bien paramétré) Très élevée Maximale Accessibilité 24/7 Totale (en ligne) Limitée (horaires bureau) Bonne Gain de temps Élevé Moyen Maximum Personnalisation Moyenne Forte Bonne Formation requise Faible (prise en main simple) Aucune (délégation complète) Très faible Réactivité Instantanée Selon disponibilité Rapide Veille juridique Automatique et continue Manuelle (expertise EC) Automatique et continue Évolutivité Excellente Bonne Excellente Idéal pour TPE/PME autonomes Toutes tailles, paie complexe TPE/PME + EC partenaire