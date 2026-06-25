À retenir Une absence doit être justifiée dans un délai de 48 heures maximum (arrêt maladie, convocation, événement familial).

Sans justificatif valide , l'absence est injustifiée : retenue sur salaire immédiate + sanction disciplinaire possible (avertissement à licenciement).

Les justificatifs d'absence doivent être conservés jusqu'à la liquidation de la retraite pour prouver les périodes d'indemnisation.

Pour être reconnue comme absence justifiée, une absence au travail doit découler d’un motif précis et être accompagnée d’un justificatif adapté . Dans la pratique, l’employeur doit pouvoir comprendre rapidement la raison de l’absence, vérifier sa cohérence et anticiper son incidence sur l’organisation et la paie.

Côté salarié, en fonction du document transmis et du respect des délais, l’absence peut être requalifiée en absence injustifiée , y compris lorsque le motif est valable.

Dans la pratique, l'employeur doit pouvoir comprendre rapidement la raison de l'absence, vérifier sa cohérence et anticiper son incidence sur l'organisation et la paie.

Qu’est-ce qu’un justificatif d’absence ?

Qu’est-ce qu’un justificatif d’absence ?

Un justificatif d'absence est le document qui permet de transformer une absence en absence justifiée . Il prouve que le salarié n'a pas pu occuper son poste pour une raison valable et reconnue par la loi ou la convention collective.

Il peut s’agir d’un certificat médical , d’une convocation , d’un document lié à un événement familial ou encore d’un justificatif de formation . Ce document permet à l’employeur de qualifier l’absence et d’appliquer les règles adaptées, notamment en matière de congé, de rémunération ou de retenue sur salaire.

👉 À noter : sans justificatif, l’absence bascule rapidement dans la catégorie des absences injustifiées .

Quels justificatifs permettent de justifier une absence au travail ?

Les justificatifs varient selon les motifs . L’enjeu consiste à fournir une attestation cohérente avec la situation rencontrée.

Voici les types de justificatifs d’absence selon les motifs .

Motif de l’absence Type de justificatif attendu Impact RH et paie Arrêt maladie ou accident Arrêt de travail ou certificat médical Déclenche l’indemnisation et justifie le traitement en paie. Événement familial (mariage, décès…) Document officiel (acte de mariage, de naissance, de décès) Détermine le droit au congé spécifique et le maintien du salaire. Enfant malade / Contrainte personnelle Certificat médical au nom de l’enfant ou document adapté Rémunéré ou non selon la convention collective ou les règles internes. Convocation ou formation Copie de la convocation ou de l’attestation de formation Permet de justifier l’absence et d’ajuster la planification des équipes.

Arrêt maladie ou accident

Un arrêt délivré par un professionnel de santé permet de justifier une absence pour une raison médicale ou à la suite d’un accident .

Ce document précise la durée de l’absence justifiée et déclenche les droits du salarié , notamment en matière d ’indemnisation . Il permet aussi de traiter correctement l’ absence en paie et d’éviter les erreurs.

Événement familial

Certains événements , comme un mariage , une naissance ou un décès , permettent de s’absenter dans un cadre prévu par la loi ou la convention collective. Le salarié doit alors fournir un document officiel . Ce justificatif permet de déterminer si l’absence relève d’un congé spécifique et si elle est rémunérée.

Absence pour enfant malade ou situation personnelle

Une absence liée à un enfant malade ou à une contrainte personnelle doit être justifiée par un document adapté, comme un certificat médical . Selon les règles internes ou la convention collective, ces absences justifiées peuvent être rémunérées ou non. L’employeur doit alors apprécier la situation au cas par cas .

Convocation administrative ou formation

Une convocation officielle administrative ou judiciaire , ou encore une formation obligatoire peuvent également justifier une absence. Le salarié doit transmettre une copie du document mentionnant la date et le motif. Cela permet à l’employeur d’anticiper l’organisation du travail et d’ajuster la planification.

📌 Exemple : un salarié convoqué à une audience transmet une copie de sa convocation. L’absence justifiée est intégrée correctement en paie et dans les outils RH.

Quels sont les délais pour transmettre un justificatif ?

Le respect des délais est un point clé dans la gestion des absences. Dans la majorité des cas, le salarié doit transmettre son justificatif dans un délai de 48 heures , notamment pour un arrêt médical. Ce délai peut varier selon l’entreprise.

Voici les délais de transmission des justificatifs par motif .

Motif de l’absence Délai légal ou d’usage Exemple pratique Arrêt maladie ou accident 48 heures maximum Un salarié tombe malade un lundi matin ; il a jusqu’au mercredi soir pour envoyer le volet 3 de son arrêt de travail aux RH. Enfant malade 48 heures maximum Un parent reste chez lui pour garder son enfant fiévreux et transmet le certificat du pédiatre sous deux jours. Événement familial prévisible (Mariage, PACS…) En amont (délai de prévenance raisonnable) Le salarié transmet une copie des bans ou du faire-part plusieurs semaines avant la date de la cérémonie pour poser ses jours. Événement familial imprévisible (Décès) Dès que possible (souvent au retour) Le salarié prévient immédiatement de son absence et remettra l’acte de décès à son retour dans l’entreprise. Convocation ou formation Dès réception du document Un salarié reçoit une convocation en tant que juré d’assises et la transmet aux RH un mois avant la date prévue.

⚠️ Attention : pour un arrêt maladie, le délai de 48 heures commence le jour de l'arrêt . Par exemple, si vous tombez malade un lundi, vous avez jusqu'au mercredi soir pour transmettre le volet 3 à votre employeur et les volets 1 et 2 à la CPAM.

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Que se passe-t-il en cas d’absence injustifiée ?

Contrairement à une absence justifiée qui n'entraîne aucune sanction si les conditions sont respectées, une absence sans justificatif ou mal encadrée est considérée comme injustifiée et expose le salarié à des conséquences immédiates.

Sur le plan de la rémunération

En cas d'absence sans justificatif :

une retenue sur salaire s'applique pour la période non travaillée (principe : pas de travail = pas de salaire) ;

la retenue correspond au salaire brut proportionnel aux heures ou jours d'absence.

Sur le plan disciplinaire

L'employeur peut engager une procédure disciplinaire , proportionnée à la gravité de l'absence :

avertissement ou blâme pour une première absence isolée ;

mise à pied disciplinaire (sans rémunération) pour des absences répétées ;

licenciement pour faute grave en cas d'absences répétées et injustifiées constituant un manquement grave aux obligations contractuelles (absence d'un poste clé sans prévenir, abandon de poste...).

⚠️ Attention : toute sanction doit respecter la procédure disciplinaire prévue par le Code du travail (articles L1331-1 et suivants) : convocation à un entretien préalable, notification écrite de la sanction avec motifs précis, respect du délai de prescription de 2 mois.

Quel est l’incidence d’une absence sur la paie ?

L’incidence dépend directement du type d’absence et du cadre applicable. Certaines absences donnent lieu à un maintien de salaire , comme un congé, un RTT ou des événements familiaux. D’autres entraînent une indemnisation partielle , notamment en cas d’arrêt médical, sauf en cas de subrogation de salaire par l’employeur. Enfin, certaines absences ne sont pas rémunérées et donnent lieu à une retenue sur salaire .

Motif de l’absence Rémunération et indemnisation Traitement sur le bulletin de paie Congés (CP, RTT) & Événements familiaux Maintien intégral du salaire Déduction de l’absence immédiatement compensée par une indemnité équivalente. Arrêt maladie ou accident Indemnités journalières (IJSS) + éventuel complément employeur Retenue pour absence, ajout des IJSS (en cas de subrogation) et du complément employeur. Enfant malade Non rémunéré (par défaut) Retenue sur salaire (sauf convention collective ou accord d’entreprise plus favorable prévoyant un maintien). Absence injustifiée ou congé sans solde Aucune rémunération Retenue stricte sur salaire au prorata du temps d’absence non effectué.

⚠️ Attention : une mauvaise qualification peut entraîner des erreurs en paie et des régularisations complexes.

La gestion des absences , au-delà de la réception des justificatifs, nécessite une organisation structurée et anticipée.

Centraliser les justificatifs

Tous les justificatifs doivent être conservés de manière sécurisée , avec une copie accessible en cas de contrôle ou de besoin. L’employeur vérifie la validité des documents transmis et applique les règles prévues par la loi ou la convention collective .

En pratique, les bulletins de paie et contrats de travail sont conservés 5 ans . Cependant, il est recommandé de conserver les justificatifs d'absence et arrêts maladie jusqu'à la liquidation de la retraite , car ils peuvent être nécessaires pour le calcul des droits.

Mettre en place un workflow clair

Les absences justifiées doivent suivre un circuit de validation entre manager et RH afin de garantir leur traçabilité et éviter les oublis.

Sécuriser la paie

L’intégration des absences justifiées dans la paie doit être fiable et automatisée . Cela permet d’appliquer correctement les règles de rémunération.

Anticiper les risques

Des alertes peuvent être mises en place pour détecter un justificatif manquant ou un retard de transmission . Certaines organisations déclenchent une alerte dès J+3 en l’absence de justificatif, afin de limiter les risques de non-conformité et les erreurs en paie.



💡 Bon à savoir : un logiciel de gestion des congés et absences simplifie la centralisation des justificatifs, fiabilise les validations et sécurise la conformité RH au quotidien.