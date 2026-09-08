Oui. Les associations relèvent le plus souvent d'une convention parmi celles de l'animation, du sport, de la radiodiffusion, des acteurs du lien social et familial, des organismes de tourisme ou du spectacle privé. Une solution de paie pensée pour le secteur associatif applique automatiquement les grilles de classification, les primes et les règles de forfait jours propres à votre convention collective, sans que vous ayez à les reparamétrer à chaque évolution de la grille.