LOGICIEL DE PAIE ASSOCIATION
Une solution dédiée au secteur associatif
Tarif préférentiel à partir de 15€ par mois par collaborateur
Une offre simple, abordable, et taillée pour les associations. Parce que votre énergie devrait aller à votre mission, pas à l'administratif.
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Comment nous répondons à vos contraintes
Une paie accessible et fiable
Notre logiciel est accessible à tous : une prise en main express, et des variables intégrées en temps réel sur les bulletins de paie. Congés, absences, primes : vous n'aurez plus peur de faire des erreurs.
Un tarif préférentiel
Une offre simple et abordable pour vous accompagner au quotidien, sans aucune surfacturation.
Une flexibilité permanente
Des modifications sont possibles jusqu'à la dernière minute avant la génération des bulletins. Des changements à faire après la clôture ? Vous pouvez rouvrir la paie pour la modifier.
Payfit AI
Le premier agent IA dédié à la paie et RH qui vous accompagne 24/7 avec des réponses fiables et personnalisées.
Devenez rapidement autonome
Payfit vous accompagne au quotidien pour répondre à vos problématiques en tant qu'association.
Gestion automatisée de la paie
Chaque mois, seuls vos éléments non récurrents sont à ajouter. Votre paie est générée automatiquement en quelques clics à la date de votre choix.
Prise en main de vos déclarations sociales
Payfit est le point de contact avec les organismes sociaux et s'occupe de la DSN (déclaration sociale nominative).
Fluidification des échanges
Via leur espace personnel, vos employés ont accès à leur bulletin de paie et peuvent soumettre leurs absences, qui seront validées par leurs managers.
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Diapositive 1 sur 1 - Olivier Fournier
Il n’y a pas de mauvaises questions
Fini les tracas de la paie. L’automatiser, c’est gagner en tranquillité.
Un logiciel de paie s'adapte-t-il à la convention collective de mon association ?
Un logiciel de paie s'adapte-t-il à la convention collective de mon association ?
Oui. Les associations relèvent le plus souvent d'une convention parmi celles de l'animation, du sport, de la radiodiffusion, des acteurs du lien social et familial, des organismes de tourisme ou du spectacle privé. Une solution de paie pensée pour le secteur associatif applique automatiquement les grilles de classification, les primes et les règles de forfait jours propres à votre convention collective, sans que vous ayez à les reparamétrer à chaque évolution de la grille.
Comment un logiciel de paie différencie-t-il bénévoles et salariés ?
Comment un logiciel de paie différencie-t-il bénévoles et salariés ?
Par définition, un bénévole n'est jamais rémunéré, seulement défrayé de ses frais réels et justifiés. Une solution de paie adaptée à une association sépare clairement ce circuit de remboursement de celui des bulletins de salaire, pour éviter tout risque de requalification en rémunération et sécuriser votre association en cas de contrôle Urssaf.
Combien coûte un logiciel de paie pour une association ?
Combien coûte un logiciel de paie pour une association ?
Le tarif dépend du nombre de collaborateurs et des modules choisis (paie seule ou paie et RH). Ce budget doit aussi intégrer vos obligations fiscales propres au statut associatif, comme la taxe sur les salaires, qui bénéficie d'un abattement annuel de 24 256 € pour les associations loi 1901 .
Comment une association déclare-t-elle ses cotisations sociales ?
Comment une association déclare-t-elle ses cotisations sociales ?
Comme toute entreprise du secteur privé, une association employeuse transmet chaque mois une déclaration sociale nominative (DSN), obligatoire depuis 2017. Nous nous occupons de cette DSN à votre place et restons votre point de contact avec les organismes sociaux, ce qui vous évite les allers-retours en cas d'anomalie détectée après transmission.
Le chèque emploi associatif suffit-il pour gérer la paie d'une association ?
Le chèque emploi associatif suffit-il pour gérer la paie d'une association ?
Le chèque emploi associatif (CEA) est un service gratuit de l'Urssaf pensé pour les petites structures : il calcule les cotisations, applique le prélèvement à la source et transmet certaines déclarations obligatoires.
Pour la gestion de paie d'une association, il reste toutefois limité dès que celle-ci emploie plusieurs profils de contrats, relève d'une convention collective aux règles spécifiques, ou gère un turnover important. Dans ces cas, une solution de paie complète prend le relais pour fiabiliser chaque bulletin et centraliser les échanges avec les organismes sociaux.
Une association bénéficie-t-elle d'avantages fiscaux sur les salaires versés ?
Une association bénéficie-t-elle d'avantages fiscaux sur les salaires versés ?
Oui. Les associations loi 1901 ne payant pas ou peu de TVA sont soumises à la taxe sur les salaires plutôt qu'à la TVA classique, mais elles bénéficient d'un abattement annuel sur cette taxe, fixé à 24 256 € pour 2026 et revalorisé chaque année. Concrètement, la taxe n'est due que sur la partie du montant qui dépasse ce seuil. C'est un point à anticiper dès la construction du budget RH annuel.