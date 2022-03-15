À retenir : Un coffre-fort numérique est un espace sécurisé permettant de transmettre , stocker et archiver les bulletins de paie de manière dématérialisée.

Le recours au coffre-fort numérique n’est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé pour garantir la sécurité , la confidentialité et la traçabilité des données.

L’employeur doit informer les salariés de leur droit d’opposition à la dématérialisation , même si l’accord n’est pas requis.

La solution doit être conforme au RGPD, avec chiffrement, authentification renforcée et traçabilité des accès.

Chaque mois, l’employeur est dans l'obligation de transmettre les bulletins de paie à ses salariés. Ce dernier peut choisir de les adresser en main propre, par voie postale ou encore en ligne.

S’il se tourne vers la voie électronique et la dématérialisation, il lui est fortement recommandé d’utiliser un coffre-fort numérique afin d’assurer un niveau élevé de sécurité et de confidentialité des données.

Qu’est-ce qu’un coffre-fort numérique pour bulletin de paie ?

Un coffre-fort numérique pour bulletin de paie est un espace de stockage en ligne sécurisé permettant à l’employeur de transmettre les fiches de paie à ses salariés de manière dématérialisée.

Chaque salarié dispose d’un accès personnel et sécurisé à son coffre-fort, via lequel il peut consulter, télécharger et conserver ses bulletins de paie à tout moment.

Bien que son utilisation ne soit pas obligatoire, le recours à un coffre-fort numérique est vivement conseillé afin de garantir une protection optimale des données personnelles des salariés.

💡 Bon à savoir : l'employeur est tenu de respecter le délai de délivrance des bulletins de salaire de 30 jours. Généralement, les bulletins de paie sont transmis à la fin de chaque mois.

À quoi sert un coffre-fort électronique pour bulletin de paie ?

De plus en plus d’entreprises ont recours à un coffre-fort électronique pour l’envoi et le stockage des bulletins de paie. À la clé, une meilleure protection des données et une gestion de la paie améliorée.

Protection des données personnelles des salariés

S’il est tout à fait possible de transmettre les bulletins de paie par mail , l’utilisation d’un coffre-fort numérique présente des avantages notables en matière de protection et sécurisation des données personnelles des salariés.

Une fiche de paie contient en effet de nombreuses informations sensibles sur le collaborateur à l'instar de son nom et prénom, son numéro de Sécurité sociale ou encore son adresse postale. Contrairement à un simple envoi par e-mail, le coffre-fort numérique offre un haut niveau de sécurité (chiffrement, authentification renforcée, traçabilité), garantissant la confidentialité de ces données et la sécurisation de la paie .

Simplification du processus de paie

La transmission dématérialisée via un coffre-fort numérique facilite la gestion de la paie et permet aux services RH de gagner un temps précieux. L’édition, l’envoi et l’archivage des bulletins de paie sont automatisés et centralisés, réduisant ainsi les risques d’erreur et les tâches administratives chronophages.

💡 Bon à savoir : depuis 2018, le bulletin de salaire simplifié est obligatoire pour toutes les entreprises françaises, afin de permettre meilleure compréhension des fiches de paie.

Facilité d’accès pour les salariés

Grâce au coffre-fort numérique, les salariés peuvent accéder à leurs bulletins de paie à tout moment, depuis n’importe quel support, et les conserver durablement, même après avoir quitté l’entreprise.

💡 Bon à savoir : l'employeur est légalement tenu de garantir aux salariés la disponibilité des bulletins de paie numériques pendant au moins 50 ans ou jusqu'à 6 ans après le départ à la retraite du salarié. Le coffre-fort numérique facilite considérablement cette gestion sur le long terme, tout en offrant sécurité, conformité légale et tranquillité d’esprit.



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Quelles sont les conditions d’utilisation d’un coffre-fort numérique pour les bulletins de paie ?

Avant d’initier une transmission 100 % numérique et de recourir à la numérisation des fiches de paie des bulletins de paie sur un coffre-fort, l’employeur est tenu de respecter certaines obligations légales.

Informer le salarié de la dématérialisation

Depuis 2016, l’employeur qui souhaite recourir à la transmission de bulletins de paie dématérialisés n’est pas tenu de demander l’accord préalable du salarié. La loi considère que l’accord du salarié pour la dématérialisation des fiches de paie est présumé.

Il a toutefois le devoir d’informer ses collaborateurs de leur droit de s'opposer à la transmission électronique des bulletins de salaire.

💡 Bon à savoir : en cas d’ erreur sur la fiche de paie , l’employeur doit rapidement informer le salarié avant de toute modification.

Respecter les normes RGPD

À l’échelle européenne, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) fixe les règles relatives au traitement et à la circulation des données personnelles. Chaque employeur a l’obligation de respecter les normes RGPD lors de la transmission des bulletins de paie et doit garantir :

la confidentialité des données ;

leur sécurisation ;

et leur non-divulgation à des tiers non autorisés.