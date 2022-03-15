À retenir Le SIRET et le code APE/NAF prouvent l'existence légale de l'entreprise et définissent son secteur d'activité principal (INSEE).

Le code IDCC détermine la convention collective applicable à votre poste, vos avantages et votre grille de salaire.

Les identifiants personnels, comme le code EK (matricule interne) ou le NIR (Sécurité sociale), lient la paie au dossier social et fiscal du salarié.

La présence et l'exactitude de ces codes sont des mentions obligatoires imposées par le Code du travail.

Dès les premières lignes d’une fiche de paie , plusieurs codes et mentions spécifiques apparaissent. Loin d’être anodins, ils jouent un rôle essentiel : ils permettent d’identifier clairement les deux parties liées par le contrat de travail (l’employeur et le salarié).

Ces codes sur la fiche de paie regroupent des informations administratives obligatoires, garantissant la conformité du document aux yeux de la loi et facilitant son traitement par les organismes sociaux (URSSAF, impôts, caisses de retraite).

Quels sont les codes d'identification de l’entreprise ?

L'en-tête du bulletin de salaire est en grande partie consacré à l’employeur. Plusieurs numéros et sigles officiels y sont renseignés afin de garantir une transparence totale sur l'identité juridique, fiscale et conventionnelle de l’entreprise.

Code APE (ou NAF) sur la fiche de paie

Le code Activité Principale Exercée (APE) est un identifiant composé de quatre chiffres et d’une lettre, issu de la Nomenclature d’Activités Française (NAF). Il permet de déterminer la branche d’activité principale d’une entreprise, à des fins essentiellement statistiques.

Strictement identique au code NAF, ce numéro est attribué par l’INSEE lors de la création de l’entreprise ou de la déclaration de début d’activité, en fonction de la nature principale exercée. Chaque domaine correspond ainsi à un code précis dans cette nomenclature.

📌 Exemple : une boulangerie ou boulangerie-pâtisserie se voit attribuer le code 10.71C.

⚠️ Attention : il est important de noter que le libellé associé au code APE n’a pas de valeur juridique, seule l’activité réellement exercée par l’entreprise fait foi.

En cas d’activités multiples, c’est généralement celle qui génère le plus de chiffre d’affaires qui est retenue comme activité principale. Par exemple, le code NAF dans la restauration peut varier en fonction des modalités de vente.

Enfin, le code APE (ou code NAF) est une mention obligatoire sur le bulletin de paie . Il permet notamment d’identifier le secteur d’activité de l’entreprise, ce qui peut avoir des implications en matière de conventions collectives ou de réglementation applicable.

Le numéro SIRET et le code SIREN

Bien qu'il s'agisse de numéros plus que de "codes", ce sont les identifiants les plus importants de l'employeur :

le SIREN (9 chiffres) est le numéro d'identification unique de l'entreprise délivré par l'INSEE ;

le SIRET (14 chiffres) est composé du SIREN suivi d'un numéro NIC à 5 chiffres. Il identifie l'établissement physique précis où travaille le salarié.

Le code IDCC (convention collective)

Le code IDCC (Identifiant de la Convention Collective) est composé de 4 chiffres. Il permet d'identifier rapidement la Convention Collective Nationale (CCN) rattachée à l'entreprise. C'est une information cruciale pour le salarié, car elle détermine ses droits spécifiques (grille de salaire, congés, préavis, primes, etc.).

📌 Exemple : le code IDCC 1486 se rapporte par exemple à la convention collective Syntec, tandis que l’ IDCC 2216 est le numéro associé à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

Quels sont les codes liés à l'identification du salarié ?

Tout comme l'entreprise, le salarié possède ses propres identifiants sur la fiche de paie. Ces séries de chiffres et de lettres permettent de faciliter la gestion des ressources humaines, mais aussi d'assurer le bon transfert des cotisations sociales.

Code EK sur la fiche de paie

Le code EK figurant sur une fiche de paie correspond à un identifiant interne attribué au salarié. Il s’agit d’un code utilisé par l’entreprise pour faciliter le suivi administratif et la gestion des dossiers du personnel.

Dans la plupart des cas, ce code est associé au matricule salarié, également appelé matricule RH . Ce numéro unique permet d’identifier chaque salarié au sein de l’entreprise, notamment dans les systèmes de paie et de gestion des ressources humaines.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le code EK n’a pas de signification universelle : son usage peut varier d’une entreprise à l’autre. Il peut être modifié ou réattribué selon les besoins internes, mais il reste avant tout un outil de gestion propre à l’employeur.

Le NIR (numéro de Sécurité sociale)

Le Numéro d'Inscription au Répertoire (NIR) correspond au numéro de Sécurité sociale à 15 chiffres du salarié. Le code NTT est indispensable sur la fiche de paie pour lier les cotisations sociales (retraite, chômage, santé) au dossier personnel.

Le code PCS ESE (catégorie socioprofessionnelle)

Le code PCS ESE (Professions et Catégories Socioprofessionnelles des Emplois Salariés des Employeurs) est un identifiant de 3 chiffres et une lettre défini par l'INSEE. Il permet de classer le métier exercé par le salarié de façon très précise (par exemple : 388a pour un ingénieur en informatique).

Ce code détermine la catégorie socioprofessionnelle (cadre, employé) et est utilisé pour le calcul de certaines cotisations ainsi que pour les statistiques nationales sur l'emploi.

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Quels sont les codes spécifiques pour les fonctionnaires ?

Pour les agents de la fonction publique, certains codes spécifiques apparaissent pour préciser leur situation administrative :

le code MIN (code Ministère) permet d’identifier le ministère de rattachement du fonctionnaire (l’administration dont dépend l’agent). Il facilite le suivi des carrières au sein de l'État. Par exemple, le code 470 est attribué au ministère de la Défense ;

le code grade / échelon. Ces codes alphanumériques définissent la position exacte de l'agent dans la hiérarchie de la fonction publique, déterminant ainsi son indice de rémunération.

Quels sont les différents codes de la fiche de paie ? Tableau récapitulatif

Pour vous aider à vous y retrouver d'un simple coup d'œil, voici un résumé des codes que vous trouverez en haut de votre fiche de paie :

Code / Sigle Signification Objectif Cible APE / NAF Activité Principale Exercée Identifier le secteur d’activité de l’entreprise (INSEE) Entreprise SIRET Système d’Identification du Répertoire des Établissements Identifier géographiquement l’établissement qui emploie le salarié Entreprise IDCC Identifiant de la Convention Collective Connaître les droits et règles applicables au secteur d’activité Entreprise EK Matricule RH Identifier le salarié en interne dans les logiciels de paie Salarié NIR Numéro d’Inscription au Répertoire Numéro de sécurité sociale pour le rattachement aux droits sociaux Salarié PCS ESE Professions et Catégories Socioprofessionnelles Classifier l’emploi et le statut socioprofessionnel du salarié Salarié MIN Code Ministère Identifier le ministère d’appartenance (Fonction publique uniquement) Salarié (État)