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Pour une société responsable et durable
Nous assumons notre responsabilité et nous souhaitons contribuer à la construction d'une société meilleure.
Notre vision
Elle prend tout son sens dans notre vision : faire du travail une source d'épanouissement pour tout le monde.
Cela implique nos collaborateurs, nos clients, nos utilisateurs et nos partenaires.
Nous soutenons pleinement l'implication de nos collaborateurs dans des initiatives RSE afin que chacun puisse se développer et s'enrichir.
Leurs actions participent à rendre notre impact encore plus positif sur notre écosystème, aussi bien en interne qu'en externe, en inspirant nos clients grâce à une politique RH innovante et un produit offrant à nos utilisateurs une meilleure expérience de travail.
Les 3 piliers de notre engagement RSE
Nos initiatives 2021
Social
Pour nos collaborateurs
Un jour offert par an dédié au bénévolat;
Des activités de sensibilisation avec des conférences inspirantes et des actions de mobilisation.
Pour nos clients
Le don sur salaire disponible pour tous les employés de nos entreprises clientes;
Des fonctionnalités pensées pour améliorer l'épanouissement de chacun au travail.
Nos initiatives 2021
Environnement
Pour nos employés
Signataire du Climate Act, notre bilan carbone est rendu public et nous nous engageons à réduire durablement nos émissions
Ateliers "éco-challenge" de Little Big Impact
Formation de 15% de nos salariés en 2021
Objectif : 25% de salariés formés en 2022
Nos initiatives 2021
Diversité et inclusion
Pour nos collaborateurs
La constitution d'un groupe de travail au sein de PayFit
Un module d'apprentissage sur les biais inconscients au travail
Des formations dispensées à tous nos recruteurs et managers
Une enquête interne régulière pour améliorer notre politique en continu
Nos actions passées
Atelier Eco-challenge
Aide à la permaculture urbaine pour l'association ELLSA
Football pour Movember
Courir 60km pour Movember
Confection de coussins pour Octobre Rose
Journée de bénévolat au refuge pour animaux Cibou & Compagnie
Challenge "Ma petite planète"
Conférence par Time for the Planet