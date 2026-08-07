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Pour une société responsable et durable

Nous assumons notre responsabilité et nous souhaitons contribuer à la construction d'une société meilleure.

Notre vision

Notre démarche RSE constitue l'une des 5 priorités de PayFit.

Elle prend tout son sens dans notre vision : faire du travail une source d'épanouissement pour tout le monde.

Cela implique nos collaborateurs, nos clients, nos utilisateurs et nos partenaires.

Nous soutenons pleinement l'implication de nos collaborateurs dans des initiatives RSE afin que chacun puisse se développer et s'enrichir.

Leurs actions participent à rendre notre impact encore plus positif sur notre écosystème, aussi bien en interne qu'en externe, en inspirant nos clients grâce à une politique RH innovante et un produit offrant à nos utilisateurs une meilleure expérience de travail.

Les 3 piliers de notre  engagement RSE

Sensibiliser aux enjeux sociaux
Prendre part à la résolution des enjeux environnementaux
Valoriser la diversité et l'inclusion au travail

Nos initiatives 2021

Social

Pour nos collaborateurs

Pour nos collaborateurs

  • Un jour offert par an dédié au bénévolat;

  • Des activités de sensibilisation avec des conférences inspirantes et des actions de mobilisation.

Pour nos clients

Pour nos clients

  • Le don sur salaire disponible pour tous  les employés de nos entreprises clientes;

  • Des fonctionnalités pensées pour améliorer l'épanouissement de chacun au travail.

Nos initiatives 2021

Environnement

Pour nos employés

Pour nos employés

  • Signataire du Climate Act, notre bilan carbone est rendu public et nous nous engageons à réduire durablement nos émissions

  • Ateliers "éco-challenge" de Little Big Impact

    • Formation de 15% de nos salariés en 2021

    • Objectif : 25% de salariés formés en 2022

Nos initiatives 2021

Diversité et inclusion

Pour nos collaborateurs

Pour nos collaborateurs

  • La constitution d'un groupe de travail au sein de PayFit

  • Un module d'apprentissage sur les biais inconscients au travail

  • Des formations dispensées à tous nos recruteurs et managers

  • Une enquête interne régulière pour améliorer notre politique en continu

Nos actions passées

Atelier Eco-challenge

Sensibilisation & actions

Aide à la permaculture urbaine pour l'association ELLSA

Volontariat

Football pour Movember

Sensibilisation & actions

Courir 60km pour Movember

Sensibilisation & actions

Confection de coussins pour Octobre Rose

Sensibilisation & actions

Journée de bénévolat au refuge pour animaux Cibou & Compagnie

Volontariat

Challenge "Ma petite planète"

Sensibilisation & actions

Conférence par Time for the Planet

Sensibilisation & actions

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