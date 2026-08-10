À retenir : La fiche de paie en ligne est aujourd’hui le mode de remise par défaut des bulletins de salaire.

Depuis 2016, vous pouvez dématérialiser les fiches de paie sans accord préalable du salarié , sauf opposition explicite de sa part.

La dématérialisation des bulletins de salaire vous fait gagner du temps, à vous comme à vos salariés, avec un accès simplifié aux documents de paie.

Les fiches de paie en ligne doivent être conservées et sécurisées sur le long terme, notamment via des logiciels de paie conformes aux exigences du RGPD.

La digitalisation s'est emparée de toutes les sphères professionnelles, y compris la gestion de la paie. Vous pouvez désormais remettre à vos collaborateurs leurs bulletins de salaire sous format électronique : on parle alors de fiche de paie en ligne.

La numérisation des fiches de paie vous permet de simplifier leur distribution et de les mettre rapidement à disposition de vos salariés via un portail en ligne ou un coffre-fort numérique sécurisé.

Qu’est-ce qu’une fiche de paie en ligne ?

Qu’est-ce qu’une fiche de paie en ligne ?

La fiche de paie en ligne désigne la remise du bulletin de salaire sous forme numérique, c'est-à-dire un bulletin de salaire dématérialisé, à vos salariés.

Celle-ci possède exactement les mêmes fonctionnalités et obligations que la fiche de paie papier, seul le format diffère.

Le bulletin de paie en ligne est aujourd'hui devenu la norme et non plus l'exception. Selon le Baromètre 2025 de la Dématérialisation des Documents RH (Digiposte/OpinionWay), publié début 2026, 68 % des salariés en France reçoivent un bulletin de salaire dématérialisé.

💡 Bon à savoir : parmi les salariés qui reçoivent encore leur bulletin de paie au format papier, 64 % se disent prêts à passer au numérique, à condition d'être rassurés sur la pérennité de l'accès à leurs documents, notamment en cas de départ de l'entreprise (Baromètre 2025 de la Dématérialisation des Documents RH, Digiposte/OpinionWay).

Quelle est la réglementation en matière de fiche de paie en ligne ?

Si la fiche de paie en ligne existe depuis 2009, l’accord du salarié était préalablement requis pour pouvoir établir un bulletin de salaire en ligne.

Cette contrainte a pris fin avec l'assouplissement des conditions de délivrance de la fiche de paie en 2016. Désormais, un salarié qui ne souhaite pas l'établissement d'une fiche de paie numérique doit s'y opposer. Le cas échéant, l'acceptation de ce mode de fonctionnement est présumée.

⚠️ Attention : si les conditions sont plus souples, vous devez toujours respecter le délai de délivrance d'un bulletin de salaire.

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Pourquoi élaborer une fiche de paie en ligne ?

La fiche de paie en ligne répond aux mêmes obligations que la fiche de paie papier : seul le format de remise change. Si vous souhaitez revoir les étapes de calcul, du salaire brut au salaire net, notre guide sur comment faire une fiche de paie détaille la méthode pas à pas.

En pratique, faire une fiche de paie en ligne rend l'exercice bien plus simple et vous évite les erreurs et manquements qui pourraient être préjudiciables pour votre entreprise.

Avantages de la fiche de paie en ligne pour l'employeur

En vous appuyant sur une solution d’édition de fiches de paie en ligne ou sur un logiciel de paie complet et conforme à la juridiction, vous gagnez :

du temps : libérées de cette tâche chronophage, vos équipes peuvent se consacrer à des projets à plus forte valeur ajoutée (embauche, gestion du personnel, etc.) ;

de la sérénité : mobiliser un prestataire sérieux pour créer vos bulletins de paie en ligne réduit drastiquement le risque d'erreurs, tout en vous assurant une conformité certaine avec la législation en vigueur ;

de l'argent : le coût de l'impression des fiches de paie ainsi que leur envoi par voie postale n'est plus à votre charge.

👉 À noter : la dématérialisation des documents RH supprime aussi les charges financières supplémentaires en matière de stockage et d’archives.

Ce gain de temps n'est pas qu'une promesse théorique. Guillaume Contreras, RH au Mas de la Grenouillère, témoigne de son expérience avec la fiche de paie en ligne :

Ce que j'aime, c'est la facilité. On a une solution qui fonctionne 24/24, 7/7, et on y a accès quand on veut. Le bulletin de salaire est déjà pré-généré, il y a juste à ajouter les variables de paie comme les journées d'absence, les jours de congés payés ou les repos.

Résultat concret : il ne lui faut désormais qu'une heure par mois pour vérifier les bulletins de ses 12 salariés, sans aucune erreur d'édition.

Avantages de la fiche de paie en ligne pour le salarié

De son côté, votre salarié tire profit de votre choix de faire appel à un service spécialisé pour élaborer les fiches de paie :

il retrouve ses fiches de paie en ligne rapidement , par mail ou sur un logiciel de paie dédié, ce qui rend leur consultation et leur téléchargement possibles à tout moment et facilite ses démarches administratives ;

il gagne en autonomie puisque les envois sont automatiques. Il n'a donc plus besoin d'en faire la demande auprès de vous.

Tableau récapitulatif des avantages de la fiche de paie en ligne

Voici un récapitulatif des principaux avantages de la fiche de paie en ligne pour les employeurs comme pour les salariés :

Avantages de la fiche de paie en ligne pour l’employeur Avantages de la fiche de paie en ligne pour le salarié Gain de temps Consultation à tout moment Diminution des erreurs Téléchargement instantané Pas de coût d’impression et d’envoi des fiches de paie Autonomie

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Pourquoi utiliser un logiciel de paie pour ses fiches de paie en ligne ?

Pour faciliter la lecture des fiches de paie par vos salariés, le recours à un logiciel de paie permet généralement d'obtenir un récapitulatif visuel des principales informations et données de salaire présentes sur la fiche de paie "conventionnelle".

La fiche de salaire en ligne générée par un logiciel spécialisé présente donc un avantage considérable, puisqu'elle facilite la compréhension de sa fiche de paie en un simple coup d'œil.

Le bulletin de salaire est généralement composé de 2 pages :

la première récapitule les informations et données inhérentes au salaire ;

la seconde contient la fiche de paie "conventionnelle".

⚠️ Attention : depuis le 1er juillet 2023, vous devez faire figurer sur le bulletin de paie le "montant net social". Ce montant correspond au revenu net après déduction de l'ensemble des cotisations sociales obligatoires appliquées sur le salaire brut.

Vous disposez de plusieurs solutions pour remettre les bulletins de salaire électroniques à vos salariés. Vous devez toutefois vous assurer que le moyen utilisé permette de garantir l'intégrité et la confidentialité du document.

Le coffre-fort numérique

Le Coffre-Fort Numérique (ou CFN) est aujourd'hui la solution la plus massivement adoptée par les employeurs pour envoyer les fiches de paie en ligne. En effet, 70 % des salariés qui reçoivent un bulletin de salaire dématérialisé y ont accès via un coffre-fort numérique (Baromètre 2025 de la Dématérialisation des Documents RH, Digiposte/OpinionWay).

Il permet à vos salariés un accès rapide depuis un espace personnel sécurisé, tout en conservant les documents dans le temps.

Le portail RH

Vous pouvez également mettre en place un portail fiche de paie salarié pour la transmission de vos bulletins électroniques. Pour cela, il suffit de vous appuyer sur les fonctionnalités des différents logiciels de paie qui intègrent un portail RH ou un espace salarié.

Cette solution offre à vos collaborateurs la possibilité de consulter leur fiche de paie en ligne et de la télécharger à tout moment.

L'envoi de la fiche de paie par email

Vous pouvez aussi choisir d'envoyer les bulletins de salaire par e-mail.

Ce mode d'envoi des bulletins de salaire par mail a toutefois des limites : il ne permet pas toujours d'assurer la confidentialité des données personnelles et la sécurité des échanges, ni de garantir l'archivage des fiches de paie sur le long terme.

👉 À noter : en pratique, le choix de la solution dépend de vos besoins, du nombre de salariés et des outils utilisés pour gérer la paie.

Quelles sont les règles de conservation et de mise à disposition des fiches de paie en ligne ?

La gestion des archives numériques doit respecter des normes précises pour garantir la sécurité et l'accessibilité des documents dans le temps.

Durée de conservation des bulletins de paie en ligne pour les entreprises

Lorsque vous transmettez les fiches de paie sous forme dématérialisée, vous devez en garantir la disponibilité à vos salariés, comme le prévoit l'article D3243-8 du Code du travail :

soit pendant une durée de 50 ans ;

soit jusqu'à ce que le salarié ait atteint l'âge de 76 ans.

⚠️ Attention : ce deuxième seuil correspond à l'âge de mise à la retraite d'office fixé par l'article L1237-5 du Code du travail (actuellement 70 ans), auquel s'ajoutent 6 années. Si cet âge légal évolue, ce seuil évoluera en conséquence.

Cette obligation de mise à disposition pendant 50 ans s'accompagne d'exigences de sécurisation des données prévues par le RGPD, notamment en matière de confidentialité et de traçabilité des accès. Par ailleurs, la durée de conservation des fiches de paie au sein de votre entreprise reste fixée à 5 ans minimum.

Lorsque vous transmettez les bulletins de paie en format dématérialisé, nous vous conseillons d'utiliser un coffre-fort numérique pour les conserver en toute sécurité.

Récupérer les fiches de paie en ligne en cas de cessation d'activité du salarié

Les modalités de récupération des fiches de paie en ligne sont simples : vos salariés doivent être informés au moins 3 mois avant la date de fermeture du service pour pouvoir récupérer les bulletins de paie stockés.

Ils doivent pouvoir récupérer l'intégralité de leurs fiches de paie sous forme électronique, comme le précise l'article D3243-8 du Code du travail : "sans manipulation complexe ou répétitive, et dans un format électronique structuré et couramment utilisé".