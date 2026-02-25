À retenir : La digitalisation des entretiens consiste à rationaliser et optimiser toutes les activités RH liées aux entretiens à l’aide d’outils numériques.

La procédure permet de gagner du temps , de centraliser les données et de mieux les analyser .

La digitalisation des entretiens s’appuie généralement sur un logiciel SIRH intégrant un module dédié aux entretiens professionnels et annuels.

Le numérique transforme les pratiques en entreprises. Finies les tâches manuelles, redondantes et chronophages : les Ressources Humaines (RH) se dotent d’outils pour simplifier et automatiser tous leurs processus notamment avec la digitalisation des entretiens.

Il existe 3 types d’entretiens digitalisables : les entretiens RH internes liés à l’ évolution de carrière des salariés (annuels, professionnels, etc.), les entretiens de recrutement pour les candidats externes et les entretiens managériaux qui assurent un suivi régulier entre collaborateurs (one-on-one, feedback continu).

En quoi consiste la digitalisation des entretiens ?

Définition de la digitalisation des entretiens

La digitalisation RH repose sur l’intégration de technologies numériques pour améliorer les processus d’organisation et les rendre plus performants.

En pratique, la digitalisation des entretiens implique l’utilisation d’outils digitaux (site, logiciel, application, plateforme) pour mieux gérer, structurer, mener les entretiens annuels et professionnels des salariés en interne, puis les archiver.

Digitaliser un entretien annuel

Digitaliser les entretiens internes en RH peut se traduire par :

la planification automatisée des campagnes d’entretien annuel (envoi des convocations, relances, gestion des grilles d’évaluation) ;

la collecte et la centralisation des données (formulaire aux équipes, comptes-rendus, etc.) ;

la conservation de l’historique des échanges ;

le suivi des objectifs et des compétences, des échéances ou encore des besoins en formation, etc.

💡 Bon à savoir : de plus en plus d’entreprises se digitalisent pour gagner du temps sur les tâches administratives. Grâce à la dématérialisation des documents RH , elles délaissent petit à petit le format papier pour se tourner vers des solutions digitales plus agiles.

Pourquoi digitaliser les entretiens professionnels et annuels ?

Digitaliser la gestion des entretiens présente de nombreux avantages pour un service RH.

Simplifier et optimiser des processus

Les entretiens individuels (annuels ou professionnels) restent un temps fort dans la vie professionnelle du salarié. Ils permettent au collaborateur d’envisager des perspectives d’évolution de carrière.

Néanmoins, à l’échelle de l’entreprise, leur organisation, réalisation et suivi se révèlent un travail lourd, redondant et particulièrement chronophage.

Le recours à un outil numérique pour la gestion des entretiens du personnel aide à optimiser et fluidifier l’ensemble des processus. Il offre également un gain de temps considérable : les équipes RH ne se perdent plus dans la recherche et dans le tri des documents papier éparpillés.

💡 Bon à savoir : l’automatisation des tâches RH permet de libérer du temps pour le service RH comme pour les managers.

Centraliser et analyser ses data

Digitaliser ses entretiens reste une solution efficace pour regrouper ses informations au même endroit. Celles-ci sont plus simples à collecter et à partager entre différents interlocuteurs.

La mise en place d’un outil adapté donne accès à un tableau de bord. Cette interface est pensée pour effectuer des analyses concrètes à partir des données saisies.

Il devient plus facile d’exploiter ses data, ces dernières étant automatiquement croisées. L’employeur peut alors avoir une vision complète de ses actions et mesurer leur impact grâce aux indicateurs de performance RH tels que :

le taux de réalisation de RDVs ;

le suivi des objectifs ;

l’évolution des compétences ;

les besoins de formation, etc.

💡 Bon à savoir : les données issues des entretiens peuvent être corrélées à d’autres informations RH (absentéisme, mobilité interne, ancienneté) pour mieux anticiper certains enjeux comme le turnover ou la gestion des talents à long terme.

Respecter les obligations légales

L’entretien professionnel (devenu l’ entretien de parcours professionnel depuis le 26 octobre 2025) doit être organisé tous les 4 ans (au lieu de 2 ans auparavant).

Les solutions et outils digitaux permettent de suivre ces échéances, sans risque d’oubli ou d’erreurs. Pour un service RH particulièrement sollicité, la digitalisation facilite la mise en conformité avec la législation et limite les pénalités en cas de contrôle.

Quels outils permettent la digitalisation des entretiens ?

Pour digitaliser ses entretiens, un employeur peut opter pour un logiciel SIRH . Ce type de solution complète propose généralement un module dédié aux entretiens d’évaluation individuelle.

Un logiciel d’entretiens professionnels permet de :

créer une campagne d’entretien en quelques clics (choix de la période, durée, participants, etc.) sans devoir contacter chaque collaborateur, un par un, manuellement par mail ;

gérer tous types d’entretiens internes et suivre le parcours des salariés dans l’entreprise (fin de période d’essai, offboarding, etc.) ;

sécuriser les données personnelles et conserver l’historique des échanges ;

relancer les collaborateurs, envoyer des rappels automatiques, traiter les demandes d’évolution, etc.



👉 À noter : la digitalisation des entretiens améliore l’expérience utilisateur. Côté managers, elle permet aux processus de gagner en efficacité. Pour les collaborateurs, l’outil renforce l’engagement par sa simplicité d’utilisation et sa transparence.