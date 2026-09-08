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Comment assurer la gestion du stress au travail ?

Juliette Boulay
Mise à jour le 5 mins

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Sommaire

À retenir :

  • La gestion du stress au travail est essentielle pour protéger la santé mentale et physique des salariés tout en améliorant la performance de l’entreprise.

  • Une répartition équilibrée de la charge de travail et la mise en place de modalités de travail flexibles contribuent significativement à réduire le stress.

  • Le baromètre QVT et les audits RH permettent d’identifier les sources de stress et de suivre l’efficacité des actions mises en place.

  • La cohésion d’équipe et un climat social harmonieux favorisent le bien-être, la motivation et l’engagement des collaborateurs.

  • Les formations à la gestion du stress offrent des outils concrets aux salariés et managers pour prévenir le burn-out et améliorer la qualité de vie au travail.

Aujourd’hui, la plupart des salariés n’aspirent plus uniquement à obtenir une rémunération attractive : ils recherchent également une véritable qualité de vie au travail. Pour favoriser le bien-être des équipes, l’employeur joue un rôle essentiel, notamment en veillant à une gestion efficace du stress professionnel.

La prévention et la gestion du stress reposent sur de nombreux leviers et apportent des bénéfices significatifs, aussi bien pour les collaborateurs que pour l’entreprise.

Comment gérer le stress au travail ? Quels sont les dispositifs pour gérer le stress au travail ? Quels sont les avantages de la gestion du stress au travail ? Payfit vous explique. 

Pourquoi assurer la gestion du stress au travail ?

Assurer une bonne gestion du stress au travail contribue au bonheur au travail des salariés, et renforce l’efficacité de l’entreprise. Il est essentiel d’y veiller puisque la santé physique et mentale des salariés doit être protégée par l’employeur au titre de son obligation de sécurité. 

La gestion du stress au travail par l’employeur est essentielle pour les salariés et bénéfique à l’entreprise puisqu'elle permet de :

  • prévenir les risques psychosociaux (RPS) : le stress au travail est l’une des principales causes de burn-out ; 

  • réduire le turnover : un salarié soumis à une pression excessive est moins enclin à rester durablement dans l’entreprise ;

  • baisser l’absentéisme au travail : un niveau de stress élevé peut entraîner des arrêts maladie plus fréquents ; 

  • diminuer les coûts : les départs liés au stress imposent des dépenses supplémentaires en recrutement et en formation ; 

  • garder une équipe engagée et performante : lorsque la gestion du stress au travail est assurée, les équipes veulent rester dans l'entreprise et s'investir pour de meilleurs résultats. Cette dynamique s'intègre directement dans une démarche de gestion de la performance en entreprise, où le bien-être des collaborateurs devient un levier stratégique d'efficacité collective ; 

  • favoriser l’engagement collaborateur : un environnement de travail sain encourage chacun à contribuer activement à la réussite collective.

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Quels sont les outils pour assurer la gestion du stress au travail ?

Il existe différentes techniques de gestion du stress au travail. 

Assurer une bonne répartition de la charge de travail

La charge de travail des équipes doit être répartie équitablement, en tenant compte du temps disponible, des compétences et des points forts de chaque salarié. L’employeur doit également veiller au respect des durées maximales de travail, ainsi qu’aux temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Pour mieux connaître les compétences de chaque collaborateur, l’employeur peut réaliser une cartographie des compétences. Cette analyse permet d’attribuer les missions et objectifs de manière adaptée à chaque salarié.

Un salarié dont la charge de travail est raisonnable et qui bénéficie d’un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est moins stressé et davantage performant. Le manager a donc un rôle clé : il doit veiller à ne pas mettre une pression excessive au salarié, ou lui attribuer des tâches irréalisables dans le temps imparti.

Permettre le travail flexible

La flexibilité au travail est un levier efficace pour réduire le stress, car elle permet au salarié de mieux s’organiser et de concilier vie professionnelle et vie personnelle de manière plus épanouissante. Cela peut se mettre en place de plusieurs façons : 

Quel que soit le mode choisi, la flexibilité a une incidence directe sur la performance et le bien-être des salariés. Elle permet par exemple de réduire le stress lié aux trajets quotidiens et de consacrer le temps gagné à des missions productives. L’autonomie offerte au salarié l’aide également à mieux gérer son travail en cas d’imprévu, ce qui contribue à diminuer la pression et le stress.

Réaliser un baromètre QVT 

L’employeur peut réaliser un baromètre QVT pour s’assurer du bien-être de ses collaborateurs. Dans le questionnaire, l’employeur peut orienter les questions à propos du stress en entreprise et des actions qu’il pourrait mettre en place en faveur des salariés, qui selon eux, contribuent à la gestion du stress au travail. 

Voici des exemples de dimensions à mesurer dans un baromètre QVT :

Dimension Questions clés Indicateurs de stress
Charge de travail La charge de travail est-elle compatible avec le temps imparti ? Les objectifs sont-ils réalistes ? Surcharge de travail, heures supplémentaires fréquentes, fatigue, sentiment d’urgence permanent
Organisation du travail Les priorités sont-elles claires ? Les processus sont-ils efficaces ? Confusion, stress lié aux imprévus, sentiment de désorganisation
Autonomie et contrôle Avez-vous une marge de manœuvre suffisante dans votre travail ? Perte de contrôle, pression hiérarchique, stress décisionnel
Relations de travail Les relations avec les collègues et le manager sont-elles sereines ? Tensions, conflits, isolement, stress relationnel
Reconnaissance et valorisation Votre travail est-il reconnu à sa juste valeur ? Démotivation, frustration, sentiment d’injustice
Équilibre vie professionnelle / vie personnelle Parvenez-vous à concilier travail et vie personnelle ? Fatigue chronique, épuisement, difficulté à déconnecter
Flexibilité du travail Les modalités de travail (horaires, télétravail…) répondent-elles à vos besoins ? Stress lié aux contraintes horaires, aux trajets, manque de flexibilité
Santé et bien-être Vous sentez-vous en bonne santé physique et mentale au travail ? Stress chronique, anxiété, troubles du sommeil
Environnement de travail Les conditions matérielles et l’environnement sont-ils adaptés ? Inconfort, irritabilité, stress environnemental
Sens et utilité du travail Trouvez-vous du sens dans votre travail et vos missions ? Perte de motivation, stress existentiel, désengagement

Les résultats obtenus offrent des indications précieuses sur les leviers à activer pour améliorer la gestion du stress et participer à un environnement de travail plus sain et plus motivant pour l’ensemble des collaborateurs.

Créer une cohésion d’équipe 

Un climat social harmonieux est un facteur clé dans la gestion du stress au travail. Les collaborateurs se sentent moins stressés et davantage motivés lorsqu’ils évoluent dans un environnement où la coopération et la convivialité sont présentes. À l’inverse, un mauvais climat social en entreprise peut devenir une source importante de tension et de stress.

Pour favoriser de bonnes relations entre collègues, l’employeur peut mettre en place plusieurs initiatives :

  • mettre en place des espaces détente pour permettre aux collaborateurs de se relaxer et de discuter de manière informelle ;

  • installer un coin café/thé favorisant les échanges spontanés ;

  • prévoir des déjeuners d’équipe pour renforcer la cohésion d’équipe et le sentiment d’appartenance ;

  • organiser des événements d’équipe (afterworks, team building, ateliers collaboratifs) afin de créer du lien et de renforcer l’esprit d’équipe

Organiser des formations 

L’employeur peut également proposer des formations dédiées à la gestion du stress au travail. Ces formations peuvent se dérouler sous forme de stages d’une ou plusieurs journées, animés par des intervenants spécialisés.

L’objectif est de fournir aux salariés, mais aussi aux managers, des outils concrets pour :

  • mieux gérer le stress au quotidien ;

  • optimiser l’organisation de leur travail ;

  • améliorer la communication et la collaboration ;

  • prévenir les situations de tension ou de burn-out.

En définitive, toute action visant à gérer le stress contribue directement au bien-être au travail, et, par conséquent, à une meilleure performance globale de l’entreprise.

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FAQ (Foire Aux Questions)

Qu’est-ce qu’un RPS et comment le prévenir ?

Les risques psychosociaux (RPS) regroupent tous les facteurs liés au stress, au harcèlement, aux tensions ou à l’épuisement professionnel pouvant affecter la santé mentale des salariés. La prévention passe par différents leviers : 

  • identifier les sources de stress (charge de travail excessive, conflits, manque de reconnaissance) ;

  • apporter des réponses concrètes comme des formations, un suivi régulier par le médecin du travail ou un audit RH ;

  • promouvoir un environnement de travail sûr et respectueux

L’implication des managers et la reconnaissance des efforts sont également essentielles pour limiter les tensions et améliorer le bien-être des collaborateurs.

Qu'est-ce que le harcèlement sexuel d'ambiance et pourquoi le surveiller ?

Le harcèlement sexuel d'ambiance désigne une situation dans laquelle un salarié est exposé, de façon répétée, à des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste tenus dans son environnement de travail, sans en être personnellement la cible.

La Cour de cassation a officiellement reconnu cette notion dans un arrêt du 28 mai 2026 (n° 24-22.754) : un salarié peut désormais agir en justice s'il subit une ambiance dégradante, même si les remarques ne lui sont pas directement adressées.

Pour les employeurs, ce risque s'intègre pleinement dans la gestion du stress et la prévention des RPS. Tolérer une ambiance sexiste "pour rire" expose toute l'entreprise à un risque juridique, en plus d'altérer la santé mentale des équipes. Trois actions à mener en priorité : sensibiliser les managers, faire vivre un dispositif de signalement clair, et intégrer ce risque dans votre DUERP.

Comment évaluer la santé mentale des travailleurs ?

Pour suivre la santé mentale de ses collaborateurs, la société peut réaliser un audit RH ou un baromètre QVT, qui mesure le bien-être et identifie les situations à risque. Des questionnaires anonymes permettent de détecter les symptômes liés au stress, comme la fatigue chronique, les troubles du sommeil ou la démotivation. Ces évaluations fournissent des indicateurs RH fiables, permettant de mettre en place des actions de prévention adaptées, de prioriser les interventions et de suivre leur efficacité sur le long terme.

Quelles actions mettre en place pour réduire le stress au travail ?

De nombreuses mesures peuvent être déployées pour gérer le stress. Voici différents exemples d'actions pour améliorer la qualité de vie au travail :

  • assurer une répartition équilibrée de la charge de travail ;

  • offrir du travail flexible (télétravail, semaine de 4 jours, travail hybride) ;

  • organiser des formations sur la gestion du stress, créer des espaces de détente et favoriser la cohésion d’équipe. 

Tout cela permet aux collaborateurs de mieux gérer leur emploi du temps, d’améliorer leur organisation, de prévenir les tensions et de réduire les maux liés au stress. L’accompagnement régulier et la reconnaissance des efforts fournis renforcent par ailleurs l’efficacité de ces dispositifs.

Quels indicateurs RH surveiller pour prévenir les RPS ?

Plusieurs indicateurs RH permettent d’anticiper les problèmes liés au stress : le taux d’absentéisme, le turnover, le nombre de conflits ou plaintes internes, la satisfaction des salariés et la participation aux actions de QVT. 

L’analyse de ces données aide à identifier les sources de stress et les situations problématiques, et permet de mettre en place des mesures adaptées, comme des formations, des ajustements de charge de travail ou le renforcement des ressources disponibles pour les collaborateurs.

Comment reconnaître les symptômes du stress chez un salarié ?

Les signes du stress peuvent être physiques (maux de tête, troubles du sommeil, fatigue), émotionnels (irritabilité, anxiété, démotivation) ou comportementaux (retards, absentéisme, baisse de performance). 

La détection précoce de ces symptômes est essentielle pour prévenir les situations de burn-out ou de tensions prolongées. L’employeur peut mettre en place des ressources internes, comme le suivi par un médecin du travail ou un accompagnement psychologique, pour aider le salarié à retrouver un état de bien-être et à maintenir sa santé mentale.

Pourquoi la prévention des RPS est-elle essentielle ?

La prévention des risques psychosociaux est cruciale pour protéger la santé et le bien-être des effectifs de l’entreprise, réduire les tensions, limiter l’absentéisme et le turnover, et améliorer la performance globale. 

En mettant en place des solutions concrètes, comme des formations, un suivi régulier et un environnement de travail respectueux, l’entreprise agit sur les facteurs de stress et contribue à un climat social sain. Cela favorise également l’engagement des collaborateurs, leur motivation et leur investissement dans leurs missions professionnelles.

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