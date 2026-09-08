À retenir : La gestion du stress au travail est essentielle pour protéger la santé mentale et physique des salariés tout en améliorant la performance de l’entreprise.

Une répartition équilibrée de la charge de travail et la mise en place de modalités de travail flexibles contribuent significativement à réduire le stress.

Le baromètre QVT et les audits RH permettent d’identifier les sources de stress et de suivre l’efficacité des actions mises en place.

La cohésion d’équipe et un climat social harmonieux favorisent le bien-être, la motivation et l’engagement des collaborateurs.

Les formations à la gestion du stress offrent des outils concrets aux salariés et managers pour prévenir le burn-out et améliorer la qualité de vie au travail.

Aujourd’hui, la plupart des salariés n’aspirent plus uniquement à obtenir une rémunération attractive : ils recherchent également une véritable qualité de vie au travail . Pour favoriser le bien-être des équipes, l’employeur joue un rôle essentiel, notamment en veillant à une gestion efficace du stress professionnel.

La prévention et la gestion du stress reposent sur de nombreux leviers et apportent des bénéfices significatifs, aussi bien pour les collaborateurs que pour l’entreprise.

Comment gérer le stress au travail ? Quels sont les dispositifs pour gérer le stress au travail ? Quels sont les avantages de la gestion du stress au travail ? Payfit vous explique.

Pourquoi assurer la gestion du stress au travail ?

Assurer une bonne gestion du stress au travail contribue au bonheur au travail des salariés, et renforce l’efficacité de l’entreprise. Il est essentiel d’y veiller puisque la santé physique et mentale des salariés doit être protégée par l’employeur au titre de son obligation de sécurité.

La gestion du stress au travail par l’employeur est essentielle pour les salariés et bénéfique à l’entreprise puisqu'elle permet de :

prévenir les risques psychosociaux (RPS) : le stress au travail est l’une des principales causes de burn-out ;

réduire le turnover : un salarié soumis à une pression excessive est moins enclin à rester durablement dans l’entreprise ;

baisser l’ absentéisme au travail : un niveau de stress élevé peut entraîner des arrêts maladie plus fréquents ;

diminuer les coûts : les départs liés au stress imposent des dépenses supplémentaires en recrutement et en formation ;

garder une équipe engagée et performante : lorsque la gestion du stress au travail est assurée, les équipes veulent rester dans l'entreprise et s'investir pour de meilleurs résultats. Cette dynamique s'intègre directement dans une démarche de gestion de la performance en entreprise, où le bien-être des collaborateurs devient un levier stratégique d'efficacité collective ;

favoriser l’ engagement collaborateur : un environnement de travail sain encourage chacun à contribuer activement à la réussite collective.

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Quels sont les outils pour assurer la gestion du stress au travail ?

Il existe différentes techniques de gestion du stress au travail.

Assurer une bonne répartition de la charge de travail

La charge de travail des équipes doit être répartie équitablement, en tenant compte du temps disponible, des compétences et des points forts de chaque salarié. L’employeur doit également veiller au respect des durées maximales de travail, ainsi qu’aux temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Pour mieux connaître les compétences de chaque collaborateur, l’employeur peut réaliser une cartographie des compétences . Cette analyse permet d’attribuer les missions et objectifs de manière adaptée à chaque salarié.

Un salarié dont la charge de travail est raisonnable et qui bénéficie d’un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est moins stressé et davantage performant. Le manager a donc un rôle clé : il doit veiller à ne pas mettre une pression excessive au salarié, ou lui attribuer des tâches irréalisables dans le temps imparti.

Permettre le travail flexible

La flexibilité au travail est un levier efficace pour réduire le stress, car elle permet au salarié de mieux s’organiser et de concilier vie professionnelle et vie personnelle de manière plus épanouissante. Cela peut se mettre en place de plusieurs façons :

Quel que soit le mode choisi, la flexibilité a une incidence directe sur la performance et le bien-être des salariés. Elle permet par exemple de réduire le stress lié aux trajets quotidiens et de consacrer le temps gagné à des missions productives. L’autonomie offerte au salarié l’aide également à mieux gérer son travail en cas d’imprévu, ce qui contribue à diminuer la pression et le stress.

Réaliser un baromètre QVT

L’employeur peut réaliser un baromètre QVT pour s’assurer du bien-être de ses collaborateurs. Dans le questionnaire, l’employeur peut orienter les questions à propos du stress en entreprise et des actions qu’il pourrait mettre en place en faveur des salariés, qui selon eux, contribuent à la gestion du stress au travail.

Voici des exemples de dimensions à mesurer dans un baromètre QVT :

Dimension Questions clés Indicateurs de stress Charge de travail La charge de travail est-elle compatible avec le temps imparti ? Les objectifs sont-ils réalistes ? Surcharge de travail, heures supplémentaires fréquentes, fatigue, sentiment d’urgence permanent Organisation du travail Les priorités sont-elles claires ? Les processus sont-ils efficaces ? Confusion, stress lié aux imprévus, sentiment de désorganisation Autonomie et contrôle Avez-vous une marge de manœuvre suffisante dans votre travail ? Perte de contrôle, pression hiérarchique, stress décisionnel Relations de travail Les relations avec les collègues et le manager sont-elles sereines ? Tensions, conflits, isolement, stress relationnel Reconnaissance et valorisation Votre travail est-il reconnu à sa juste valeur ? Démotivation, frustration, sentiment d’injustice Équilibre vie professionnelle / vie personnelle Parvenez-vous à concilier travail et vie personnelle ? Fatigue chronique, épuisement, difficulté à déconnecter Flexibilité du travail Les modalités de travail (horaires, télétravail…) répondent-elles à vos besoins ? Stress lié aux contraintes horaires, aux trajets, manque de flexibilité Santé et bien-être Vous sentez-vous en bonne santé physique et mentale au travail ? Stress chronique, anxiété, troubles du sommeil Environnement de travail Les conditions matérielles et l’environnement sont-ils adaptés ? Inconfort, irritabilité, stress environnemental Sens et utilité du travail Trouvez-vous du sens dans votre travail et vos missions ? Perte de motivation, stress existentiel, désengagement

Les résultats obtenus offrent des indications précieuses sur les leviers à activer pour améliorer la gestion du stress et participer à un environnement de travail plus sain et plus motivant pour l’ensemble des collaborateurs.

Créer une cohésion d’équipe

Un climat social harmonieux est un facteur clé dans la gestion du stress au travail. Les collaborateurs se sentent moins stressés et davantage motivés lorsqu’ils évoluent dans un environnement où la coopération et la convivialité sont présentes. À l’inverse, un mauvais climat social en entreprise peut devenir une source importante de tension et de stress.

Pour favoriser de bonnes relations entre collègues, l’employeur peut mettre en place plusieurs initiatives :

mettre en place des espaces détente pour permettre aux collaborateurs de se relaxer et de discuter de manière informelle ;

installer un coin café/thé favorisant les échanges spontanés ;

prévoir des déjeuners d’équipe pour renforcer la cohésion d’équipe et le sentiment d’appartenance ;

organiser des événements d’équipe (afterworks, team building, ateliers collaboratifs) afin de créer du lien et de renforcer l’esprit d’équipe

Organiser des formations

L’employeur peut également proposer des formations dédiées à la gestion du stress au travail. Ces formations peuvent se dérouler sous forme de stages d’une ou plusieurs journées, animés par des intervenants spécialisés.

L’objectif est de fournir aux salariés, mais aussi aux managers, des outils concrets pour :

mieux gérer le stress au quotidien ;

optimiser l’organisation de leur travail ;

améliorer la communication et la collaboration ;

prévenir les situations de tension ou de burn-out.

En définitive, toute action visant à gérer le stress contribue directement au bien-être au travail , et, par conséquent, à une meilleure performance globale de l’entreprise.