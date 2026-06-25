À retenir La fourchette salariale est un outil essentiel pour définir une rémunération cohérente et adaptée à un poste.

Elle facilite les recrutements , encadre les négociations salariales et contribue à l'équité interne au sein de l'entreprise.

Son élaboration repose sur plusieurs critères, notamment le marché de l'emploi , les compétences recherchées et les contraintes budgétaires .

Bien définie, elle constitue également un cadre de référence pour le salaire de base et les futures augmentations de salaire des collaborateurs.

Le projet de loi transposant la directive européenne (UE) 2023/970 a été transmis au Conseil d'État le 7 juin 2026 , pour une entrée en vigueur visée au 1er janvier 2028 . Il rendra obligatoire l'indication de la fourchette de salaires dès l'offre d'emploi (et non plus seulement en entretien) et interdira de demander au candidat sa rémunération actuelle ou passée.

Attirer les bons profils, sécuriser le budget de chaque recrutement et préparer l'entreprise aux nouvelles obligations de transparence : la fourchette salariale est devenue l'un des outils RH les plus utiles à structurer. Elle permet de fixer une amplitude de rémunération cohérente avec les responsabilités du poste, les compétences recherchées et les conditions du marché.

La mise en place d’une fourchette salariale constitue un outil essentiel de gestion des ressources humaines. Elle facilite non seulement le processus de recrutement , mais permet également d’ encadrer les évolutions de rémunération et les augmentations de salaire des collaborateurs déjà en poste.

À quoi correspond une fourchette salariale ?

À quoi correspond une fourchette salariale ?

La fourchette salariale est un outil de gestion des rémunérations qui permet de définir le niveau de salaire pouvant être proposé pour un poste. Elle sert de repère à l’employeur pour recruter, rémunérer et faire évoluer ses collaborateurs de manière cohérente et équitable.

Définition

Une fourchette salariale est composée de deux montants : un salaire minimum et un salaire maximum . Elle permet de définir l’amplitude de rémunération prévue pour un poste donné.

📌 Exemple : pour le poste X, la fourchette salariale peut être fixée entre 35 000 € et 40 000 € brut par an.

Cette fourchette constitue un cadre de référence pour l’employeur. Elle permet de budgétiser le coût du recrutement et de positionner la rémunération d’un salarié en fonction de son expérience, de ses compétences et de son niveau de responsabilité.

Différence entre une fourchette salariale, une grille salariale et un salaire fixe

Bien que ces notions soient liées à la rémunération, elles répondent à des objectifs différents :

la fourchette salariale correspond à une plage de rémunération définie pour un poste, avec un minimum et un maximum. Elle laisse une marge de manœuvre pour adapter le salaire en fonction du profil du candidat ou du salarié ;

la grille salariale est un outil de gestion des rémunérations qui regroupe plusieurs fourchettes ou niveaux de salaire selon des critères prédéfinis (classification, ancienneté, compétences, responsabilités, etc.). Elle vise à garantir la cohérence et l'équité des rémunérations au sein de l'entreprise ;

le salaire fixe correspond au montant de rémunération effectivement attribué à un salarié. Il s'agit d'une somme déterminée, inscrite dans son contrat de travail, qui peut se situer à n'importe quel niveau de la fourchette salariale prévue pour son poste.

📌 Exemple : l'entreprise dispose d'une grille salariale dans laquelle le poste de Chargé de clientèle est associé à une fourchette comprise entre 35 000 € et 40 000 € brut par an . Un salarié recruté avec une expérience intermédiaire pourra se voir proposer un salaire fixe de 37 000 € brut par an , situé au sein de cette fourchette.

À quoi sert une fourchette salariale ?

La fourchette de salaire est un atout stratégique, utile aussi bien à l’employeur qu'au candidat.

1. Un repère budgétaire et légal pour l'employeur

La fourchette permet de délimiter l'enveloppe budgétaire allouée à un poste précis :

le salaire minimum est défini soit par le minimum légal imposé par la convention collective, soit par les grilles internes de l’entreprise, ou encore par une volonté de s’aligner sur les prix du marché ;

le salaire maximum est le plafond au-dessus duquel l’employeur ne souhaite (ou ne peut) pas aller. Le respecter permet d'éviter les dépassements budgétaires, mais aussi de se prémunir contre les inégalités internes (respect du principe légal “à travail égal, salaire égal”).

💡 Bon à savoir : plusieurs critères peuvent justifier un positionnement différent au sein d’une même fourchette salariale. L’expérience professionnelle, le niveau de diplôme, les certifications obtenues, la maîtrise de compétences rares, les résultats atteints, l’ancienneté dans l’entreprise ou encore le niveau de responsabilités exercées sont autant d’éléments pris en compte par l’employeur pour déterminer la rémunération d’un salarié.

Ainsi, deux collaborateurs occupant un poste identique peuvent percevoir des salaires différents tout en restant positionnés dans la même fourchette salariale , dès lors que leur profil, leur parcours ou leurs contributions à l’entreprise diffèrent.

2. Un outil de négociation à l'embauche

Avec la directive européenne (UE) 2023/970 sur la transparence des rémunérations, c'est désormais à l'employeur d'indiquer la fourchette salariale d'un poste dès l'offre d'emploi (et non plus seulement avant l'entretien). En France, le projet de loi de transposition a été transmis au Conseil d'État le 7 juin 2026 , pour une entrée en vigueur visée au 1er janvier 2028 .

⚠️ Attention : cette obligation d'afficher la fourchette dès l'annonce fait débat. Le patronat y voit une surtransposition par rapport à la directive, qui prévoyait initialement une communication possible avant le premier entretien.

Disposer d'une fourchette construite en amont permet ainsi au recruteur d'annoncer un cadre clair au candidat, puis d'évaluer si ses attentes restent réalisables.

Cela offre un cadre de négociation lisible : l'employeur sait exactement jusqu'où il peut monter pour attirer un talent, tout en restant dans les limites de son budget.

💡 Bon à savoir : communiquer la fourchette salariale dès l'annonce de l'offre d'emploi s'inscrit dans une démarche de transparence des salaires. Cette pratique présente de nombreux avantages :

elle attire des candidats dont les prétentions correspondent à votre budget (et évite de faire perdre du temps aux deux parties) ;

elle réduit nettement le temps de négociation ;

elle renforce la confiance du candidat dès le processus de recrutement ;

elle démontre l'engagement de l'entreprise en matière d' équité salariale .

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Pour construire une fourchette salariale juste et cohérente , l’employeur doit analyser plusieurs critères de manière croisée :

le cadre légal et conventionnel : la grille de salaires applicable (souvent dictée par la convention collective de l'entreprise) ;

le budget de l’entreprise : le coût réel du salarié (salaire brut, charges patronales, avantages en nature, éventuelles primes, mutuelle, etc.) ;

la réalité du marché du travail : les salaires pratiqués par la concurrence pour un poste similaire et la loi de l’offre et de la demande (un profil pénurique exigera une fourchette plus haute) ;

les exigences du poste : le niveau de diplôme attendu, les compétences techniques (hard skills) et comportementales (soft skills) requises ;

les responsabilités : le degré d'autonomie, la complexité des tâches ou encore le management d'équipe inhérent au poste.

📌 Exemple : une entreprise souhaite recruter un commercial confirmé.

Après étude du marché, elle constate que les rémunérations observées varient entre 32 000 € et 45 000 € brut annuel.

Elle décide alors de fixer :

minimum : 34 000 € ;

salaire cible : 38 000 € ;

maximum : 44 000 €.

Un candidat junior sera positionné près du minimum tandis qu'un profil expérimenté pourra être recruté proche du plafond .