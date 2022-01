Il faut retenir qu’il n’existe pas de :

Convention collective de transport de marchandises ;

Convention collective de transport et logistique ou de convention collective de logistique et transport ;

Convention collective de transport scolaire.

En effet, ces activités sont prévues dans la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

💡 Bon à savoir : le code APE (ou code NAF) est un identifiant composé de 4 chiffres et une lettre, attribué à chaque entreprise en fonction de son activité principale. Il permet de connaître l’activité principale d’une entreprise.

Quelle est l’utilité de la convention collective des transports routiers ?

Chaque employeur est tenu de connaître la convention collective qui s’applique à son entreprise.

En effet, une convention collective vise à créer des dispositions plus favorables que le droit du travail pour les entreprises auxquelles elle s’applique.

Il faut impérativement retenir que la convention collective doit être appliquée en priorité à la loi si ses dispositions sont plus favorables que la loi. En revanche, si la convention collective est moins favorable que ce que prévoit la loi, vous devez appliquer la loi.

Ainsi, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport a pour but d’adapter le droit du travail au domaine de l’immobilier, en créant notamment des dispositions plus favorables ou du moins, plus appropriées aux activités de transport et plus précises que la loi.

Quels sont les principaux axes de la convention collective des transports routiers ?

Les salaires

En principe, un salaire minimum (le SMIC) est imposé par la loi.

Toutefois, les conventions collectives adaptent généralement ce salaire minimum légal pour en prévoir d’autres, plus avantageux pour le salarié.

Ces minimums de salaires sont souvent présentés sous la forme d’une grille de salaires.

Les grilles de salaires de la convention collective des transports routiers depuis 2019 prévoient des salaires minimums différents en fonction de plusieurs paramètres :

L’ancienneté du salarié ;

Le coefficient ;

Le type de salarié (ouvriers, employés, cadres…).

Les indemnités de licenciement

Lors d’un licenciement, le code du travail prévoit qu’une indemnité de licenciement est due au salarié ayant au moins un an d’ancienneté. Le montant de l’indemnité varie ensuite selon son ancienneté.

💡 Bon à savoir : cette indemnité de licenciement n’est pas due si le salarié est licencié pour faute grave ou lourde.

Dans la convention collective des transports routiers, les indemnités de licenciement sont les suivantes :