À retenir : Le full remote permet aux salariés de travailler entièrement à distance , offrant flexibilité, autonomie et liberté géographique.

Il transforme l’organisation des entreprises en favorisant le recrutement de talents partout dans le monde.

Ce modèle nécessite des outils numériques adaptés , une communication structurée et des règles claires .

La cohésion d’équipe et la prévention de l’isolement restent des priorités pour garantir le bien-être et la productivité des collaborateurs.

La pandémie de Covid-19 a profondément modifié le monde du travail . Si le télétravail occasionnel ou hybride est devenu la norme pour de nombreuses entreprises, un autre modèle séduit de plus en plus de salariés et de fondateurs : le full remote .

Permettre à ses équipes de travailler entièrement à distance offre en effet une flexibilité inédite et ouvre les portes à un recrutement sans frontières. Mais attention, supprimer les bureaux physiques ne s'improvise pas. Cette approche du télétravail soulève de vrais enjeux RH, juridiques et de gestion de la paie. Ce guide vous donne toutes les clés pour comprendre et déployer le full remote dans les règles de l'art.

Qu’est-ce que le full remote ?

Qu’est-ce que le full remote ?

Définition du full remote

Le terme full remote signifie “travail entièrement à distance”. Il s’agit d’un mode d’organisation dans lequel les salariés exercent leur activité professionnelle sans se rendre dans les locaux de l’entreprise , ou de manière très exceptionnelle. Ce mode de travail repose sur trois piliers :

l’ autonomie totale des collaborateurs ;

la communication digitale (souvent asynchrone) ;

la digitalisation absolue des processus RH et métiers.

Dans certaines entreprises, le full remote est inscrit dans l'ADN : la société ne possède tout simplement aucun bureau physique . On parle alors de "remote first" ou de "all remote".

Différences entre full remote, télétravail hybride ou "Work from anywhere"

S’il est courant de confondre le full remote avec le work from anywhere , les deux modèles présentent une nuance importante :

le full remote signifie travailler entièrement à distance ;

le work from anywhere insiste davantage sur la liberté de choisir son lieu de travail.

Dans tous les cas, ces modèles reposent sur une organisation flexible et une forte autonomie des salariés .

Voici de quoi différencier rapidement ces modes de travail :

Modèle Lieu de travail Flexibilité géographique Présence au bureau Full Remote 100% à distance Généralement dans un pays/fuseau horaire précis Exceptionnelle (séminaires) Travail Hybride Domicile et locaux Limitée (besoin de vivre près des bureaux) 1 à 3 jours par semaine Work from Anywhere 100% libre Totale (nomadisme digital autorisé) Aucune

Quels sont les avantages du full remote ?

Le full remote présente de nombreux bénéfices, à la fois pour les entreprises et pour les collaborateurs. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles ce modèle continue de se développer.

Un levier d’attractivité pour les entreprises

Le full remote est aujourd’hui un véritable levier d’attractivité pour les entreprises. À l’heure où la flexibilité s’impose comme un critère déterminant pour de nombreux candidats, proposer un poste entièrement à distance permet de renforcer significativement sa marque employeur et de se démarquer sur un marché du travail compétitif.

De plus en plus de talents privilégient en effet les organisations qui leur offrent une plus grande liberté d’organisation et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle . En intégrant cette flexibilité dans leur modèle, les entreprises élargissent leur vivier de candidats et augmentent leurs chances d’attirer des profils qualifiés et engagés. C’est également un argument de poids pour fidéliser vos meilleurs éléments qui souhaiteraient, par exemple, quitter les grandes métropoles sans perdre leur emploi.

Une zone de recrutement élargie

Avec le full remote, les entreprises ne sont plus contraintes par un bassin d’emploi local. Une entreprise à Paris peut désormais recruter un consultant sénior en CDI à Lyon ou un stagiaire à Bordeaux, voire à l’international, sans se limiter à une zone géographique précise.

Cette ouverture permet d’accéder à un vivier de talents beaucoup plus important . Elle constitue un avantage stratégique , notamment dans les secteurs où certaines compétences sont rares ou très recherchées, en facilitant l’identification et l’intégration de profils hautement qualifiés.

Une réduction des coûts pour l’entreprise

Le travail à distance permet également aux entreprises de diminuer plusieurs postes de dépenses importants , notamment :

la location de bureaux ;

les charges immobilières ;

les frais d’entretien et de maintenance ;

l’équipement et le matériel de bureau.

En réduisant leurs besoins en espaces physiques, certaines entreprises font désormais le choix de fonctionner sans locaux permanents. Ce modèle plus léger leur permet de réaliser des économies significatives tout en réallouant ces ressources à d’autres leviers de développement.

Une augmentation du bien-être et de la productivité

De nombreuses études montrent que les salariés travaillant à distance peuvent être plus concentrés et plus productifs , notamment lorsqu’ils évoluent dans un environnement calme. Une recherche menée par l’université de Stanford sur 16 000 salariés a notamment montré que les salariés en télétravail étaient 13 % plus productifs que leurs homologues au bureau, en raison d’un environnement plus calme et d’une meilleure gestion du temps.

Le full remote peut également contribuer à :

réduire le stress lié aux trajets et aux contraintes organisationnelles ;

améliorer la motivation au travail ;

renforcer l’engagement et l’autonomie des collaborateurs.

⚠️ Attention : ce modèle présente aussi certains défis. L’isolement social peut être difficile à vivre pour certains salariés. Il est donc essentiel que les entreprises mettent en place des initiatives pour préserver la cohésion d’équipe, encourager les échanges et maintenir un lien régulier entre les collaborateurs.

Guide de la gestion RH Télécharger gratuitement

Mettre en place une organisation en full remote nécessite une préparation rigoureuse. En France, le télétravail peut être instauré selon plusieurs modalités.

L’accord collectif



L’entreprise peut mettre en place le télétravail par le biais d’un accord collectif négocié avec les représentants du personnel . Cet accord définit le cadre applicable à l’ensemble des salariés, tel que :



les conditions d’éligibilité ;

l’organisation du travail à distance ;

les modalités de contrôle du temps de travail ;

les équipements fournis.

La charte de télétravail

Il est également possible pour l’employeur d’établir une charte de télétravail . Ce document interne précise les règles d’organisation du travail à distance au sein de l’entreprise, notamment les droits et obligations des salariés, les modalités de communication ou encore les règles liées à la sécurité des données.

L’accord individuel avec le salarié



Enfin, le télétravail peut être mis en place par un accord direct entre l’employeur et le salarié . Celui-ci est généralement formalisé dans le contrat de travail ou dans un avenant précisant les conditions du travail à distance.

Lorsque le full remote concerne une grande partie de l’entreprise, la mise en place d’une charte ou d’un accord collectif est généralement privilégiée, car elle permet d’établir un cadre clair, structuré et cohérent pour l’ensemble des collaborateurs.

Quels éléments définir dans un dispositif de full remote ?

Pour fonctionner correctement, le full remote doit être encadré par des règles claires . Les documents encadrant le télétravail doivent notamment préciser :

les conditions de passage en télétravail ;

les modalités de retour au travail en présentiel ;

les conditions d’acceptation du salarié ;

les modalités de contrôle du temps de travail ;

les règles de gestion de la charge de travail ;

les plages horaires durant lesquelles l’employeur peut contacter le salarié.

Ces dispositifs doivent également prévoir l’accès au télétravail pour certaines situations particulières , notamment les travailleurs en situation de handicap, les salariées enceintes ou encore les salariés aidants.

Ces mesures permettent de garantir l’égalité d’accès au télétravail et d’ adapter l’organisation aux besoins spécifiques des collaborateurs.

💡 Bon à savoir : gérer une équipe à distance implique une administration irréprochable. Centraliser vos demandes de congés, le suivi du temps de travail et la distribution des fiches de paie sur un outil SIRH permet de fluidifier le quotidien de vos salariés en full remote.

Mettre en place un fonctionnement entièrement à distance ne s’improvise pas. Bien que ce modèle offre de nombreux avantages (flexibilité, gain de temps et élargissement du recrutement) il nécessite une préparation solide et une organisation adaptée.

Avant d’adopter le full remote, plusieurs étapes clés sont recommandées :

consulter les salariés afin de comprendre leurs attentes, leurs contraintes et leur niveau d’adhésion à ce mode de travail ;

proposer aux managers une formation au travail à distance , qui implique de nouvelles pratiques : communication claire, confiance, suivi des objectifs plutôt que du temps de présence ;

déployer des outils collaboratifs performants pour faciliter le travail d’équipe, le partage d’informations et la coordination des projets ;

structurer des temps d’échange réguliers pour maintenir la communication et éviter la déconnexion entre les membres de l’équipe.

La prévention des risques psychosociaux est également un point essentiel. L’entreprise doit veiller à éviter l’isolement des salariés et à maintenir un sentiment d’appartenance à l’organisation.

Pour maintenir la cohésion et la culture d’entreprise malgré la distance, certaines initiatives peuvent être mises en place telles que des réunions d’équipe régulières, des séminaires en présentiel ou autres événements internes et informels. Ces moments de rencontre , qu’ils soient professionnels ou conviviaux, contribuent à renforcer les liens entre les collaborateurs et à maintenir une dynamique collective , même dans un environnement de travail entièrement à distance.