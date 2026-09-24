À retenir : Former ses salariés tout au long de leur carrière professionnelle constitue une obligation pour les entreprises.

Selon le dispositif mobilisé, un salarié en formation conserve généralement son statut et ses droits en matière de rémunération et de congés.

La clause de dédit-formation engage un salarié à rembourser ses frais de formation s’il démissionne juste après.

Dans le secteur privé, chaque salarié a le droit de bénéficier de la formation professionnelle continue. Se former permet à un collaborateur d’actualiser et de développer de nouvelles compétences tout au long de son parcours professionnel.

Pour assurer une gestion du personnel efficace, il est important de connaître les règles propres au statut du salarié en formation en termes de temps de travail, de maintien du salaire ou de protection sociale.

Quel est l’impact de la formation sur le temps de travail et la rémunération d’un salarié ? Quelles sont les obligations de l’employeur ? On vous informe.

Quels sont les droits à la formation des salariés en CDI ?

Formation pour un salarié en activité

Tout au long de sa carrière, un salarié en CDI peut se former professionnellement. Il peut ainsi mettre à jour ses compétences et en acquérir de nouvelles, bien qu’il soit en poste.

La formation des salariés en entreprise présente de nombreux avantages. Elle vise notamment à :

s’adapter plus facilement aux évolutions de l’activité et du marché ;

obtenir une certification ou un titre diplômé ;

sécuriser son parcours professionnel ;

favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle ;

accéder à différents niveaux de la qualification professionnelle ou à la promotion sociale, etc.

Absences autorisées pour ses formations

Les actions de formation (quand elles sont proposées par la hiérarchie) sont perçues comme une “ exécution du contrat de travail”.

Dans ce cas, le salarié en formation conserve donc son statut et ses droits en termes de maintien de son contrat, de sa protection sociale et de sa rémunération (selon le type de formation suivie). De plus, ses absences sont justifiées.

L’absence d’un salarié en formation est considérée comme du temps de travail effectif : ses droits aux congés payés, à l’ancienneté et aux primes, y compris sur ses heures de formation, sont maintenus.

En revanche, si la formation est réalisée suite à la seule décision d’un salarié, celui-ci ne peut bénéficier que de droits spécifiques.

💡 Bon à savoir : un logiciel de gestion des absences peut aider à anticiper et faciliter la gestion des absences de vos équipes.

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Quels sont les dispositifs mobilisables pour la formation d’un salarié ?

Il est possible de mobiliser différents dispositifs pour accéder à une formation professionnelle selon que la démarche soit initiée par l’employeur ou par le salarié lui-même.

Formation à l’initiative de l’employeur

Selon le Code du travail, l’entreprise a l’obligation de former ses collaborateurs.

Dans ce cadre, elle peut leur proposer de suivre une formation par le biais du plan de développement des compétences (anciennement plan de formation).

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Formation à l’initiative du salarié

Un travailleur peut aussi faire le choix de mobiliser ses propres ressources pour financer son projet de formation.

Il peut payer la formation de sa poche ou utiliser son Compte Personnel de Formation (CPF) dans le cadre :

du montage de son Projet de Transition Professionnelle (PTP) ;

d'un bilan de compétences ;

ou d'une VAE (Validation des Acquis de l'Expérience) en convertissant son expérience professionnelle en certification.

⚠️ Attention : depuis le 27 juin 2026, le salarié qui mobilise son CPF doit obligatoirement se présenter aux épreuves de certification de sa formation. En cas d'absence non justifiée, il devra rembourser le coût de la formation à la Caisse des dépôts et consignations.

👉 À noter : mobiliser son CPF implique aussi de verser une participation forfaitaire de 150 euros depuis le 2 avril 2026, quel que soit le montant des droits disponibles sur le compte (décret n° 2026-234 du 30 mars 2026). Cette participation peut être prise en charge par l'employeur ou par un OPCO, sans obligation de leur part.

💡 Bon à savoir : depuis le 1er janvier 2026, un salarié peut bénéficier d’une période de reconversion. Cette nouvelle mesure d’accompagnement remplace la reconversion ou la Promotion par Alternance (Pro-A). Elle aide le salarié à expérimenter ou développer une nouvelle voie sans rompre son CDI.

Pourquoi investir dans la formation de ses salariés ?

Une entreprise a tout intérêt à encourager ses collaborateurs à se former, car il s’agit généralement d’un puissant levier stratégique.

Avec une montée en compétences, les salariés contribuent à améliorer la performance individuelle et collective. Le salarié formé gagne en autonomie et parfois en productivité ce qui se traduit par des résultats concrets pour l’entreprise.

Cet investissement crée un lien de confiance et renforce la relation employeur-salarié ainsi que leur volonté de grandir ensemble sur le long terme.

C’est pourquoi il est recommandé de réaliser chaque entretien professionnel avec soin afin de faire le point et répondre aux attentes et besoins de chaque collaborateur.