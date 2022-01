Qu’est-ce que l’IDCC 1486 ? 

L’IDCC correspond à l’Identifiant Des Conventions Collectives. Il s’agit d’un numéro composé de 1 à 4 chiffres attribué par le ministère du travail à chaque convention collective lors de sa création. Il existe autant d’IDCC que de conventions collectives.

L’objectif de l’IDCC est d’identifier facilement la convention collective applicable à une entreprise grâce à son numéro unique.

La convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils se repère à l’IDCC 1486. Comme son nom l’indique, la CNN bureaux d'étude et sociétés de conseil IDCC 1486 s’applique à tous les bureaux d’études techniques, les cabinets d’ingénieurs-conseils et les sociétés de conseils.

