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Recruter ses salariés
De la rédaction d'une fiche de poste à l'accomplissement des formalités d'embauche, nos fiches pratiques vous livrent les clés d'un recrutement réussi.
Processus de recrutement
Fiche de poste, méthode de recrutement, entretiens, etc. Nos fiches pratiques vous accompagnent dans toutes les étapes du processus de recrutement d'un salarié.
Formalités d'embauche
Nos fiches pratiques vous accompagnent dans l'accomplissement des formalités d'embauche d'un salarié : DPAE, affiliation à la mutuelle, visite médicale : on vous guide.
Contrat de travail
Types de contrat, mentions obligatoires, clauses facultatives et modèles de contrat : nos fiches pratiques vous accompagnent dans la rédaction de vos contrats de travail.
Aides à l'embauche
Vous vous apprêtez à embaucher un salarié ? Nos fiches pratiques vous aident à faire le point sur les différentes aides à l'embauche auxquelles vous pourriez être éligible.
Mutuelle et prévoyance
Mutuelle et prévoyance : zoom sur les règles de mise en place, la participation employeur et les garanties minimales requises.
Période d'essai
Durée, délai de prévenance, renouvellement ou encore rupture : nos fiches pratiques vous accompagnent sur les formalités à respecter dans la mise en place d'une période d'essai.