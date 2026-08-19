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Recruter ses salariés

De la rédaction d'une fiche de poste à l'accomplissement des formalités d'embauche, nos fiches pratiques vous livrent les clés d'un recrutement réussi.

Processus de recrutement

Fiche de poste, méthode de recrutement, entretiens, etc. Nos fiches pratiques vous accompagnent dans toutes les étapes du processus de recrutement d'un salarié.

Politique de recrutement : les méthodes pour la mettre en placeFiche de poste : son rôle et nos conseils de rédactionFaire une promesse d'embauche : comment y procéder ?
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Formalités d'embauche

Nos fiches pratiques vous accompagnent dans l'accomplissement des formalités d'embauche d'un salarié : DPAE, affiliation à la mutuelle, visite médicale : on vous guide.

Formalités d’embauche : checklist en 9 étapesDPAE : comment déclarer un salarié ? Visite médicale d’embauche : tout comprendre
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Contrat de travail

Types de contrat, mentions obligatoires, clauses facultatives et modèles de contrat : nos fiches pratiques vous accompagnent dans la rédaction de vos contrats de travail.

Contrat de travail : guide de rédaction Types de contrats de travail : CDD, CDI, contrat temporaire Rédiger un contrat de travail : modèle et mentions légales
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Aides à l'embauche

Vous vous apprêtez à embaucher un salarié ? Nos fiches pratiques vous aident à faire le point sur les différentes aides à l'embauche auxquelles vous pourriez être éligible.

Aides à l'embauche : tout comprendreAide à l'embauche d'un apprenti : montants et conditions Aide à l’embauche pour les TPE : suppression et alternatives
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Mutuelle et prévoyance

Mutuelle et prévoyance : zoom sur les règles de mise en place, la participation employeur et les garanties minimales requises.

Mutuelle obligatoire en entreprise : participation employeurMutuelle d'entreprise obligatoire : dispense et démarchesLa prévoyance d’entreprise : obligatoire ou pas ?
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Période d'essai

Durée, délai de prévenance, renouvellement ou encore rupture : nos fiches pratiques vous accompagnent sur les formalités à respecter dans la mise en place d'une période d'essai.

Période d’essai : règles et duréeDurée période d’essai : quelles sont les règles ?Rupture de la période d’essai : délais et procédure
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