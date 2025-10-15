Soignez votre expérience collaborateur avec notre logiciel de gestion du personnel

Accompagner vos équipes avec PayFit
Tableau de bord PayFit mettant en avant la fonctionnalité de la gestion du personnel

1h30

Temps gagné par tâche

+10

Nombre de modèles de contrats

Illimité

Volume de stockage disponible pour vos docs RH

Moins de paperasse, plus d‘échanges

Gain de temps en cas de turnover important

Combien de temps passez-vous à gérer les entrées/sorties de vos collaborateurs ? Automatisez chaque étape pour investir votre temps dans ce qui compte le plus : l’humain.

Modernisation de la marque employeur

Vos talents veulent des outils RH de leur temps, pas des fichiers Excel et des post-its partout. En choisissant le digital, vous leur prouvez que vous parlez le même langage.

Expérience collaborateur mémorable

De l'onboarding à l'offboarding, chaque tâche est pensée, optimisée, digitalisée. En plaçant l'expérience collaborateur au cœur de vos priorités, vous créez un environnement de travail optimal et fluide pour vos équipes.

Du coup de coeur au contrat

Contrat en instantané

Besoin de rédiger une promesse d'embauche ou un contrat de travail ? Importez vos modèles ou piochez parmi nos trames puis générez le document en ligne.

Signature sans frontière

Avec notre intégration Yousign, vous signez vos documents en ligne depuis notre logiciel de gestion RH et suivez chaque étape en temps réel.

Votre coffre-fort de documents

Fini les archives papier ! Chaque contrat est stocké au sein de notre logiciel de gestion du personnel, dans votre espace confidentiel.

Accompagner vos équipes avec PayFit

Vos nouveaux talents guidés de A à Z

La to-do list idéale

Listez les tâches à effectuer directement dans notre logiciel de gestion du personnel afin de garantir une intégration parfaite dès le jour J.

Place au dialogue

Apprenez à connaître vos nouvelles recrues, même à distance, à l’aide de nos modèles de questionnaire.

Fini la chasse à la paperasse

Carte vitale, diplôme, permis de conduire : vos collaborateurs déposent leurs documents sur leur espace. Les rappels automatiques font le reste.

Accompagner vos équipes avec PayFit

Connexion, partage d’informations et personnalisation

Organigramme

Votre équipe s'agrandit ? Créez votre organigramme en quelques clics. Partagez-le pour que chacun sache qui fait quoi.

Annuaire

Les coordonnées de vos collègues sont accessibles en 2 clics. Le petit plus ? L’annuaire est relié au Registre Unique du Personnel, ce qui vous assure sa mise à jour automatique.

Fiche collaborateur

Chaque collaborateur a sa fiche dédiée : contrat, évolution, perspectives. Les managers y trouvent l'essentiel pour faire grandir leurs équipes.

Pack de bienvenue

Votre nouvelle recrue arrive lundi ? Son kit de bienvenue aussi. PayFit et son partenaire Panopli s'en chargent pendant que vous pensez à l'essentiel.

Accessibilité sans contrainte

Tout est accessible depuis votre smartphone. Vous pouvez même donner un accès restreint à vos nouvelles recrues avant le Jour J.

La gestion des entrées et des sorties en 4 étapes

1

Préparation de l’arrivée

Recap des tâches à faire, espace restreint pour votre futur collaborateur : on fait tout pour lui créer les meilleures conditions !

2

Vie quotidienne

On vous rappelle les dates clés de vos employés : anniversaire professionnel, visite médicale, autorisation de travail. Tout est centralisé, rien n’est oublié.

3

Evolution du collaborateur

Vos talents évoluent, les informations doivent suivre. Avenants, promotions : notre logiciel de gestion du personnel met tout à jour.

4

Préparation du départ

Certificat de travail, solde de tout compte, attestation chômage, sans oublier le rendu du matériel et l’entretien d’offboarding : tout se gère depuis notre logiciel RH.

Notre logiciel de gestion du personnel vu par Nicolas et Anaïs
Il est Office manager, elle est salariée. Ils vous partagent ce qu’apporte PayFit dans leur expérience collaborateur au quotidien.
4.5

Sur Capterra

Nicolas Calzas
Office Manager chez Bevouac
L'outil est super intuitif. Même pour quelqu'un totalement novice, gérer la RH avec PayFit, c'est très facile! Donc c'est le bonheur.

1 minute

pour ajouter une note de frais

2 minutes

pour faire une demande de congés

Questions fréquentes

Quel est le logiciel le plus utilisé en RH ?

Sur le marché français des solutions RH, PayFit s'impose comme une référence pour les TPE et PME. Le choix d'un logiciel de gestion du personnel dépend essentiellement de la taille de l'entreprise et de ses besoins spécifiques en gestion du personnel.

C'est quoi un logiciel RH ?

Un logiciel RH est une solution numérique qui automatise l'ensemble des processus liés aux ressources humaines, de la paie à la gestion des congés. Cette approche permet aux équipes RH de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée tout en garantissant une administration fiable et conforme grâce à la digitalisation RH.

Pourquoi choisir PayFit ?

PayFit se distingue comme une solution moderne grâce à son interface intuitive et son automatisation poussée de la paie. Notre logiciel de paie garantit une conformité légale permanente et offre un support client expert, permettant aux entreprises de gérer efficacement leurs processus RH.

Quels sont les outils de la gestion administrative du personnel ?

La gestion administrative du personnel s'appuie principalement sur un logiciel de RH centralisant la paie, les congés payés et les documents administratifs. Ce type d’outils SIRH intègre également des fonctionnalités de planning, de suivi des temps et de dématérialisation documentaire.

Comment se fait la gestion du personnel ?

La gestion du personnel s'effectue via un SIRH dédié qui centralise l'ensemble des processus RH. Ces solutions permettent d'optimiser le recrutement, l'administration quotidienne, la gestion des temps et activités, tout en facilitant l'édition de fiches de paie conformes.

Comment se fait la gestion administrative du personnel ?

La gestion administrative du personnel repose sur l'utilisation d'un logiciel centralisé qui automatise les tâches récurrentes. Cette approche permet d'assurer un suivi rigoureux des obligations légales, notamment pour faire une fiche de paie conforme, tout en gérant efficacement les charges patronales.

Quelle est la différence entre la gestion du personnel et l'administration du personnel ?

La gestion du personnel englobe l'ensemble des activités stratégiques et opérationnelles, tandis que l'administration se concentre sur les aspects purement administratifs comme les déclarations sociales. Un système intégré permet de gérer ces deux dimensions, de la stratégie RH aux formalités d'embauche quotidiennes.

Comment optimiser la gestion administrative du personnel ?

L'optimisation de la gestion administrative du personnel passe par l'adoption d'un logiciel adapté qui automatise les tâches répétitives. La formation des équipes et la dématérialisation RH permettent également d'améliorer significativement l'efficacité des processus administratifs.

Quelle est la différence entre la gestion du personnel et la gestion des ressources humaines ?

La gestion du personnel se concentre sur les aspects administratifs et opérationnels, alors que la gestion des ressources humaines inclut une dimension stratégique plus large. PayFit permet d'adresser ces différents aspects, de la paie administrative aux conseils RH stratégiques.

Retrouvez toutes nos fonctionnalités

Vous pouvez nous confier uniquement la gestion de la paie, mais aussi vous faire accompagner sur la gestion des ressources humaines, des congés et absences, et rituels de management.

