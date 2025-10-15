Des collaborateurs satisfaits et autonomes dès le 1er mois. Un guide concret, 0 temps perdu.
Soignez votre expérience collaborateur avec notre logiciel de gestion du personnel
Avec PayFit, la paperasse s’efface. Vous pouvez désormais consacrer votre énergie à l’expérience de vos collaborateurs.
1h30
Temps gagné par tâche
+10
Nombre de modèles de contrats
Illimité
Volume de stockage disponible pour vos docs RH
Moins de paperasse, plus d‘échanges
Combien de temps passez-vous à gérer les entrées/sorties de vos collaborateurs ? Automatisez chaque étape pour investir votre temps dans ce qui compte le plus : l’humain.
Vos talents veulent des outils RH de leur temps, pas des fichiers Excel et des post-its partout. En choisissant le digital, vous leur prouvez que vous parlez le même langage.
De l'onboarding à l'offboarding, chaque tâche est pensée, optimisée, digitalisée. En plaçant l'expérience collaborateur au cœur de vos priorités, vous créez un environnement de travail optimal et fluide pour vos équipes.
Du coup de coeur au contrat
Contrat en instantané
Besoin de rédiger une promesse d'embauche ou un contrat de travail ? Importez vos modèles ou piochez parmi nos trames puis générez le document en ligne.
Signature sans frontière
Avec notre intégration Yousign, vous signez vos documents en ligne depuis notre logiciel de gestion RH et suivez chaque étape en temps réel.
Votre coffre-fort de documents
Fini les archives papier ! Chaque contrat est stocké au sein de notre logiciel de gestion du personnel, dans votre espace confidentiel.
Vos nouveaux talents guidés de A à Z
La to-do list idéale
Listez les tâches à effectuer directement dans notre logiciel de gestion du personnel afin de garantir une intégration parfaite dès le jour J.
Place au dialogue
Apprenez à connaître vos nouvelles recrues, même à distance, à l’aide de nos modèles de questionnaire.
Fini la chasse à la paperasse
Carte vitale, diplôme, permis de conduire : vos collaborateurs déposent leurs documents sur leur espace. Les rappels automatiques font le reste.
Connexion, partage d’informations et personnalisation
Organigramme
Annuaire
Fiche collaborateur
Pack de bienvenue
Accessibilité sans contrainte
La gestion des entrées et des sorties en 4 étapes
Préparation de l’arrivée
Recap des tâches à faire, espace restreint pour votre futur collaborateur : on fait tout pour lui créer les meilleures conditions !
Vie quotidienne
On vous rappelle les dates clés de vos employés : anniversaire professionnel, visite médicale, autorisation de travail. Tout est centralisé, rien n’est oublié.
Evolution du collaborateur
Vos talents évoluent, les informations doivent suivre. Avenants, promotions : notre logiciel de gestion du personnel met tout à jour.
Préparation du départ
Certificat de travail, solde de tout compte, attestation chômage, sans oublier le rendu du matériel et l’entretien d’offboarding : tout se gère depuis notre logiciel RH.
1 minute
pour ajouter une note de frais
2 minutes
pour faire une demande de congés
Questions fréquentes
Quel est le logiciel le plus utilisé en RH ?
Quel est le logiciel le plus utilisé en RH ?
Sur le marché français des solutions RH, PayFit s'impose comme une référence pour les TPE et PME. Le choix d'un logiciel de gestion du personnel dépend essentiellement de la taille de l'entreprise et de ses besoins spécifiques en gestion du personnel.
C'est quoi un logiciel RH ?
C'est quoi un logiciel RH ?
Un logiciel RH est une solution numérique qui automatise l'ensemble des processus liés aux ressources humaines, de la paie à la gestion des congés. Cette approche permet aux équipes RH de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée tout en garantissant une administration fiable et conforme grâce à la digitalisation RH.
Pourquoi choisir PayFit ?
Pourquoi choisir PayFit ?
PayFit se distingue comme une solution moderne grâce à son interface intuitive et son automatisation poussée de la paie. Notre logiciel de paie garantit une conformité légale permanente et offre un support client expert, permettant aux entreprises de gérer efficacement leurs processus RH.
Quels sont les outils de la gestion administrative du personnel ?
Quels sont les outils de la gestion administrative du personnel ?
La gestion administrative du personnel s'appuie principalement sur un logiciel de RH centralisant la paie, les congés payés et les documents administratifs. Ce type d’outils SIRH intègre également des fonctionnalités de planning, de suivi des temps et de dématérialisation documentaire.
Comment se fait la gestion du personnel ?
Comment se fait la gestion du personnel ?
La gestion du personnel s'effectue via un SIRH dédié qui centralise l'ensemble des processus RH. Ces solutions permettent d'optimiser le recrutement, l'administration quotidienne, la gestion des temps et activités, tout en facilitant l'édition de fiches de paie conformes.
Comment se fait la gestion administrative du personnel ?
Comment se fait la gestion administrative du personnel ?
La gestion administrative du personnel repose sur l'utilisation d'un logiciel centralisé qui automatise les tâches récurrentes. Cette approche permet d'assurer un suivi rigoureux des obligations légales, notamment pour faire une fiche de paie conforme, tout en gérant efficacement les charges patronales.
Quelle est la différence entre la gestion du personnel et l'administration du personnel ?
Quelle est la différence entre la gestion du personnel et l'administration du personnel ?
La gestion du personnel englobe l'ensemble des activités stratégiques et opérationnelles, tandis que l'administration se concentre sur les aspects purement administratifs comme les déclarations sociales. Un système intégré permet de gérer ces deux dimensions, de la stratégie RH aux formalités d'embauche quotidiennes.
Comment optimiser la gestion administrative du personnel ?
Comment optimiser la gestion administrative du personnel ?
L'optimisation de la gestion administrative du personnel passe par l'adoption d'un logiciel adapté qui automatise les tâches répétitives. La formation des équipes et la dématérialisation RH permettent également d'améliorer significativement l'efficacité des processus administratifs.
Quelle est la différence entre la gestion du personnel et la gestion des ressources humaines ?
Quelle est la différence entre la gestion du personnel et la gestion des ressources humaines ?
La gestion du personnel se concentre sur les aspects administratifs et opérationnels, alors que la gestion des ressources humaines inclut une dimension stratégique plus large. PayFit permet d'adresser ces différents aspects, de la paie administrative aux conseils RH stratégiques.
Retrouvez toutes nos fonctionnalités
Vous pouvez nous confier uniquement la gestion de la paie, mais aussi vous faire accompagner sur la gestion des ressources humaines, des congés et absences, et rituels de management.
Vous êtes agile ? Votre gestion de paie devrait l'être aussi. On vous garantit flexibilité, fiabilité, mais aussi réelle autonomie.
DSN mensuelles et événementielle, DPAE, FCTU ? Inutile de maîtriser ces acronymes, on le fait pour vous.
Pouvoir analyser vous-même vos indicateurs RH et limiter les allers-retours avec votre comptable, ça vous tente ?
Passez du temps à écouter les souvenirs de vacances de vos collaborateurs, pas à valider leurs congés.
La gestion du temps et des activités nouvelle génération ? Simple pour vos équipes, claire pour vos managers, stratégique pour votre entreprise.
Quelques minutes pour créer vos différents rituels RH. Et tout le temps nécessaire pour des échanges de qualité avec vos équipes.