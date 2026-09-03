À retenir Le planning de travail est un outil d’organisation du travail qui sert à définir les heures travaillées des salariés, pour que l’effectif soit adapté à l’activité.

Son affichage dans l’entreprise n’est pas obligatoire, mais l’horaire collectif de travail (qui peut prendre la forme d’un planning) doit, lui, être affiché.

L’employeur peut modifier unilatéralement le planning de travail, mais la modification de l’horaire collectif de travail nécessite une consultation du CSE et la communication à l’inspection du travail . Dans tous les cas, l’employeur doit respecter un délai de prévenance raisonnable pour avertir les salariés des changements.

Pour les plannings amenés à changer régulièrement, comme dans les hôtels, cafés et restaurants, il est recommandé d’adopter une gestion dynamique du planning.

Le planning de travail en entreprise est un véritable outil de gestion du personnel qui permet d’organiser les heures de travail et de repos des salariés, tout en s’assurant du respect des durées légales de travail .

Au sein de l’entreprise, l’organisation du temps de travail des salariés est fixée unilatéralement par l’employeur. C’est lui seul qui détermine les horaires de travail applicables à l’ensemble des salariés, pour tous les jours travaillés.

L’employeur définit le début et la fin de la journée de travail, mais aussi la répartition des heures sur la semaine. On parle d’horaire collectif de travail. Ce dernier prend la forme d’un document reprenant les heures de travail des salariés, le planning de travail.

Qu'est-ce qu'un planning de travail ?

Qu'est-ce qu'un planning de travail ?

Un planning de travail est un outil de gestion du temps qui définit les heures de travail et les plages de présence des équipes. Il sert à répartir les tâches, à éviter le sur-effectif comme le sous-effectif et à organiser le travail au quotidien.

Le planning de travail doit-il être affiché dans l’entreprise ?

Un planning de travail est un outil de gestion du temps de travail définissant les heures de travail et la plage horaire de présence. Ses objectifs sont de mieux répartir les tâches et d'éviter le sur-effectif ou, à l’inverse, le sous-effectif. Il permet notamment une meilleure organisation du travail.

L’obligation d’afficher dans les locaux de l’entreprise par l’employeur concerne l’ horaire collectif de travail . Toutefois, la loi n’exige pas que l’affichage de l’horaire collectif se fasse par un planning de travail, il peut également prendre la forme :

d’un agenda de travail ;

d’un tableau d’organisation du travail.

Il est recommandé aux employeurs de choisir le format le plus adapté aux spécificités de l’entreprise. Quelle que soit la forme retenue, l'essentiel est de respecter les règles légales relatives à l’affichage de l'horaire collectif de travail.

Les plannings de travail peuvent être hebdomadaires, mensuels, annuels, ou s’appliquer à toute autre période. Ils doivent par ailleurs être datés et signés par l'employeur ou par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.

Le planning de travail est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. Dans le cas où les salariés sont employés à l'extérieur, cette planification est affichée dans l'établissement auquel ils sont attachés.

Pour établir un planning de travail en bonne et due forme, quelques règles sont à respecter.

Les obligations de l’employeur

Pour tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillant selon le même horaire collectif, l’employeur est tenu à certaines obligations, notamment celle d'établir un planning de travail selon la durée légale.

Pour faire un planning des horaires de travail , l’employeur doit obligatoirement préciser :

les plages horaires de travail des salariés, en mentionnant leur début et leur fin ;

les heures et la durée des repos.

Une fois le planning fixé, aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire de travail. Par exception, des dérogations peuvent avoir lieu dans le respect des dispositions relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires .

La gestion dynamique du planning

Certaines entreprises peuvent avoir des besoins complexes en matière d’effectifs et de couverture des plages horaires. C'est notamment le cas des établissements relevant de la convention collective HCR (Hôtels, Cafés, Restaurants), qui doivent optimiser leurs plannings pour que l'équipe puisse assurer l'activité sur les heures d'ouverture, avec une grande variabilité (saisonnalité, extras, CDDU, temps partiels).

La gestion dynamique du planning répond à ces besoins. Avec des outils spécialisés, l’employeur a une visibilité globale du calendrier de ses équipes et peut adapter le planning à l’activité de l’entreprise. Cette fonctionnalité intégrée à la plupart des solutions de gestion des temps et activités vous permet de visualiser l'ensemble des heures travaillées, de modifier le planning au moindre imprévu et d'enchaîner directement sur la paie sans ressaisie.

👉 À noter : Depuis l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mai 2019 (C-55/18), l'employeur est tenu de mettre en place un système fiable, objectif et accessible d'enregistrement du temps de travail quotidien. Cette obligation s'applique en complément du planning prévisionnel : la saisie des temps devient incontournable pour objectiver les heures réellement effectuées.

Les solutions les plus récentes intègrent même des modules d'intelligence artificielle capables d'optimiser automatiquement les plannings selon les contraintes (disponibilités, qualifications, durée légale, temps de repos) ou de proposer des permutations en cas d'absence imprévue.

Modèle de planning de travail Télécharger gratuitement

La modification d’un planning de travail individuel peut se faire unilatéralement par l’employeur lorsque le salarié est prévenu suffisamment en avance. Ce dernier doit donc respecter un délai de prévenance qui est fixé par la loi ou la convention collective.

Lorsque les salariés sont soumis à l’horaire collectif de travail, la modification des horaires de travail doit toutefois respecter plusieurs étapes :

consultation du CSE (Comité Social et Économique) ;

communication de la modification à l’ inspection du travail ;

affichage du nouvel horaire collectif.

En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée soit :

par un tableau affiché dans les mêmes conditions précitées que l'horaire collectif ;

par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'inspecteur du travail et des membres de la délégation du personnel du CSE.

💡 Bon à savoir : n'hésitez pas à télécharger gratuitement notre modèle de planning de travail pour éviter les erreurs.

Quel planning de travail pour un aménagement du temps de travail ?

Dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d' aménagement du temps de travail , le planning de travail doit indiquer :

le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord ou le décret ;

l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail pour chaque semaine incluse dans cette période de référence.

Les modalités d’affichage du planning de travail peuvent être prévues par la convention collective applicable à l'entreprise ou par un accord collectif.

💡 Bon à savoir : la loi impose que les salariés soumis à un dispositif d'aménagement du temps de travail soient informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.

Existe-t-il un délai pour communiquer un planning de travail ?

Le Code du travail n’impose pas de délai pour communiquer le planning de travail aux salariés . En pratique, la convention collective applicable à l'entreprise ou un accord collectif peut définir un délai minimum de communication du planning de travail.

En l'absence de dispositions conventionnelles, il est préférable de communiquer le planning de travail aux salariés dans un délai raisonnable.

Lors d’aménagement du temps de travail, les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai raisonnable. Ce délai de prévenance est fixé à 7 jours, en l’absence de dispositions conventionnelles.

⚠️ Attention : en cas de non-conformité aux obligations d'affichage de l'horaire collectif, la loi prévoit les sanctions suivantes :

défaut d'affichage de l'horaire collectif : amende de 750 € par salarié concerné (article R. 3173-1 du Code du travail) ;

refus de communiquer les documents à l'inspecteur du travail : 1 an d'emprisonnement et 37 500 € d'amende au titre du délit d'obstacle aux fonctions de l'inspecteur (article L. 8114-1 du Code du travail).

💡 Bon à savoir : depuis l'ordonnance du 6 décembre 2023, tout employeur doit communiquer par écrit les horaires habituels de travail à chaque nouveau salarié dans les 7 jours suivant son embauche, en application de la directive européenne sur la transparence des conditions de travail.