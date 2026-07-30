Hébergement de toutes les données, dont les sauvegardes, en France.

Chiffrage de toutes les données, dont les sauvegardes, lors de leur transmission comme lors de leur stockage.

Anonymisation des données sensibles ou non transmises à des sous-traitants.

Authentication obligatoire des utilisateurs par email et mot de passe (contrôlés par une politique stricte), avec en option un second facteur d'authentification (2FA) envoyé par SMS.

Accès aux données en interne réservé aux employés dûment autorisés, par le biais d'un VPN, protégé par un second facteur d'authentification (2FA).

Transmission des données uniquement grâce au protocole TLS/SSL, renforcé par les mécanismes HSTS et Perfect Forward Secrecy. Les certificats de PayFit ont obtenu la note de "A" auprès du SSL Labs.