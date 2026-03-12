À retenir : La loi n’impose aucun montant maximum pour un ticket restaurant : l’employeur est libre de choisir la valeur des titres-restaurants qu’il offre à ses salariés.

Toutefois, la part financée par l’entreprise est plafonnée pour lui permettre de bénéficier d’exonérations sociales.

En 2025, ce plafond d’exonération a été revalorisé et fixé à 7,26 € par titre-restaurant (contre 7,18 € en 2024). Le montant 2026 n’ayant pas encore été communiqué , c’est donc le plafond de 2025 qui s’applique.

Un employeur, une convention ou un accord collectif peuvent décider de la mise en place des tickets restaurant dans une entreprise pour aider les salariés à financer leurs repas durant leur pause déjeuner.

Le titre-restaurant peut être délivré sous la forme d’un chéquier papier ou en version dématérialisée avec une carte rechargeable ou via une application mobile. Il sert généralement de moyen de paiement chez les restaurateurs ou pour l’achat de produits alimentaires dans certains commerces.

Considéré comme un élément variable de paie, le ticket restaurant impacte directement le bulletin de salaire et ouvre droit à des exonérations de cotisations sociales sous certaines conditions. Quel est le montant maximum du ticket restaurant employeur ? Comment calculer la part prise en charge par l’entreprise ? PayFit répond à toutes vos questions.

Quel est le montant maximum d’un ticket restaurant ?

Règles de fixation du prix d’un titre-restaurant

Le Code du travail ne prévoit aucune valeur faciale minimale ni maximale obligatoire pour les titres-restaurant.

Un employeur peut donc fixer librement le montant des titres-restaurant qu’il souhaite proposer à ses salariés, quelle que soit la taille de son entreprise.

Cependant, le choix du montant maximal d’un "ticket resto” ne se fait pas au hasard : la participation patronale doit respecter certains seuils pour ouvrir le droit à une exonération de cotisations sociales.

👉 À noter : si la loi ne régit pas la valeur maximale des titres-restaurant, elle définit ses modalités d’attribution et d’utilisation.

Montant moyen du titre-restaurant et plafond

Selon les chiffres du Gouvernement publiés en juin 2025, le montant moyen du titre-restaurant s’élève à 9,40 €, aussi bien pour les titres papier que pour une carte restaurant numérique.

Pour le salarié, le plafond d’utilisation des titres-restaurant est de 25 € par jour.

💡 Bon à savoir : actuellement, les titres-restaurant ne peuvent pas être utilisés le dimanche. Cette disposition devrait évoluer suite à la réforme du titre-restaurant applicable d’ici 2027, mais les jours fériés en resteront exclus.

Proposer des tickets restaurant pour les salariés reste toutefois facultatif. À partir de 25 collaborateurs, un employeur a seulement l’obligation de mettre à disposition un local dédié pour se restaurer. Mais il peut opter pour d’autres solutions comme verser une prime de déjeuner, investir dans une cantine, etc.

Revalorisation de l’exonération des tickets restaurant

Le financement des titres-restaurant se partage entre :

l’employeur qui doit prendre en charge 50 % à 60 % de la valeur du titre ;

et le salarié qui doit s’acquitter du reste (directement prélevé sur le salaire).

💡 Bon à savoir : cette règle s’applique aussi bien pour les tickets restaurants en télétravail que si le collaborateur exerce en présentiel, à temps complet ou partiel.

La contribution patronale est exonérée de cotisations sociales dans la limite du plafond fixé par la réglementation. En 2026, le plafond d'exonération est de 7,26 € par titre.

Exemple de calcul pour fixer le montant maximum des tickets restaurant par l’employeur

Pour chiffrer le montant journalier des titres-restaurant qu’il va proposer, en étant certain d’être exonéré, l’employeur doit se baser sur le plafond de 7,26 € pour sa part (au-delà de ce seuil, l’excédent sera soumis au paiement de charges).

Dans cette logique, il peut appliquer la méthode de calcul suivante :

s’il finance 50 % du titre , le prix maximal du titre-restaurant peut atteindre 14,52 € soit 50 % employeur (7,26 €) + 50 % salarié (7,26 €).

s’il participe à 60 % du titre, la valeur du titre-restaurant sera de (7,26 x 100)/60 = 12,10 €.

Pour avoir le droit à l’exonération de charges sociales sur les titres-restaurant, l’employeur peut définir sa valeur faciale maximale entre 12,10 € et 14,52 €, selon sa participation. Cette fourchette de prix lui permettra d’optimiser le coût des titres-restaurant dans son entreprise.

Cas de dépassement et paiement de charges

Les entreprises peuvent choisir d’accorder une valeur supérieure à cette fourchette. Dans ce cas, la part patronale excédentaire sera réintégrée dans l’assiette de calcul des cotisations.

📌 Exemple : si la carte restaurant propose 20 € par jour et qu’un employeur finance cette somme à hauteur de 50 %, alors, la part patronale pour chaque titre sera de 10 € par jour sur lesquels seuls 7,26 € seront exonérés. L’employeur paiera donc des charges sociales sur les 2,74 € dépassant le plafond.

Le bon calcul du prix des titres-restaurant permet d'optimiser la gestion des éléments variables de paie de votre entreprise. En maîtrisant les plafonds d'exonération, vous réduisez vos charges sociales tout en offrant un avantage attractif à vos collaborateurs.

Tableau récapitulatif des montants optimaux des tickets restaurant en 2026

Pour vous aider à choisir le montant de vos tickets restaurant en bénéficiant de l'exonération maximale, voici un tableau de synthèse :

Participation employeur Plafond exonéré employeur Valeur MINIMALE du titre Valeur MAXIMALE du titre Part salarié 50 % (minimum légal) 7,26 € - 14,52 € 7,26 € 55 % 7,26 € - 13,20 € 5,94 € 60 % (maximum légal) 7,26 € 12,10 € - 4,84 €

Si vous choisissez une valeur de titre entre 12,10 € et 14,52 €, votre participation patronale sera totalement exonérée de charges sociales (dans la limite de 7,26 €), quel que soit le taux de participation que vous choisissez entre 50 % et 60 %.

📌 Exemple : vous optez pour un titre à 13 € avec une participation à 55 %. Votre contribution est de 7,15 € (13 × 55%), entièrement exonérée car inférieure à 7,26 €. Le salarié paie 5,85 €.