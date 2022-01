Quels sont les outils SIRH les plus utilisés ?

Il y a autant d’outils SIRH que de fonctions à remplir par le département de gestion des ressources humaines. Chaque outil représente donc une solution SIRH à un défi soulevé par ce service.

On compte parmi les outils SIRH les plus utilisés au quotidien en entreprise :

: générer automatiquement des fiches de paie avec leurs mentions obligatoires et faire les déclarations aux organismes sociaux (DSN etc.) ; logiciel de gestion de temps et des activités : vérifier le respect de l’horaire de travail et permettre le décompte des heures supplémentaires des salariés ;

: suivi de l’onboarding, proposition d’options de formation en fonction des besoins de l’entreprise et des compétences des employés ; portail RH interne pour les communications entre employeurs et employés : affichage du règlement intérieur, convention collective applicable, organigramme de l'entreprise à jour, etc. ;

: générer, classer, échanger et stocker les documents liés à l’activité de l’entreprise ou relatifs à la ; système d’évaluation et d’enquêtes : évaluer le rendement des et la satisfaction des salariés, mais également faciliter le recueil de feedback et d’alertes internes à destination de l’employeur.

Des logiciels SIRH peuvent être développés en interne, si des salariés dans l’entreprise disposent des connaissances et compétences techniques informatiques nécessaires.

Autrement, l’appel à des prestataires externes, experts dans une ou plusieurs des fonctions SIRH susvisées peut s’avérer la meilleure solution, particulièrement pour les TPE/PME.

💡 Bon à savoir - toutes les fonctions RH ne sont pas nécessairement informatisées ni informatisables au même degré. Cependant, des dysfonctionnements risquent d’apparaître si le SIRH alterne des processus automatisés et des processus non encore standardisés.

Mise en place des outils SIRH : que dit la loi ?

La mise en place du SIRH et de chacun des outils SIRH le composant, entraîne par définition l’introduction de nouvelles technologies en entreprise.

Or, la consultation des instances représentatives du personnel (IRP) est obligatoire en cas de projets introduisant des nouvelles technologies car ils affectent la gestion et la marche générale de l’entreprise. Seuls sont soumis à information-consultation les projets “importants”, qui affectent une grande partie des salariés et ont des conséquences sur les conditions de travail, de sécurité ou la santé des salariés.

Il n’est pas nécessaire de soumettre tous les outils SIRH systématiquement à l’avis des IRP. Par exemple, les juges ont pu décider que l’installation d’un nouveau logiciel de gestion des absences ne constitue pas un projet important car il n'entraîne pas de conséquences sur l’emploi. Cependant, si l’outil SIRH est un dispositif automatisé de contrôle du temps de travail des salariés, il devra être présenté en détail aux IRP.

Par ailleurs, l’intégration de données des salariés dans certains outils RH est clef pour le succès de leur mise en place. Cependant, ces données détenues et exploitées par le service des RH sont par nature personnelles, confidentielles et extrêmement sensibles.

Le responsable SIRH, chargé de la gestion et du suivi du SIRH de l'entreprise, devra être particulièrement vigilant au respect du cadre réglementaire fixé par le RGPD.

💡 Bon à savoir - pour s’assurer la conformité avec le RGPD du SIRH sur le long terme, le suivi et l’actualisation des différents logiciels du personnel doit faire partie des objectifs recensés dans le cahier des charges SIRH.

PayFit : outil SIRH de référence en automatisation de paie

PayFit est un outil SIRH qui permet avant tout d’automatiser la paie en entreprise pour simplifier une tâche lourdement administrative et chronophage pour les employeurs.

PayFit centralise la gestion de la paie et du personnel sur une seule et même plateforme simple à administrer pour l'employeur et à utiliser par les employés.

Elle permet entre autres de :