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Quels sont les différents outils SIRH ?

Juliette Boulay
Mise à jour le 7 mins

Guide de la gestion RH

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Sommaire

À retenir

  • Un SIRH regroupe divers outils (paie, recrutement, GTA) pour simplifier et optimiser la gestion quotidienne des ressources humaines.

  • Ces solutions offrent un gain de temps significatif, permettent une réduction des erreurs, une sécurisation des données et une plus grande autonomie des collaborateurs.

  • La mise en place d'un outil SIRH nécessite une méthode rigoureuse, dont un audit préalable, la conformité au RGPD et parfois la consultation des IRP.

  • Qu'il s'agisse de logiciels SaaS, de développements internes ou d'externalisation, la solution doit être parfaitement alignée avec les besoins et la taille de l'entreprise.

Aujourd’hui, la transformation digitale des Ressources Humaines (RH) est une réalité bien installée dans la plupart des entreprises. Loin d’être réservée aux grands groupes, cette évolution concerne désormais toutes les structures, qui repensent en profondeur leurs pratiques RH.

Cette mutation s’appuie sur l’émergence d’outils SIRH (Systèmes d’Information des Ressources Humaines) toujours plus performants. Qu’il s’agisse d’administration du personnel, de gestion des talents, d’évaluation des performances ou encore de pilotage stratégique, ces solutions permettent de centraliser les données, d’automatiser les processus et de faciliter la prise de décision.

Maîtriser ces technologies est donc devenu un enjeu clé pour les organisations souhaitant gagner en efficacité, en réactivité et en agilité, tout en offrant une meilleure expérience aux collaborateurs.

Qu’est-ce qu’un outil SIRH ?

Avant de déterminer ce qu’est un système d’information des ressources humaines, il est nécessaire de comprendre la notion de SIRH dans son ensemble.

Définition d’un outil SIRH 

Pour rappel, un SIRH (Système d’Information des Ressources Humaines) désigne l’ensemble des solutions technologiques permettant de gérer, centraliser et optimiser les processus RH d’une entreprise. Cela inclut notamment la paie, le recrutement, la formation, la gestion des temps et des activités, ainsi que le suivi des collaborateurs.

Dans ce cadre, un outil SIRH correspond à une brique logicielle ou une application spécifique intégrée au système global. Il s’agit donc d’un composant du SIRH, conçu pour répondre à un besoin précis : automatiser une tâche, fiabiliser les données, simplifier les échanges ou améliorer l’expérience des utilisateurs.

Concrètement, ces outils peuvent prendre différentes formes : logiciels, plateformes en ligne ou applications spécialisées. Chacun d’eux remplit une fonction ciblée au sein du système d’information RH.

Ainsi, l’intérêt principal d’un outil SIRH est de faciliter le quotidien des équipes RH en réduisant les tâches administratives répétitives et en leur permettant de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée, comme l’accompagnement des talents ou la stratégie de développement des ressources humaines.

Avantages des logiciels SIRH

La mise en place d’un logiciel SIRH n’est réellement pertinente que si elle génère des bénéfices à la fois pour l’employeur, dans le pilotage de son organisation, et pour les collaborateurs, dans leur quotidien professionnel.

Parmi les principaux enjeux, on retrouve :

  • une transformation globale de la fonction RH : digitaliser une seule partie des ressources humaines tout en conservant des pratiques traditionnelles sur le reste limite fortement l’efficacité du système. Le SIRH doit s’inscrire dans une démarche cohérente et transversale ;

  • une interconnexion des outils : les différents modules RH doivent être compatibles entre eux et s’intégrer facilement aux autres logiciels de l’entreprise, afin d’assurer une circulation fluide de l’information ;

  • la sécurité et la fiabilité des données : les volumes d’informations traités imposent des standards élevés en matière de protection, de confidentialité et d’intégrité des données ;

  • la flexibilité et l’accessibilité : les utilisateurs, notamment les équipes RH, doivent pouvoir accéder rapidement aux informations nécessaires pour travailler efficacement, où qu’ils se trouvent ;

  • le renforcement de l’autonomie des collaborateurs : en donnant accès à leurs propres données (congés, formation, carrière, etc.), les salariés deviennent acteurs de leur parcours professionnel et gagnent en autonomie.

👉 À noter : les outils SIRH les plus avancés intègrent désormais des fonctionnalités issues de l'IA dans les RH. Celles-ci permettent d’aller plus loin avec de l’analyse prédictive, de l’automatisation intelligente et une personnalisation accrue de l’expérience collaborateur.

C'est le cas de Certifopac, une entreprise de 30 salariés qui a intégré un assistant IA à son quotidien RH pour répondre aux questions paie de ses équipes, à toute heure.

Dans ce contexte, la digitalisation des RH apporte plusieurs bénéfices concrets :

  • un gain de temps significatif pour les équipes RH grâce à l’automatisation des tâches répétitives ;

  • une réduction des erreurs humaines liées à la saisie ou au traitement manuel des données ;

  • un meilleur suivi et une meilleure coordination des projets RH ;

  • une amélioration globale de la performance et de l’efficacité de l’entreprise.

📌 Exemple : avec un outil SIRH le salarié fait sa demande de congés sur une interface web ou mobile, puis le manager reçoit une notification et valide en un clic. Le solde de congés est mis à jour instantanément pour le salarié, et l'information redescend automatiquement dans le module de préparation de paie.

Quels sont les outils SIRH les plus utilisés ?

Il existe autant d’outils SIRH que de fonctions au sein du service de gestion des ressources humaines. Pour éviter la multiplication des interfaces, il est crucial de bien cartographier ses besoins.

Voici un récapitulatif des outils incontournables en entreprise :

Fonction RH Outil SIRH dédié Bénéfice principal Exemple de fonctionnalité
Administration Logiciel de paie Conformité légale et gain de temps Génération automatique des fiches de paie et DSN
Temps & Activités Logiciel GTA Suivi précis et réduction des litiges Pointage digital et validation des congés en un clic
Recrutement ATS (Applicant Tracking System) Amélioration de la marque employeur Tri automatisé des CV et emails de refus automatiques
Développement Outil de gestion des talents Fidélisation des collaborateurs Cartographie des compétences et suivi des entretiens
Quotidien RH Coffre-fort numérique / GED Sécurité et centralisation Signature électronique des contrats de travail

💡 Bon à savoir : le recours à des prestataires externes proposant des solutions "tout-en-un" (en mode SaaS) constitue souvent la solution la plus simple et efficace, notamment pour les TPE et PME qui n'ont pas d'équipe de développeurs en interne.

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Comment mettre en place des outils SIRH ?

La mise en place d’outils SIRH doit suivre une démarche structurée en plusieurs étapes afin de garantir leur efficacité et leur adoption par les équipes.

Audit préalable 

L’implémentation d’un SIRH implique l’introduction de nouvelles technologies au sein de l’entreprise. Avant tout déploiement, un audit RH préalable est indispensable.

Il permet d’évaluer les besoins réels de l’organisation, d’analyser les processus RH existants et d’identifier les éventuels points de friction ou de dysfonctionnement. Cette étape sert également à déterminer les priorités de digitalisation.

L’audit aide enfin à anticiper les conséquences organisationnelles, notamment en matière de gestion des données et de conformité réglementaire, en particulier vis-à-vis du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) et de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).

Choix des logiciels

Une fois les besoins identifiés lors de l’audit, l’entreprise peut passer à la sélection des outils SIRH les plus adaptés à son organisation.

Tous les outils composant un SIRH ne nécessitent pas systématiquement une information-consultation des Instances Représentatives du Personnel (IRP). Cette obligation ne s’applique qu’aux projets dits “importants”, c’est-à-dire ceux qui ont une incidence significatif sur l’organisation du travail, les conditions d’emploi ou le suivi des salariés.

📌 Exemple : la mise en place d’un logiciel de gestion des absences peut être considérée comme une simple solution administrative, sans conséquence majeure sur les conditions de travail, et donc ne pas nécessiter de consultation spécifique. En revanche, l’introduction d’un système de contrôle automatisé du temps de travail, en raison de son incidence directe sur le suivi de l’activité des salariés et l’organisation du travail, doit obligatoirement être présentée et discutée avec les IRP.

Le choix des logiciels doit également tenir compte de critères essentiels tels que la compatibilité avec les outils existants, la simplicité d’utilisation, la sécurité des données et la capacité d’évolution du système.

Intégration des données

Le succès d’un projet SIRH repose en grande partie sur la qualité de l’intégration des données RH, souvent sensibles et à caractère personnel. Ces informations, essentielles au fonctionnement du service des ressources humaines, sont encadrées par des règles strictes en matière de confidentialité et de sécurité.

Le responsable SIRH doit s’assurer que l’ensemble des opérations liées à la collecte, au traitement et au stockage des données respecte le RGPD. Cela implique notamment la mise en place de dispositifs de sécurité adaptés, la restriction des accès aux seules personnes autorisées, ainsi que la transparence vis-à-vis des salariés concernant l’utilisation de leurs données. Il joue ainsi un rôle clé dans la conformité réglementaire de l’entreprise.

💡 Bon à savoir : afin de garantir la conformité du SIRH sur le long terme, le suivi, la maintenance et la mise à jour régulière des outils doivent être intégrés dès le départ dans le cahier des charges du projet SIRH.

Consultation des IRP (CSE)

La consultation des Instances Représentatives du Personnel (IRP) constitue une étape obligatoire pour les projets SIRH susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’organisation du travail, les conditions d’emploi ou les modalités de suivi des salariés.

Cela concerne notamment les outils de surveillance de l’activité, les dispositifs d’évaluation automatisée ou encore toute solution RH modifiant de manière importante le fonctionnement quotidien des collaborateurs.

Il est donc essentiel d’évaluer en amont si le projet entre dans ce cadre légal. Lorsque c’est le cas, une consultation formelle des représentants du personnel doit être organisée avant le déploiement du système.

Au-delà de l’obligation réglementaire, cette démarche favorise également l’acceptabilité du projet, en renforçant le dialogue social et en facilitant l’adhésion des équipes aux nouveaux outils.

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Foire Aux Questions (FAQ)

Qu’est-ce qu’un logiciel de gestion du personnel dans un SIRH ?

Un logiciel de gestion du personnel est un module central des SIRH qui permet de centraliser l’ensemble des informations relatives aux salariés (logiciel de gestion des contrats, absences, dossiers administratifs, etc.). Il optimise la gestion des ressources humaines en automatisant les tâches répétitives et en facilitant le suivi et la gestion des collaborateurs au sein de l’entreprise, améliorant ainsi l’efficacité et la fiabilité des processus RH.

Comment un SIRH améliore-t-il la gestion du personnel

Un SIRH améliore la gestion de la paie en entreprise en automatisant l’ensemble des calculs liés aux salaires, aux cotisations sociales et aux déclarations obligatoires.

Grâce à ces outils, les processus de paie sont fiabilisés, ce qui permet de réduire considérablement les erreurs et d’assurer la conformité réglementaire. Les données sont centralisées et sécurisées, limitant les risques d’erreur de saisie manuelle ou de doublons.

Souvent intégrés à des modules RH plus larges ou proposés en mode SaaS, ces solutions offrent également une grande flexibilité, facilitent les mises à jour légales et permettent un accès simplifié aux informations de paie en temps réel.

Quels sont les avantages d’un logiciel Saas RH en entreprise ?

Un logiciel SaaS RH, accessible depuis le cloud, permet aux entreprises d’accéder à leurs outils SIRH directement en ligne, sans installation complexe ni infrastructure lourde à maintenir.

Le cloud simplifie la gestion des collaborateurs en centralisant les données et en assurant leur mise à jour en temps réel. Les utilisateurs peuvent accéder aux fonctionnalités depuis n’importe quel appareil connecté, ce qui facilite le travail à distance et la mobilité.

En offrant une plus grande flexibilité, une meilleure scalabilité et une continuité de service renforcée, le cloud permet aux entreprises de gagner en agilité tout en optimisant la gestion de leurs ressources humaines.

Comment un SIRH aide-t-il à gérer les talents ?

Un SIRH contribue à mieux gérer les talents en centralisant et en structurant l’ensemble des processus liés aux ressources humaines, notamment le recrutement, la mobilité interne et le développement des compétences.

Grâce à ses modules dédiés, il permet de suivre plus précisément le parcours des collaborateurs, d’identifier leurs compétences et d’anticiper leurs besoins en formation. Cela facilite la mise en place de plans de carrière et favorise la rétention des talents.

Par ailleurs, le SIRH optimise la diffusion et la gestion des offres d’emploi, améliore le matching entre les postes et les profils, et renforce ainsi la cohérence globale de la stratégie RH de l’entreprise.

Quelle est la différence entre une solution interne ou d’externalisation RH ?

La différence entre une solution interne et l’externalisation RH repose principalement sur la manière dont la fonction ressources humaines est gérée.

Une solution interne implique que l’entreprise conserve la gestion de ses processus RH en interne, en s’appuyant sur ses propres équipes et éventuellement sur des outils développés ou administrés en interne. Cela permet un contrôle total des données et des processus, mais demande des ressources et des compétences dédiées.

À l’inverse, l’externalisation RH consiste à confier tout ou partie de la gestion du personnel à un prestataire spécialisé. Cette approche permet de réduire les coûts, de gagner du temps et de bénéficier de l’expertise d’acteurs externes, notamment sur des sujets complexes comme la paie ou la conformité réglementaire.

En pratique, les entreprises choisissent souvent une solution hybride, combinant outils internes et services externalisés selon leurs besoins.

Comment choisir un logiciel RH ?

Dans un premier temps, il est essentiel d’identifier les fonctionnalités prioritaires, comme un logiciel de gestion de paie, du recrutement, du suivi des collaborateurs, la gestion des talents ou encore le pilotage des KPI RH.

Une fois ces besoins définis, il est important de comparer les solutions disponibles sur le marché en tenant compte de plusieurs critères : richesse fonctionnelle, simplicité d’utilisation, qualité du support client, niveau de personnalisation et capacité d’intégration avec les outils existants.

Les éditeurs de SIRH proposent généralement des offres sur mesure. Le devis dépend souvent du nombre d’utilisateurs, des modules choisis et du mode de déploiement (cloud ou sur site). Il est donc recommandé de demander une démonstration ou une période d’essai pour évaluer concrètement la solution.

Enfin, des fonctionnalités complémentaires comme un chatbot RH, des outils d’analyse ou de reporting avancé peuvent aussi influencer le choix final en apportant un gain de productivité et une meilleure prise de décision.

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