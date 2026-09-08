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Pourquoi choisir un SaaS pour sa gestion RH ?

Juliette Boulay
Mise à jour le 6 mins

Guide de la gestion RH

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Sommaire

À retenir

  • Le SaaS RH s’impose comme une solution moderne, flexible et accessible pour digitaliser la gestion des ressources humaines.

  • Il permet un accès en ligne sécurisé, sans installation, et s’adapte facilement aux besoins des entreprises de toutes tailles.

  • Grâce à son modèle en abonnement, il réduit les coûts tout en garantissant des mises à jour automatiques et une évolution continue des fonctionnalités.

  • Enfin, il améliore la productivité RH en centralisant les données et en facilitant la collaboration entre les équipes.

Recrutement, onboarding, gestion administrative, suivi des temps ou pilotage des performances : vous cherchez à simplifier ces missions RH sans multiplier les outils ? La solution SaaS (Software as a Service) répond justement à cet enjeu. Devenue un pilier de la transformation numérique des entreprises, elle vous permet de gagner en efficacité et en agilité au quotidien.

Dans ce contexte de digitalisation des RH, la gestion en mode SaaS connaît un essor important. Accessible en ligne, évolutive et souvent plus simple à déployer que les solutions traditionnelles, elle séduit de plus en plus d’organisations, quelle que soit leur taille. Ses nombreux avantages, tels que la réduction des coûts, les mises à jour automatiques, la sécurité renforcée et la collaboration facilitée, expliquent largement son adoption croissante au sein des entreprises modernes.

Qu’est-ce qu’un logiciel RH en SaaS ? 

Le modèle SaaS appliqué aux logiciels RH repose sur des principes à comprendre pour bien mesurer son intérêt. 

Définition du SaaS 

Un logiciel RH en SaaS (Software as a Service, ou logiciel en tant que service) désigne une application accessible directement en ligne, via le cloud. Contrairement aux logiciels traditionnels installés sur un ordinateur ou un serveur interne, il ne nécessite aucune installation locale.

Concrètement, l’utilisateur se connecte simplement à l’application via un navigateur internet, avec une connexion sécurisée, pour accéder à l’ensemble de ses fonctionnalités RH (gestion des salariés, paie, recrutement, congés, etc.).

Ce modèle repose sur une infrastructure hébergée et maintenue par l’éditeur du logiciel, ce qui permet aux entreprises de bénéficier d’un outil toujours à jour, sans contraintes techniques lourdes. Selon les solutions, une plateforme SaaS RH peut intégrer plusieurs modules et centraliser différents outils professionnels au sein d’un même environnement de travail, facilitant ainsi la gestion et la collaboration des équipes.

Différence entre logiciel SIRH en SaaS ou en licence 

On désigne par SIRH (Système d’Information Ressources Humaines) un ensemble de logiciels interconnectés permettant de centraliser, automatiser et piloter les principales fonctions RH d’une entreprise. Il peut couvrir de nombreux domaines tels que la gestion de la paie, le suivi des collaborateurs, la formation, le recrutement ou encore la gestion des carrières.

Aujourd’hui, ces solutions évoluent principalement vers deux modèles : le SIRH en SaaS et le SIRH sous licence.

Alors qu’un logiciel SaaS est accessible depuis le cloud, un SIRH sous licence (ou on-premise) nécessite l’installation du logiciel sur les serveurs ou les ordinateurs de l’entreprise. L’achat se fait le plus souvent en une seule fois, avec parfois des frais de maintenance et de mises à jour supplémentaires. Ce modèle implique une gestion technique plus lourde et des mises à jour moins fréquentes, souvent à la charge de l’entreprise elle-même.

Ainsi, le SIRH en SaaS se distingue par sa simplicité d’accès, sa flexibilité et sa mise à jour continue

Tableau comparatif

Critère SIRH en SaaS SIRH sous licence (on-premise)
Mode d’accès En ligne via navigateur Installation sur serveurs/PC
Hébergement Chez l’éditeur (cloud) Dans l’entreprise
Coût Abonnement mensuel ou annuel Achat initial + maintenance
Mises à jour Automatiques et continues Manuelles, souvent espacées
Maintenance Gérée par l’éditeur Gérée en interne ou prestataire
Accessibilité Partout, multi-supports Souvent limité au réseau interne
Flexibilité Forte évolutivité Plus rigide
Déploiement Rapide Plus long et complexe

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Quels sont les avantages des logiciels RH en SaaS ? 

Le logiciel de gestion RH en SaaS s’impose aujourd’hui comme une solution particulièrement attractive pour les entreprises en quête d’outils performants, flexibles et adaptés à l’évolution de leurs besoins. Contrairement aux solutions traditionnelles, il permet de s’affranchir de nombreux coûts matériels et contraintes techniques, tout en offrant un haut niveau de personnalisation.

En effet, ce type de solution évite un investissement initial lourd dans des infrastructures informatiques ou dans l’embauche de ressources techniques dédiées. Les outils SaaS sont généralement proposés sous forme d’abonnement, ce qui permet de ne payer que pour les fonctionnalités réellement utilisées. Cette approche rend la gestion du personnel plus accessible, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Au-delà de la paie, une solution RH complète permet aussi de centraliser le suivi des congés, des entretiens et du recrutement au sein d'un même espace.

Par ailleurs, les logiciels RH en SaaS sont conçus pour s’adapter facilement aux besoins spécifiques de chaque organisation, avec des modules activables selon l’évolution de la structure et de ses enjeux.

Parmi les principaux avantages, on dénombre : 

  • la disponibilité 24h/24 et 7j/7 : accès aux outils à tout moment, sans contrainte d’horaire ou de lieu ;

  • l’accessibilité et la mobilité : connexion possible depuis n’importe quel appareil (ordinateur, tablette, smartphone), sans installation préalable ;

  • une solution évolutive : ajout ou activation de fonctionnalités en fonction de la croissance et des besoins de l’entreprise ;

  • un déploiement rapide : mise en service simple, sans installation complexe ni infrastructure lourde ;

  • des mises à jour automatiques : améliorations, correctifs et nouvelles fonctionnalités intégrés sans intervention de l’utilisateur ;

  • une collaboration facilitée : partage d’informations en temps réel entre les équipes RH, managers et collaborateurs ;

  • le support et l’assistance inclus : accompagnement technique assuré par l’éditeur en cas de besoin ;

  • la centralisation des processus RH : gestion complète et unifiée des contrats (création, signature, modification, archivage) au sein d’une seule plateforme.

Certaines solutions SaaS RH vont plus loin en intégrant un assistant IA disponible en continu pour répondre aux questions paie et RH des équipes. Tanguy Martin, dirigeant de Certifopac (30 salariés), témoigne de l'apport de cet outil dans son quotidien administratif.

Comment bien choisir son SaaS RH ?

Face à la multitude d'offres sur le marché, il est crucial de s'appuyer sur les bons critères pour faire son choix :

  • la conformité légale : l’éditeur doit garantir une veille sociale permanente ainsi que des mises à jour automatiques en cas d’évolution de la législation (taux de cotisation, conventions collectives, obligations déclaratives, etc.). C’est un point critique pour sécuriser vos processus RH et paie ;

  • l'ergonomie (UX/UI) : l’outil doit être simple, intuitif et agréable à utiliser afin de favoriser son adoption par les collaborateurs, les managers et les équipes RH, sans nécessiter de formation complexe ou chronophage ;

  • l'interopérabilité (API) : le logiciel doit pouvoir s’intégrer facilement à votre écosystème existant (comptabilité, outil de paie, SIRH, gestion des temps, mutuelle, etc.) grâce à des API robustes et bien documentées ;

  • le service client : un support réactif, compétent et spécialisé en RH/paie est indispensable. Il constitue un véritable filet de sécurité en cas de question technique ou de problématique réglementaire.

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Foire Aux Questions (FAQ)

En quoi un logiciel RH en SaaS améliore-t-il la gestion des compétences des collaborateurs ?

Un logiciel RH en SaaS permet de suivre et de développer les compétences des collaborateurs de manière centralisée et structurée. Grâce à des modules spécifiques, il facilite l’identification des besoins en formation, l’évaluation continue et la planification des parcours professionnels.

Cela renforce la performance individuelle et collective en alignant les compétences sur les objectifs stratégiques de l’entreprise. À condition qu’elle remplisse votre cahier des charges SIRH, la solution favorise ainsi un meilleur pilotage des talents et contribue au développement durable des équipes.

La sécurité des données est-elle garantie sur une plateforme RH en SaaS ?

Oui, les logiciels de dématérialisation des documents RH en mode SaaS intègrent des protocoles de sécurité très stricts pour garantir la confidentialité et la protection des données sensibles des utilisateurs. Hébergées sur des serveurs sécurisés via internet, ces données bénéficient de sauvegardes automatiques, de systèmes de chiffrement et d'un contrôle des accès. Ces solutions sont conformes aux normes en vigueur, notamment le RGPD, et assurent une haute disponibilité des informations, essentielles au bon fonctionnement de l'organisation.

💡 Bon à savoir : depuis avril 2026, un référentiel de la CNIL aide justement les employeurs à déterminer les durées de conservation applicables à chaque activité de gestion du personnel (recrutement, paie, gestion des accidents du travail, etc.). Une bonne plateforme SaaS RH facilite l'application de ces durées, en évitant de conserver des données au-delà du nécessaire.

Comment le SaaS facilite-t-il la gestion des congés ?

Le SaaS automatise de nombreuses tâches répétitives comme la gestion des congés, des absences ou du temps de travail. Ces processus sont simplifiés grâce à une interface intuitive, accessible via internet, qui permet aux collaborateurs de soumettre leurs demandes et aux managers de les valider en quelques clics

Cela améliore la performance RH, réduit les erreurs humaines, et libère du temps au responsable SIRH pour des actions à plus forte valeur ajoutée, comme le recrutement ou la gestion des talents.

En quoi le SaaS est-il adapté à tous les métiers et tailles d’entreprise ?

Une solution RH en mode SaaS est conçue pour être modulable et adaptable à une grande diversité de métiers.

Que vous soyez à la tête d’une startup ou d’un grand groupe, ces solutions offrent des modules personnalisables selon les besoins : paie, recrutement, suivi des compétences, gestion administrative, etc. 

Elles évoluent avec l’organisation, sans nécessité d’investissement lourd en infrastructure. Cette offre flexible permet de mettre en place un outil RH puissant, même avec peu de ressources internes.

Quels avantages le SaaS apporte-t-il à la gestion du recrutement ?

Un système d’information des ressources humaines en SaaS améliore considérablement la gestion du recrutement. Il permet de structurer l’ensemble du processus, de la diffusion des offres à l’intégration des nouveaux talents. 

Grâce à des fonctionnalités avancées (suivi des candidatures, évaluation collaborative, centralisation des CV), il fluidifie les échanges entre les équipes RH et les managers, tout en renforçant la visibilité de l’offre employeur. Cela accélère l’embauche des bons profils et soutient la stratégie business de l’entreprise.

Pourquoi le SaaS est-il devenu un incontournable de la gestion RH ?

Le SaaS occupe aujourd’hui une place prépondérante dans la transformation digitale des RH. Il combine accessibilité, mobilité, sécurité et performance, tout en simplifiant les processus quotidiens.

L'évolution des solutions SaaS RH s'accélère notamment avec l'intégration de l'IA dans les RH, qui enrichit ces plateformes de fonctionnalités intelligentes : chatbots conversationnels, recommandations personnalisées, analyses prédictives et automatisation avancée des tâches administratives. Cette convergence entre SaaS et IA transforme profondément l'expérience utilisateur et l'efficacité de la gestion des ressources humaines.

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