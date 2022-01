51.2 C Commerce de gros de fleurs et plantes

51.3 A Commerces de gros et importations de fruits et légumes à l’exclusion des entreprises dont l’activité principale porte sur les pommes de terre, l’expédition et l’exportation de fruits et légumes frais et la préparation des légumes frais prêts à l’emploi

51.3 E Commerce de gros en produits avicoles, gibiers, agneaux de lait et chevreaux

51.3 G Commerce de gros de produits laitiers et oeufs à l’exclusion des entreprises dont l’activité principale est le ramassage ou les expéditions

51.3 V, 52.1 A Commerce de gros, plates-formes de distribution spécialisées, entreprises de livraison aux particuliers et points de vente spécialisés de produits surgelés, congelés et de crèmes glacées

50.3 A Commerce de gros de pièces détachées et accessoires pour automobile

50.4 Z Commerce de gros du cycle, du motocycle, de leurs équipements et pièces y compris les pneumatiques ainsi que les équipements des cyclistes et des motocyclistes

51.4 H Commerce de gros et commerce d’importation et d’exportation de céramique et verrerie pour la table, l’ornementation, le ménage et l’horiculture à l’exclusion des commerces de gros de bouteilles, flaconnages, verreries de laboratoire, de verre à vitre, glace et miroiterie

51.4 L Commerce de gros et distribution de tous produits de parfumerie et d’hygiène, accessoires de toilette et de beauté

51.4 Q, 51.6 G Commerce de gros de papeterie, d’articles et de matériel de bureau et de bureautique

51.4 S Commerce de gros d’approvisionnement des bureaux de tabac

51.4 S Commerce de gros de la maroquinerie à l’exception de l’habillement et des chaussures

51.4 S Commerce et diffusion de la carte postale

51.4 J, 51.5 F Commerce de gros et au détail des papiers peints, des revêtements muraux et du sol, de tous articles et de tous matériaux de la décoration générale de la maison à l’exception de toute droguerie et produits d’entretien

51.4 J, 51.5 F Commerce de gros des peintures, vernis, couleurs, produits chimiques, produits d’entretien, papiers peints, revêtements muraux et du sol, verres à vitre et produits de droguerie

51.5 F, 51.5 J Commerce de gros d’appareils sanitaires, de chauffages, de climatisation et de canalisation à l’exception du commerce de gros des matériaux de construction et de verre à vitres

51.5 L Commerce de gros des produits et demi-produits en matière plastique : matières plastiques et demi-produits plastiques

51.5 F Matériaux de construction plastiques