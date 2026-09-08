Toutes les conventions collectives pour la paie
Trouvez toutes les informations sur votre convention collective : grilles de salaire, préavis, congés, primes et bien plus pour gérer votre paie en toute conformité.
Rejoignez les 22 000 entreprises qui font confiance à Payfit
Automobile
La convention collective nationale des services de l'automobile encadre les relations de travail dans l'un des secteurs les plus vastes de l'économie française : commerce et réparation de véhicules, cycles et motocycles, contrôle technique, auto-écoles, location de véhicules et carburants.IDCC 1090CCN Payfit compliance
Blanchisserie
La convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie encadre les relations de travail d'un secteur essentiel à l'hygiène professionnelle et quotidienne : blanchisseries industrielles et de détail, pressings, laveries automatiques en libre-service, nettoyage à sec, et entreprises spécialisées dans la location et l'entretien de linge à destination des professionnels comme des particuliers.IDCC 2002CCN Payfit compliance
Boulangerie-patisserie
La convention collective de la boulangerie-pâtisserie encadre les conditions de travail dans les entreprises artisanales de fabrication et de vente de pain, de viennoiseries et de pâtisseries.IDCC 843CCN Payfit Compliance
Bureaux d'études techniques
La convention collective bureaux d'études techniques encadre les conditions de travail de plus de 900 000 salariés dans les secteurs du numérique, de l'ingénierie, du conseil et de l'événementiel.IDCC 1486CCN Payfit compliance
Cabinet médicaux
La convention collective des cabinets médicaux (IDCC 1147) couvre les relations de travail entre les médecins libéraux et leurs salariés.IDCC 1147CCN Payfit compliance
Cabinets dentaires
La convention collective nationale des cabinets dentaires encadre les relations de travail dans plus de 23 000 structures employant près de 69 000 salariés. Cette page détaille le champ d'application, la classification, les salaires, les congés et les obligations de l'employeur.IDCC 1619CCN Payfit compliance
Coiffure
La convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes encadre les relations de travail dans un secteur artisanal et de proximité au cœur du quotidien des Français : salons de coiffure, coiffure hors salon, prestations à domicile, soins capillaires, extensions et toute activité portant sur le cheveu naturel ou artificiel sur la personne humaine.IDCC 2596CCN Payfit compliance
Commerce de gros
La convention collective nationale des commerces de gros encadre les relations de travail des entreprises dont l'activité principale consiste à acheter et revendre des marchandises en gros à des professionnels (revendeurs, industriels, collectivités) : distribution automobile, matériel électrique et électronique, produits agroalimentaires (fruits et légumes, produits laitiers, volailles, produits surgelés, confiserie), droguerie, papeterie, parfumerie, textile, et de nombreux autres secteurs du négoce B2B.IDCC 573CCN Payfit compliance
Esthétique-cosmétique
La convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie encadre les relations de travail dans le secteur de la beauté et du bien-être : instituts d'esthétique, centres de soins cosmétiques, parfumeries et établissements d'enseignement spécialisés dans ces disciplines.IDCC 3032CCN Payfit Compliance
Fleuristes et animaux
La convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers encadre les relations de travail dans un secteur qui regroupe des métiers variés : commerce de détail de fleurs, plantes, graines et engrais, vente et soins des animaux de compagnie, toilettage et éducation canine, pensions et garde d'animaux.IDCC 1978Payfit CCN compliance
Horlogerie bijouterie
La convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie encadre les relations de travail dans un secteur alliant artisanat, commerce et savoir-faire d'exception : vente au détail d'articles d'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie, ainsi que les activités de réparation qui leur sont associées.IDCC 1487CCN Payfit compliance
Hôtels - Cafés - Restaurants
De la grille de salaire aux congés payés : maîtrisez les règles essentielles de l'hôtellerie-restauration.IDCC 1979CCN Payfit compliance
Immobilier
La convention collective de l'immobilier encadre les conditions de travail de plus de 145 000 salariés dans les secteurs de la transaction immobilière, de l'administration de biens, de la gestion locative et du syndic de copropriété.IDCC 1527CCN Payfit compliance
Industrie nautique
La convention collective nationale de l'industrie et des services nautiques encadre les relations de travail dans un secteur au cœur de l'économie bleue française : construction et réparation de bateaux de plaisance et de sport, fabrication d'équipements et d'articles nautiques, commerce de matériel nautique, location d'embarcations, transport maritime de passagers et enseignement de la navigation.IDCC 3236CCN Payfit compliance
Négoce médico-technique
La convention collective du négoce médico-technique encadre les conditions de travail d'environ 30 700 salariés dans les secteurs de la vente, de la location et de la maintenance de dispositifs médicaux ainsi que des prestations de services de santé à domicile.IDCC 1982CCN Payfit Compliance
Pharmacie d’officine
Découvrez quelles sont les règles prévues par la convention collective de la pharmacie.IDCC 1996CCN Payfit compliance
Prévention et sécurité
La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité encadre les relations de travail dans l'un des secteurs les plus réglementés de l'économie française : surveillance humaine, gardiennage, télésurveillance et vidéoprotection, sûreté aéroportuaire et portuaire, transport de fonds et intervention cynophile.IDCC 1351CCN Payfit compliance
Répartition pharmaceutique
La convention collective nationale de la répartition pharmaceutique encadre les relations de travail au sein des entreprises spécialisées dans la distribution en gros de médicaments et produits de santé : grossistes-répartiteurs, dépositaires pharmaceutiques et toute structure assurant la liaison entre les laboratoires pharmaceutiques et les officines.IDCC 1621CCN Payfit compliance
Syntec
Classifications, salaires minimums, temps de travail : repérez les règles clés de la CCN Syntec pour sécuriser votre paie.IDCC 1486CCN Payfit compliance
Télécommunications
La convention collective nationale des télécommunications encadre les relations de travail dans les entreprises du secteur : opérateurs filaires, sans fil, satellite, centres d'appels et fournisseurs d'accès.IDCC 2148CCN Payfit compliance
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