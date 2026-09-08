Blanchisserie

La convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie encadre les relations de travail d'un secteur essentiel à l'hygiène professionnelle et quotidienne : blanchisseries industrielles et de détail, pressings, laveries automatiques en libre-service, nettoyage à sec, et entreprises spécialisées dans la location et l'entretien de linge à destination des professionnels comme des particuliers.