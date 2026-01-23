À retenir : Le montant net social est le revenu brut du salarié, diminué uniquement des cotisations sociales obligatoires .

Il sert de référence pour les prestations sociales (RSA, prime d’activité).

Depuis 2025, il est obligatoire sur toutes les fiches de paie du secteur privé depuis 2025 et doit être transmis via la DSN .

Il facilite la déclaration des ressources , réduit le risque d’erreur et facilite les démarches sociales.

Depuis le 1er juillet 2023, la fiche de paie des salariés comporte une nouvelle rubrique : le Montant Net Social (MNS). En 2026, ce dispositif est pleinement intégré dans les pratiques de paie et s’inscrit dans un objectif plus large : moderniser les prestations sociales et simplifier les démarches des allocataires.

Au-delà de faciliter la lecture d’une fiche de paie , cette nouvelle rubrique constitue surtout une référence officielle pour le calcul des droits sociaux. Pour les salariés bénéficiaires de prestations telles que le RSA (Revenu de Solidarité Active) ou la prime d’activité, il permet d’identifier rapidement le montant à déclarer, sans risque d’erreurs ou d’omission. Cette mesure s’inscrit également dans la logique de la solidarité à la source, visant à automatiser et sécuriser les démarches sociales.

Qu’est-ce que le montant net social ?

Le montant net social correspond à un revenu de référence : il s’agit du total des revenus bruts perçus par le salarié au cours de la période concernée, diminué uniquement des cotisations et contributions sociales salariales obligatoires. Autrement dit, il s’agit du revenu brut “net” des charges sociales obligatoires, mais sans déduction des cotisations de prévoyance ou de retraite supplémentaire.

La somme totale des revenus bruts comprend :

les salaires versés au cours de la période d’activité concernée ;

la rémunération des heures supplémentaires ;

les primes ;

les avantages en nature ;

les indemnités de rupture du contrat de travail ;

les Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) versées en cas de maladie, maternité, accident du travail ou remplacement.

⚠️ Attention : les cotisations salariales de prévoyance et de retraite supplémentaire ne sont pas déduites. Cette exclusion est importante : elle signifie que le montant net social est généralement supérieur au “net à payer” réel perçu par le salarié, car certaines cotisations volontaires ou complémentaires ne sont pas prises en compte dans la déduction.

Pourquoi le montant net social a-t-il été mis en place ?

La mise en place du montant net social répond à une double ambition. D’une part, il s’agit d’aider les salariés bénéficiaires de prestations sociales à comprendre plus facilement leur fiche de paie pour leur permettre :

d’identifier facilement le montant qui doit être déclaré pour le calcul des prestations ;

de diminuer les erreurs dans les déclarations aux organismes de sécurité sociale ;

de faciliter la correction.

D’autre part, il s’agit d’accompagner la modernisation du système social, en réduisant le non-recours aux prestations. En effet, de nombreux salariés éligibles au RSA ou à la prime d’activité ne font pas les démarches nécessaires, faute d’information claire ou par crainte d’erreurs. En rendant le montant à déclarer plus lisible, l’État souhaite encourager l’accès aux droits et simplifier l’administratif.

Afin de renforcer la compréhension des allocataires, le MNS est par ailleurs inscrit depuis 2024 sur les relevés de prestations sociales (assurance chômage, indemnités journalières maladie, pension d’invalidité, etc).

💡 Bon à savoir : depuis les revenus de janvier 2025, déclarés en février 2025, les allocataires sont impérativement tenus de déclarer le MNS dès lors qu’il est précisé. En 2026, cette obligation est pleinement appliquée, et le montant net social devient la référence officielle pour la déclaration des ressources.

Qui est concerné par le montant net social sur la fiche de paie ?

En 2026, la mention du montant net social est obligatoire pour tous les employeurs du secteur privé. Cette obligation s’applique à l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut ou leur catégorie socioprofessionnelle. Que le salarié soit cadre, non-cadre, en CDI, CDD, temps plein ou temps partiel, la rubrique doit apparaître sur son bulletin de paie .

Cette mesure vise à :

garantir une uniformisation des pratiques et une lisibilité identique pour tous les salariés, sans distinction ;

simplifier l’administratif , tant pour les employeurs que pour les salariés ;

offrir des données fiables et standardisées aux organismes sociaux pour faciliter le calcul des prestations.

💡 Bon à savoir : depuis janvier 2024, le montant net social doit être transmis par l’entreprise aux organismes sociaux via la DSN (Déclaration Sociale Nominative). En 2026, cette obligation est pleinement opérationnelle : le montant net social figure non seulement sur le bulletin de paie, mais il est également déclaré automatiquement à l’administration. Cette transmission sécurise les données et évite les erreurs de saisie.



Le calcul du montant net social repose sur une logique simple : il s’agit de partir du revenu brut, puis de déduire uniquement les cotisations sociales obligatoires. Ainsi, le MNS comprend :

le salaire brut de base ;

les primes (ex. : prime d'activité, prime exceptionnelle) ;

les avantages en nature (logement, véhicule) ;

les indemnités journalières versées en cas de rupture du contrat ;

la rémunération des heures supplémentaires ;

tout élément de rémunération versé pendant la période d’activité concernée ;

les cotisations de prévoyance et de retraite supplémentaire ne sont pas déduites du montant net social.

Pour faciliter la conversion entre les différents montants, vous pouvez utiliser notre simulateur de conversion brut en net .

Ce revenu affiché sur la fiche de paie sert de référence aux allocataires sociaux et vise à automatiser le versement des prestations. Il doit être déclaré via la DSN par l’employeur depuis début 2025. La logique est donc simple : le montant net social est calculé une fois, sur le bulletin de paie, puis transmis automatiquement aux organismes sociaux, réduisant ainsi le risque d’erreur et la charge administrative pour les salariés.

Où se trouve le montant net social sur la fiche de paie ?

Jusqu’au 1er janvier 2025, les employeurs avaient la possibilité d’adapter les bulletins de paie existants en intégrant la nouvelle rubrique “montant net social” avant la rubrique correspondant au “net à payer avant impôt sur le revenu”.

Depuis le 1er janvier 2025, tous les employeurs du secteur privé ont désormais l’obligation d'utiliser le nouveau modèle de bulletin de paie prévu par le Gouvernement qui fixe :

des rubriques plus lisibles et hiérarchisées ;

une harmonisation dans l’affichage des avantages, remboursements et déductions ;

une séparation des cotisations sociales salariales obligatoires et des cotisations facultatives ;

la suppression de certaines informations inutiles au salarié.

Voici un exemple de fiche de paie avec le MNS chez PayFit.