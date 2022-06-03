À retenir Un paramétrage initial rigoureux est la clé pour garantir des bulletins de salaire sans erreur et conformes à la législation.

La réussite de cette configuration repose sur la collecte minutieuse de vos documents d'entreprise et de l'historique de vos salariés.

L'intégration précise de la fiche de paramétrage DSN est indispensable pour automatiser et sécuriser l'envoi de vos déclarations sociales .

Une fois bien configuré, votre logiciel traite les variables de paie de façon autonome pour vous faire gagner un temps précieux chaque mois.

L'éditeur de votre logiciel doit assurer une mise à jour réglementaire continue (SMIC, taux de cotisations, conventions collectives), gage d'une paie conforme sur le long terme.

Aujourd’hui, en 2026, de nombreux entrepreneurs et employeurs choisissent d’utiliser un logiciel de paie afin de gagner du temps, d’automatiser certaines tâches administratives et de limiter les erreurs liées à la gestion des salaires.

Pour profiter pleinement des avantages d’une solution de paie, une étape essentielle ne doit pas être négligée : son paramétrage. Un logiciel correctement configuré permet d’assurer une gestion fiable de la paie , de respecter les obligations légales et de simplifier le suivi administratif de l’entreprise.

Qu’est-ce que le paramétrage d’un logiciel de paie ?

Si choisir un logiciel de paie constitue une étape importante pour tout employeur, son installation et son paramétrage le sont tout autant. Un outil performant ne peut en effet être pleinement efficace que s’il est correctement configuré.

Le paramétrage consiste à adapter le logiciel aux spécificités de votre entreprise. Il s'agit de lui intégrer vos règles applicables : dispositions de la convention collective, obligations légales et variables propres à chaque salarié (temps de travail, primes, absences, taux de cotisations, etc.).

Un paramétrage rigoureux permet de :

limiter les risques d’erreurs sur les fiches de salaire ;

fiabiliser vos déclarations sociales, notamment la Déclaration Sociale Nominative ( DSN ) ;

garantir une paie 100 % conforme à la réglementation en vigueur.

Le paramétrage d’un logiciel de paie se fait en plusieurs étapes.

Étape 1 : Préparer les documents utiles

Avant de vous lancer dans l'outil, rassemblez toutes les informations nécessaires à la création de votre environnement de paie. Prévoyez notamment :

l’extrait Kbis de l’entreprise (identité et informations relatives à l’activité) ;

les contrats de travail des salariés ;

les derniers bulletins de paie ;

les informations relatives aux organismes sociaux ;

tout autre document utile au traitement de la paie.

Étape 2 : Reconstituer l’historique des paies

Lors d’un changement de logiciel, la reprise de l’historique est primordiale. Vous devez pour cela récupérer les anciennes données de paie et les fichiers DSN précédents. Cela permet d’intégrer l’historique des salariés, d'assurer le suivi des cumuls (congés, prélèvements à la source) et de garantir la continuité du traitement.

Étape 3 : Récupérer les accès au logiciel de paie

Que votre outil de paie soit accessible en ligne ou installé sur un ordinateur ou une tablette, il est indispensable de disposer des identifiants et accès transmis par le fournisseur.

Ces éléments permettent non seulement d’accéder à l’outil, mais participent également à la sécurisation de la paie et à la protection des informations sensibles liées à la paie.

Étape 4 : Générer les premières fiches de paie

Une fois le paramétrage achevé, lancez un premier cycle de paie test. Éditez les bulletins et vérifiez scrupuleusement :

le calcul des cotisations ;

la prise en compte des absences ;

les primes ;

les heures supplémentaires ;

les règles spécifiques liées à la convention collective.

💡 Bon à savoir : de nombreux éditeurs de logiciels proposent un accompagnement dédié ou une phase d'intégration (parfois appelée « onboarding ») pour vous aider à vérifier ces premiers calculs et vous former à l'outil. Une fois les bulletins validés, ils sont ensuite mis à disposition des salariés via un coffre-fort numérique pour bulletin de paie, espace sécurisé qu'ils peuvent consulter à tout moment.

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Quelles sont les principales rubriques à compléter lors du paramétrage de son logiciel de paie ?

Pour fonctionner correctement, le moteur de calcul de votre logiciel a besoin d'informations classées en quatre grandes catégories.

Configurer les paramètres sur l’entreprise

Dans un premier temps, il convient de renseigner les informations relatives à l’entreprise. Ces éléments permettent au logiciel d’identifier la structure, d’appliquer les règles adaptées et d’assurer le traitement correct des déclarations sociales.

Informations administratives :

le numéro SIRET (comprenant le numéro SIREN et le code NIC) ;

la date d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ;

le code NAF/APE ;

l’adresse du siège social ;

la convention collective applicable à l’entreprise ;

l’effectif de l’entreprise ;

Informations financières et sociales :

les coordonnées bancaires de l’entreprise (RIB) ;

les organismes complémentaires (mutuelle, prévoyance, retraite complémentaire, etc.) ;

le mode de règlement des cotisations sociales et patronales (prélèvement automatique, virement bancaire ou autre moyen autorisé) ;

toute autre information administrative nécessaire au traitement de la paie.

Configurer les informations liées aux salariés

Créez ensuite les profils de vos collaborateurs afin d'individualiser leurs bulletins, et renseignez :

l’identité de chaque salarié ;

son ancienneté, sa qualification, sa catégorie professionnelle et son poste ;

le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.) ainsi que, le cas échéant, sa durée ;

le responsable ou manager auquel le salarié est rattaché ;

le montant du salaire brut et les éventuels éléments variables de rémunération (primes, commissions, heures supplémentaires, etc.) ;

les coordonnées bancaires du salarié ;

les informations relatives au temps de travail, aux absences ou aux congés ;

toute autre donnée nécessaire à la gestion de la paie.

💡 Bon à savoir : lors d’une migration logicielle, la création des fiches salariés peut souvent être automatisée grâce à l’importation de vos dernières DSN, un gain de temps considérable.

Configurer les paramètres concernant la DSN

La DSN est au cœur de vos obligations sociales. Son paramétrage exige une grande précision. Vous devez télécharger votre fiche de paramétrage DSN depuis le portail Net-entreprises.fr .

Cette fiche permet de rattacher vos salariés aux bons organismes complémentaires et de calculer les cotisations exactes. Une fois importée dans votre logiciel (manuellement ou automatiquement), vérifiez que les taux correspondent bien aux contrats souscrits.

💡 Bon à savoir : en 2026, l'arrivée de la DSN de substitution renforce l'importance d'un paramétrage DSN précis dès le départ, l'URSSAF pouvant désormais corriger automatiquement certaines anomalies de déclaration.

Configurer les paramètres sur la paie

Cette dernière étape concerne l’automatisation des calculs sur le bulletin de paie . Elle vise à garantir que l’ensemble des éléments de rémunération soit correctement pris en compte et intégré dans les fiches de salaire.

Pour cela, il est nécessaire de paramétrer les éléments variables de paie, parmi lesquels on retrouve notamment les primes, les absences, les heures supplémentaires, les indemnités ou encore les avantages en nature.

Ce paramétrage repose sur une notion essentielle : le fait générateur de paie. Ce principe détermine le moment auquel un élément de rémunération doit être rattaché dans le bulletin de paie. Par exemple, une prime versée en janvier mais correspondant à des performances réalisées en décembre doit être rattachée à la période de travail concernée.

💡 Bon à savoir : le fait générateur de paie est indispensable pour assurer la conformité des fiches de paie et des déclarations. Une mauvaise affectation des éléments de rémunération peut entraîner des erreurs dans le calcul des cotisations et dans la transmission de la DSN.

Une fois ces paramétrages effectués, le logiciel effectue automatiquement les calculs nécessaires et reporte les résultats directement sur les bulletins de salaire, limitant ainsi les risques d’erreurs et facilitant la gestion de la paie au quotidien.