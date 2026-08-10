Pourquoi PayFit ?

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Instantanéité, accessibilité, données centralisées : reprenez le contrôle sur la paie & les RH expert support

Vous voulez garder la main sur votre paie et vos RH. Mais surtout, ne pas y passer des heures ! PayFit digitalise et centralise tous vos besoins.

Gérer ma paie avec PayFit
PayFit, 100% automatisé. Schéma de l'automatisation du logiciel PayFit.

Comme vous, ils sont RH, DAF, OM ou CEO. Voici comment nous les aidons.

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Simplifiez vos démarches administratives au quotidien

La gestion de la paie et des déclarations sociales
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La gestion des congés et absences
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Le contrôle et la gestion des coûts
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La gestion du personnel
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L'accompagnement par nos experts
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Les gains de temps et financiers
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Offrez la meilleure expérience à chacun de vos collaborateurs

Contribuez à la sérénité de vos équipes RH et à la satisfaction de vos salariés. Toutes les parties prenantes de votre entreprise y trouveront des avantages.

Pour vos équipes de direction

Pour vos équipes de direction

PayFit vous propose un outil fiable et complet. Vous gagnez du temps et faites des économies.

Pour vos équipes ressources humaines

Pour vos équipes ressources humaines

PayFit vous décharge des principales démarches administratives. Vous pouvez vous concentrer sur l'épanouissement de vos collaborateurs.

Pour vos managers

Pour vos managers

Vos managers gagnent en responsabilisation. Ils valident directement les demandes de congés et notes de frais de leurs équipes.

Pour vos employés

Pour vos employés

Vos employés gagnent du temps. Ils bénéficient d'un accès à leur bulletin de paie. Ils soumettent directement leurs demandes d'absences ou notes de frais.

Des partenaires de confiance pour une solution enrichie et intégrée

Alan, SideCare, Benefiz
Santé et prévoyance

Facilitez l'édition mensuelle de vos bulletins de salaires avec la transmission automatique des cotisations de vos collaborateurs.

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Skello, Combo
Planning

Gagnez du temps tous les mois dans l'édition de vos bulletins de paie avec l'intégration de vos solutions de planning et de gestion du temps.

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Kanoon
Accompagnement en droit social

Gérez vos procédures juridiques en autonomie et sérénité avec la plateforme Kanoon.

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Swile
Avantages salariaux

Transférez automatiquement les montants des titres-restaurants directement dans votre solution PayFit pour gagner du temps dans la préparation de votre paie.

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Leapsome, Elevo, Javelo
Gestion de la performance

Facilitez la gestion des entretiens et des suivis de performance avec l'intégration de vos solutions.

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Pennylane
Comptabilité

Synchronisez automatiquement les écritures du journal de paie avec les écritures comptables.

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