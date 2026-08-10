Pourquoi PayFit ?

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Simplifiez vos démarches administratives au quotidien
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Contribuez à la sérénité de vos équipes RH et à la satisfaction de vos salariés. Toutes les parties prenantes de votre entreprise y trouveront des avantages.
Pour vos équipes de direction
PayFit vous propose un outil fiable et complet. Vous gagnez du temps et faites des économies.
Pour vos équipes ressources humaines
PayFit vous décharge des principales démarches administratives. Vous pouvez vous concentrer sur l'épanouissement de vos collaborateurs.
Pour vos managers
Vos managers gagnent en responsabilisation. Ils valident directement les demandes de congés et notes de frais de leurs équipes.
Pour vos employés
Vos employés gagnent du temps. Ils bénéficient d'un accès à leur bulletin de paie. Ils soumettent directement leurs demandes d'absences ou notes de frais.
Des partenaires de confiance pour une solution enrichie et intégrée
Facilitez l'édition mensuelle de vos bulletins de salaires avec la transmission automatique des cotisations de vos collaborateurs.
Gagnez du temps tous les mois dans l'édition de vos bulletins de paie avec l'intégration de vos solutions de planning et de gestion du temps.
Gérez vos procédures juridiques en autonomie et sérénité avec la plateforme Kanoon.
Transférez automatiquement les montants des titres-restaurants directement dans votre solution PayFit pour gagner du temps dans la préparation de votre paie.
Facilitez la gestion des entretiens et des suivis de performance avec l'intégration de vos solutions.