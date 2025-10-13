Nos événements

13 juin 2023
Conférence RH

Réveil RH # 3 : Transparence et rémunération : un tournant à prendre pour être en phase avec la paie de demain.

Découvrez les changements à venir en termes de transparence de la rémunération.

26 avril 2023
Webinar Juridique

Webinaire - Les évolutions juridiques de la convention collective Syntec

Rejoignez-nous pour une session de questions-réponses avec Marine Dubois, avocate en droit social et co-fondatrice de Kanoon.

12 avril 2023
Conférence RH

Réveil RH # 2 : Pouvoir d'achat en contexte de crise : avantages salariaux ou augmentation ?

Découvrez les possibilités pour attirer et soutenir les salariés au coeur de ce contexte inflationniste.

21 mars 2023
Salon RH

Solution RH - Paris 2022

Venez nous rencontrer à Paris le 21, 22 et 23 mars !  ! Les équipes PayFit seront présentes sur le stand D24 !  !

06 décembre 2022
Conférence

Forum de l'entrepreneuriat - Lyon 2022

Venez nous rencontrer lors de notre conférence sur les 10 étapes pour réussir votre première embauche le 6 décembre à 13h30 !

24 novembre 2022
Webinar

Webinaire - Marque employeur : les 4 dimensions essentielles pour réussir ses recrutements en 2023

Le saviez-vous ? En 2022, les RH ont placé le recrutement des talents et la fidélisation des salariés en tête de leurs priorités !

24 novembre 2022
Salon

Go Entrepreneurs - Nantes 2022

Venez nous rencontrer le 24 novembre à Nantes !

22 novembre 2022
Salon

Solution Ressources Humaines - Lyon 2022

Rendez-vous à Lyon les 22 et 23 novembre prochains !

20 octobre 2022
Salon

Go Entrepreneurs - Marseille 2022

Nous vous attendons le 20 octobre 2022 à Marseille !

05 octobre 2022
Conférence RH

Réveil RH # 1 : Arrivée d’un nouveau collaborateur : nos meilleures pratiques juridiques et RH !

De nouveaux collaborateurs rejoignent vos équipes à la rentrée ? Pour préparer leur arrivée comme il se doit, visionnez le “Réveil RH” du mois !

27 septembre 2022
Salon

Human Day - Lille 2022

N'attendez plus pour venir échanger avec nous sur vos problématiques de paie et RH !

08 septembre 2022
Salon

Grand Est Numérique - Metz 2022

Venez nous rencontrer à Metz ! Les équipes PayFit seront présentes sur le stand C10.

23 juin 2022
Salon

Go Entrepreneurs - Lyon 2022

Venez rencontrer et écouter les équipes PayFit à Lyon !

15 juin 2022
Conférence

VivaTech - Paris 2022

Découvrez notre conférence sur le futur du travail, avec Caroline Leroy, DRH Monde chez PayFit, au grand rendez-vous de la tech et des startups.

07 juin 2022
Salon

Food Hotel Tech - Paris 2022

Rendez-vous au salon des innovations tech & digitales de l'hôtellerie-restauration !

17 mai 2022
Salon

OM Summit - Paris 2022

Venez nous rencontrer à l'Office Manager Summit !

06 avril 2022
Salon

Go Entrepreneurs Paris 2022

Venez nous rencontrer au salon Go Entrepreneurs ! Les équipes PayFit seront présentes sur le stand A16.

07 septembre 2021
Salon

Salon Solutions RH 2021

Nos équipes seront présentes au salon Solutions RH. Venez-nous rencontrer sur le stand PayFit - E20 !

24 juin 2021
Webinar

[REPLAY] Webinaire : onboarding en remote, engagez vos recrues dès le premier jour

À distance ou en présentiel, l’onboarding est LE point de départ pour faciliter l’intégration de ses nouvelles recrues. Alors, à quoi ressemble un onboarding de “première classe” à distance ? Quels sont les outils ? Les méthodes à respecter ?

08 avril 2021
Webinar

[REPLAY] Les bénéfices de la digitalisation RH : les bonnes pratiques de Inqom & PayFit

Benjamin Larrere, Partner chez ACL, commissaire aux Comptes et expert-comptable, vous fait un retour d'expérience quant à son utilisation des outils digitaux : paie, absences, notes de frais, etc. Découvrez tous les bénéfices d'un logiciel de paie dans votre quotidien.