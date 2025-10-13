Des collaborateurs satisfaits et autonomes dès le 1er mois. Un guide concret, 0 temps perdu.
Nos événements
PayFit est présent à de nombreux événements, qu’ils soient physiques, digitaux ou phygitaux. Vous aussi ? Prenez rendez-vous avec nos équipes, nous seront ravis de vous rencontrer !
Nos dernières actualités
Réveil RH # 3 : Transparence et rémunération : un tournant à prendre pour être en phase avec la paie de demain.
Découvrez les changements à venir en termes de transparence de la rémunération.
Webinaire - Les évolutions juridiques de la convention collective Syntec
Rejoignez-nous pour une session de questions-réponses avec Marine Dubois, avocate en droit social et co-fondatrice de Kanoon.
Réveil RH # 2 : Pouvoir d'achat en contexte de crise : avantages salariaux ou augmentation ?
Découvrez les possibilités pour attirer et soutenir les salariés au coeur de ce contexte inflationniste.
Solution RH - Paris 2022
Venez nous rencontrer à Paris le 21, 22 et 23 mars ! ! Les équipes PayFit seront présentes sur le stand D24 ! !
Forum de l'entrepreneuriat - Lyon 2022
Venez nous rencontrer lors de notre conférence sur les 10 étapes pour réussir votre première embauche le 6 décembre à 13h30 !
Webinaire - Marque employeur : les 4 dimensions essentielles pour réussir ses recrutements en 2023
Le saviez-vous ? En 2022, les RH ont placé le recrutement des talents et la fidélisation des salariés en tête de leurs priorités !
Go Entrepreneurs - Nantes 2022
Venez nous rencontrer le 24 novembre à Nantes !
Solution Ressources Humaines - Lyon 2022
Rendez-vous à Lyon les 22 et 23 novembre prochains !
Go Entrepreneurs - Marseille 2022
Nous vous attendons le 20 octobre 2022 à Marseille !
Réveil RH # 1 : Arrivée d’un nouveau collaborateur : nos meilleures pratiques juridiques et RH !
De nouveaux collaborateurs rejoignent vos équipes à la rentrée ? Pour préparer leur arrivée comme il se doit, visionnez le “Réveil RH” du mois !
Human Day - Lille 2022
N'attendez plus pour venir échanger avec nous sur vos problématiques de paie et RH !
Grand Est Numérique - Metz 2022
Venez nous rencontrer à Metz ! Les équipes PayFit seront présentes sur le stand C10.
Go Entrepreneurs - Lyon 2022
Venez rencontrer et écouter les équipes PayFit à Lyon !
VivaTech - Paris 2022
Découvrez notre conférence sur le futur du travail, avec Caroline Leroy, DRH Monde chez PayFit, au grand rendez-vous de la tech et des startups.
Food Hotel Tech - Paris 2022
Rendez-vous au salon des innovations tech & digitales de l'hôtellerie-restauration !
OM Summit - Paris 2022
Venez nous rencontrer à l'Office Manager Summit !
Go Entrepreneurs Paris 2022
Venez nous rencontrer au salon Go Entrepreneurs ! Les équipes PayFit seront présentes sur le stand A16.
Salon Solutions RH 2021
Nos équipes seront présentes au salon Solutions RH. Venez-nous rencontrer sur le stand PayFit - E20 !
[REPLAY] Webinaire : onboarding en remote, engagez vos recrues dès le premier jour
À distance ou en présentiel, l’onboarding est LE point de départ pour faciliter l’intégration de ses nouvelles recrues. Alors, à quoi ressemble un onboarding de “première classe” à distance ? Quels sont les outils ? Les méthodes à respecter ?
[REPLAY] Les bénéfices de la digitalisation RH : les bonnes pratiques de Inqom & PayFit
Benjamin Larrere, Partner chez ACL, commissaire aux Comptes et expert-comptable, vous fait un retour d'expérience quant à son utilisation des outils digitaux : paie, absences, notes de frais, etc. Découvrez tous les bénéfices d'un logiciel de paie dans votre quotidien.