À retenir : Choisir un logiciel de paie nécessite d’identifier précisément les besoins de votre entreprise , qu’ils soient basiques ou avancés.

Les fonctionnalités essentielles (bulletins automatisés, DSN, conformité, sécurité) doivent être présentes dans toutes les solutions envisagées.

Les logiciels payants offrent davantage de fiabilité , de services et de modules RH que les versions gratuites, souvent limitées.

Le budget doit être aligné avec le niveau de personnalisation et d’accompagnement souhaité.

En tant qu’employeur, vous vous interrogez peut-être sur la meilleure façon de gérer la paie au sein de votre entreprise : faut-il l’externaliser ou l’assurer en interne ? Opter pour un logiciel de paie ou conserver une gestion plus traditionnelle ?

Si vous avez décidé d’utiliser un logiciel de paie, encore faut-il savoir sur quels critères vous appuyer pour faire le bon choix.

Qu’est-ce qu’un logiciel de paie ? Quel logiciel de paie choisir ? Payfit vous éclaire.

Qu’est-ce qu’un logiciel de paie ?

Avant de vous lancer dans le choix du logiciel de paie idéal, il est essentiel de bien comprendre de quoi il s’agit.

Un logiciel de paie est un outil informatique composé d’un ensemble de programmes permettant notamment :

d' internaliser la paie : gestion simplifiée et centralisée des processus de paie au sein de l’entreprise ;

d’automatiser la paie : édition des bulletins, calculs de paie, génération des fichiers de virement et paiement des salariés ;

de gérer les déclarations sociales : préparation et transmission de la Déclaration Sociale Nominative ( DSN ), calcul des cotisations et suivi des échéances.

L'automatisation de ces calculs repose sur des règles précises de comptabilisation et de rattachement des éléments de rémunération.

Un bon logiciel de paie doit intégrer ces mécanismes pour garantir que chaque élément variable (primes, heures supplémentaires, indemnités) soit correctement associé à la période de travail concernée. Que faut-il savoir à propos du fait générateur de paie ? Cette notion détermine le moment exact où les sommes versées doivent être prises en compte dans le bulletin de paie et les déclarations sociales, assurant ainsi la conformité de vos processus de paie.

Par ailleurs, le choix d’un logiciel de paie dépend également de son mode d’accès. Deux grandes options s’offrent à vous :

en l’installant sur les ordinateurs de l'entreprise (sous forme d’application) : il peut être coûteux pour l’employeur, notamment à cause des mises à jour qu’il nécessitera ;

en se connectant sur internet : c’est généralement une solution plus abordable.

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Quel logiciel de paie choisir ?

Choisir un logiciel de paie est une étape décisive pour la vie de l’entreprise. Il est important d’être suffisamment informé et éclairé avant de faire votre choix. Il est même recommandé de tester les logiciels avant de vous engager, afin de forger votre propre opinion.

1. Les fonctionnalités communes aux logiciels de paie

Certaines fonctionnalités du logiciel de paie sont communes à l’ensemble des solutions disponibles sur le marché. Parmi les principales, on retrouve :

l’édition automatisée des bulletins de paie ;

la dématérialisation des documents ;

la veille juridique permanente , garantissant la conformité aux évolutions légales et conventionnelles ;

l’export de données stratégiques et de tableaux de synthèse , facilitant le pilotage RH ;

la sécurité, indispensable pour protéger les données sensibles.

💡 Bon à savoir : la sécurité constitue un critère déterminant dans le choix d’un logiciel de paie. Elle inclut non seulement la protection des données traitées, mais également la sécurisation de la paie , la conformité aux obligations légales et aux dispositions de la convention collective applicable à votre entreprise.

En complément, des options ou modules supplémentaires peuvent être intégrés selon vos besoins spécifiques et le budget que vous souhaitez consacrer à votre solution de paie

2. Les fonctionnalités optionnelles du logiciel de paie

Plusieurs types de logiciels de paie existent aujourd’hui sur le marché : lequel choisir ? Pour vous orienter, différents critères permettent de distinguer une solution d’une autre. Les fournisseurs structurent généralement leurs offres selon le niveau de fonctionnalités proposées : offre standard, offre avancée, offre premium, etc.

L’offre standard inclut, en plus des fonctionnalités essentielles liées à la gestion de la paie, l’automatisation des déclarations sociales.

L’offre avancée, quant à elle, peut intégrer des modules SIRH (Système d’Information des Ressources Humaines), tels que :

la gestion des notes de frais ;

la gestion des congés et absences ;

la gestion du temps de travail et des activités ;

d’autres outils RH permettant de centraliser et fluidifier vos processus internes.

Des fonctionnalités complémentaires, comme la réouverture de la paie, peuvent également être proposées selon les éditeurs et les niveaux d’abonnement.

Découvrez comment cela fonctionne sur Payfit grâce à la vidéo suivante :

3. Le prix du logiciel de paie

Le prix du logiciel de paie constitue un critère déterminant dans votre choix. Vous pouvez, dans un premier temps, vous tourner vers un logiciel de paie gratuit ; toutefois, ces solutions présentent souvent des limitations importantes.

📌 Exemple : les fonctionnalités suivantes peuvent être limitées avec un logiciel gratuit :

le nombre de salariés pouvant être gérés peut être restreint ;

le nombre d’utilisateurs autorisés est généralement limité ;

les bulletins de paie proposés restent basiques et ne permettent pas de prendre en compte les particularités de chaque poste ou convention collective.

À l’inverse, les logiciels de paie payants offrent des fonctionnalités plus complètes. Leur prix varie en fonction des options choisies : plus celles-ci sont nombreuses, avancées ou personnalisables, plus le coût augmente.

L’engagement financier peut prendre différentes formes selon les fournisseurs (Payfit, Sage, etc.) :

un abonnement mensuel ou annuel , souvent modulé en fonction du nombre de salariés ;

ou un forfait, incluant un ensemble de services définis.

👉 À noter : l’essentiel est donc d’identifier vos besoins réels afin de choisir une solution dont le prix reste cohérent avec les fonctionnalités attendues.

4. Les services proposés

En plus des fonctionnalités proposées, vous pouvez également orienter votre choix en fonction des services d’accompagnement offerts par les éditeurs de logiciels de paie. Ces services peuvent se présenter sous plusieurs formes, notamment :

un accompagnement spécialisé assuré par des experts en fiche de paie , pour vous guider dans la prise en main de l’outil ou répondre à vos questions spécifiques ;

des supports et ressources dédiés (guides, vidéos, bases de connaissances, webinaires, etc.) pour vous aider à mieux comprendre et maîtriser la gestion de la paie.

💡 Bon à savoir : ces services complémentaires peuvent constituer un véritable atout, notamment si vous débutez dans la gestion de la paie ou si vous souhaitez gagner en autonomie.

Choisir son logiciel de paie : tableau récapitulatif

Pour vous aider à choisir votre logiciel de paie, vous trouverez ci-dessous un tableau qui résume les fonctionnalités essentielles à avoir.

Fonctionnalités et services Logiciel de paie gratuit Logiciel de paie payant standard Logiciel de paie payant avancé Édition automatisée des bulletins de paie ✔ ✔ ✔ Dématérialisation des bulletins de paie ✔ ✔ ✔ Gestion des déclarations sociales ✔ ✔ Veille juridique permanente ✔ ✔ Export de données stratégiques et de tableaux de synthèse ✔ ✔ ✔ Assistance par des experts en paie ✔ ✔ Fonctionnalités SIRH standards ✔ ✔ Fonctionnalités SIRH avancées (note de frais, congés, gestion du temps de travail, etc.) ✔ Solution qui s’adapte à la croissance de l’entreprise ✔ ✔ Espace personnel dédié aux salariés ✔ Supports ou de ressources portant sur la paie ✔ Sécurité ✔ ✔