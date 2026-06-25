À retenir La rémunération variable est un outil contractuel encadré, mais flexible, permettant d’associer le salaire aux performances du salarié.

Elle doit impérativement reposer sur des critères objectifs, transparents et définis à l’avance .

Toute modification ou suppression nécessite en principe l’accord du salarié , car elle constitue un élément essentiel du contrat de travail .

En cas de litige, les juges veillent au respect des règles de preuve , de loyauté et des minima légaux et conventionnels applicables .

En vertu du principe de liberté de fixation de la rémunération , l’employeur et le salarié sont libres d’organiser la structure du salaire comme ils l’entendent. Si ce dernier est le plus souvent composé d’une part fixe , il peut également être complété par une part variable , voire, plus exceptionnellement, être intégralement variable.

En 2026, la rémunération variable demeure un outil largement utilisé pour associer la performance du salarié aux résultats de l’entreprise ou à l’atteinte d’objectifs déterminés. Sa mise en place peut être prévue selon différentes modalités, la plus courante étant l’insertion d’une clause de rémunération variable dans le contrat de travail .

La validité et l’application de cette clause sont toutefois strictement encadrées par la jurisprudence. Cette clause doit ainsi répondre à plusieurs exigences précises , auxquelles les employeurs doivent porter une attention particulière afin de garantir sa licéité et d’éviter tout contentieux.

Qu’est-ce qu’une clause de rémunération variable ?

Qu’est-ce qu’une clause de rémunération variable ?

Largement utilisée dans les contrats de travail, la clause de rémunération variable obéit à des règles précises et poursuit différents objectifs que nous allons examiner.

Définition de la clause de rémunération variable

Le contrat de travail peut prévoir qu’ une partie de la rémunération du salarié varie en fonction de critères déterminés à l’avance. Cette modulation passe par l’insertion d’une clause de rémunération variable , laquelle permet d’ajouter au salaire fixe une part de rémunération évolutive.

Le plus souvent, cette rémunération variable dépend de l’atteinte d’objectifs préalablement fixés par l’employeur. On parle alors de clause de rémunération variable sur objectifs : plus le salarié atteint, voire dépasse, les objectifs définis, plus la part variable de sa rémunération sera importante.

Afin d’être valable, la clause doit toutefois prévoir des modalités de calcul précises , objectives et vérifiables , permettant au salarié de connaître les conditions dans lesquelles sa rémunération variable sera déterminée.

Objectifs de la clause de rémunération variable

Initialement utilisée principalement pour les fonctions commerciales , la clause de rémunération variable s’est progressivement étendue à de nombreux secteurs et catégories de salariés.

L’objectif de cette clause du contrat de travail est double. D’une part, elle vise à stimuler l’implication et la performance des collaborateurs en associant une partie de leur rémunération à la réalisation d’objectifs individuels ou collectifs. D’autre part, elle permet à l’entreprise d’ encourager la productivité , le développement du chiffre d’affaires ou l’atteinte de résultats stratégiques .

Ce mécanisme présente ainsi un intérêt réciproque : le salarié peut bénéficier d’un complément de rémunération potentiellement significatif, tandis que l’employeur dispose d’un outil de motivation et de pilotage de la performance.

Quelles sont les conditions de validité de la clause de rémunération variable ?

La rémunération constituant une composante centrale du contrat de travail, son encadrement juridique est particulièrement strict. Toute clause de rémunération variable doit ainsi respecter plusieurs exigences cumulatives, faute de quoi elle peut être jugée nulle ou inopposable au salarié.

Clause fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur

La rémunération variable doit reposer sur des critères objectifs, précis et vérifiables. Il peut s’agir, par exemple, d’objectifs quantitatifs tels qu’un volume minimum de ventes à réaliser, ou encore d’indicateurs qualitatifs comme la satisfaction client mesurée par des enquêtes.

Ces critères doivent être définis de manière transparente et ne peuvent dépendre de la seule volonté de l’employeur. Est ainsi interdite et réputée nulle toute clause laissant à ce dernier un pouvoir discrétionnaire sur la fixation ou la modification de la rémunération variable.

Respect des minima légaux et conventionnels

La mise en place d’une part variable ne peut avoir pour effet de priver le salarié des garanties de rémunération minimale . Le salarié doit au minimum percevoir le SMIC , quelle que soit la performance réalisée.

Par ailleurs, la rémunération ne peut être inférieure aux minima prévus par la convention collective applicable ou par les accords d’entreprise . La part variable s’ajoute donc au socle de rémunération garanti, sans pouvoir s’y substituer de manière défavorable au salarié.

Interdiction de faire peser les risques de l’entreprise sur le salarié

La clause de rémunération variable ne peut transférer au salarié les risques économiques inhérents à l’activité de l’entreprise . Elle ne saurait, par exemple, dépendre des pertes financières de l’entreprise ou d’aléas liés à sa seule exploitation.

Toute clause ayant pour effet de faire supporter au salarié le risque économique de l’entreprise est considérée comme nulle, la rémunération devant rester dissociée des fluctuations défavorables de l’activité .

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Au-delà de sa simple inscription dans le contrat de travail, cette clause implique également de respecter certaines conditions pratiques afin d’en garantir l’efficacité et la sécurité juridique.

Donner au salarié les moyens de réaliser la performance attendue

La mise en œuvre d’une rémunération variable suppose que le salarié dispose des moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. À ce titre, l’employeur doit veiller à fournir les outils indispensables à l’exécution de la mission , tels que du matériel adapté (ordinateur, logiciels, locaux, etc.).

Par ailleurs, les objectifs assignés doivent permettre au salarié de comprendre sans ambiguïté ce qui est attendu de lui et de pouvoir orienter son activité en conséquence.

Fixation de la part variable et information du salarié

La détermination de la part variable de la rémunération relève en principe de la liberté contractuelle . Les parties peuvent ainsi définir librement son montant ainsi que les critères permettant son calcul , qu’il s’agisse d’objectifs fixés d’un commun accord ou de résultats à atteindre.

L’employeur est toutefois tenu d’assurer une parfaite transparence sur les modalités de calcul . Il doit communiquer au salarié l’ensemble des éléments nécessaires lui permettant de vérifier le montant de sa rémunération variable . Celle-ci doit en effet être établie conformément aux règles prévues par le contrat de travail.

⚠️ Attention : les documents fixant les objectifs de la rémunération variable doivent être rédigés en français pour être opposables au salarié. La Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt du 11 octobre 2023 (n° 22-13.770) : un plan de rémunération variable rédigé en anglais est inopposable au salarié , même dans un environnement de travail anglophone. À défaut, le salarié peut obtenir le paiement de la rémunération variable, dont le montant est alors fixé par le juge au vu des éléments du dossier. (article L1321-6 du Code du travail).

Modification de la clause

La rémunération constituant une clause structurante du contrat ne peut être modifiée sans l’accord du salarié. Toute modification du contrat de travail , y compris de sa part variable, nécessite donc son consentement exprès .

Cette exigence s’applique même lorsque la modification n’a pas d’incidence défavorable sur la rémunération globale du salarié. En pratique, toute évolution de la clause doit donc faire l’objet d’un avenant au contrat de travail .

L’employeur peut néanmoins, dans certaines conditions, ajuster unilatéralement les objectifs fixés au salarié . Cette possibilité reste encadrée et ne doit pas revenir à remettre en cause les modalités de calcul initialement convenues entre les parties.

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Comme vous avez pu le constater, la clause de rémunération variable présente de réels avantages, mais sa rédaction exige une grande rigueur afin de garantir sa validité et son efficacité. Une formulation imprécise ou incomplète peut en effet entraîner des difficultés d’application, voire son invalidité.

💡 Bon à savoir : le modèle ci-dessous constitue un exemple de clause de rémunération variable. Il doit être adapté à la situation concrète du salarié, au poste occupé et aux objectifs poursuivis par l’entreprise.

Modèle de clause de rémunération variable

ARTICLE [X] – RÉMUNÉRATION VARIABLE

Une part variable de la rémunération sera versée au salarié de manière périodique, en fonction de l’atteinte d’objectifs individuels et/ou collectifs.

Ces objectifs, ainsi que les modalités de calcul de la rémunération variable, seront définis au début de chaque période de référence et communiqués au salarié de manière claire et préalable.

La part variable pourra atteindre un montant maximal de [XXX] euros par an, sous réserve de la réalisation des objectifs fixés.