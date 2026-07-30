Choisissez l'offre la plus adaptée à vos besoins

* Prix forfaitaire HT applicable au SIRET principal et évolutif en cas de variation du nombre de collaborateurs dans la société (SIREN) : 0 collaborateur : 29 € / mois | 1-3 collaborateurs : 49 € / mois | 4-9 collaborateurs : 79 € / mois | 10-15 collaborateurs : 99 € / mois | 16-24 collaborateurs : 129€ / mois | 25 collaborateurs et + : 199 € / mois + prix par collaborateur / mois indiqué pour chaque offre, le cas échéant + 29 € / mois par établissement (SIRET) additionnel.

Plans Paie et RH+ : Prix forfaitaire HT applicable au SIRET principal et évolutif en cas de variation du nombre de collaborateurs dans la société (SIREN) : 0 collaborateur : 29 € / mois | 1-3 collaborateurs : 49 € / mois | 4-9 collaborateurs : 79 € / mois | 10-15 collaborateurs : 99 € / mois | 16-24 collaborateurs : 129€ / mois | 25 collaborateurs et + : 199 € / mois + prix par collaborateur / mois indiqué pour chaque offre, le cas échéant + 29 € / mois par établissement (SIRET) additionnel.