À retenir : La PMA (ou AMP) ouvre droit à des autorisations d’absence prévues par le Code du travail.

Ces temps d’absence sont rémunérés et comptés comme du temps de travail effectif .

Le conjoint salarié (marié, pacsé ou concubin) peut également en bénéficier.

L’employeur peut demander un justificatif , mais ne peut pas refuser un acte médical nécessaire.

Les RH doivent garantir la confidentialité et l’absence de toute discrimination.

Les parcours de Procréation Médicalement Assistée (PMA) impliquent des examens médicaux programmés à des dates précises, souvent impossibles à décaler. Comme ces rendez-vous se déroulent parfois durant le temps de travail, la loi impose un traitement spécifique, hors champ des classiques congés et RTT pourtant prévus pour régir la plupart des absences.

Pour les équipes RH, l’enjeu consiste à appliquer correctement le cadre légal, tout en maintenant une organisation interne transparente. Payfit vous explique.

Qu’appelle-t-on exactement une absence liée à la PMA ?

Une absence liée à la PMA correspond au temps consacré à un acte médical indispensable au protocole : analyses, échographies, consultations, ponction, transferts ou examens préalables à une insémination ou une FIV.

Ces rendez-vous sont assimilés à du temps de travail effectif, ce qui implique le maintien :

de la rémunération ;

des droits à congés ;

et de l’ancienneté.

Le conjoint salarié peut également bénéficier d’autorisations d’absence lorsque sa présence est requise pour un acte déterminant. La loi lui permet jusqu’à trois absences par protocole, renouvelables en cas de nouveau cycle.

La gestion des absences au travail pour cause de PMA repose sur plusieurs règles simples :

L’absence doit correspondre à un acte médical lié au protocole PMA : l’employeur peut demander un justificatif mentionnant uniquement la date du rendez-vous et la réalisation d’un acte médical. Aucun détail sur le traitement ne peut être exigé. L’absence est rémunérée : elle est systématiquement traitée comme du temps travaillé, ce qui implique un maintien total des droits contractuels. Le traitement du conjoint : si la présence de l’accompagnant est médicalement requise, les RH doivent appliquer le quota légal des trois absences autorisées par protocole.

💡 Bon à savoir : ces absences ne peuvent pas être comptabilisées en RTT, en congés payés ou dans un compteur interne.

Voici un tableau récapitulatif des droits PMA au travail :

Qui ? Nombre d’absences Rémunération Statut Renouvellement Personne en PMA Illimitées (selon protocole) 100 % maintenue Temps de travail effectif Oui (chaque protocole) Conjoint/partenaire 3 absences 100 % maintenue Temps de travail effectif Oui (chaque protocole)

Quels sont les risques juridiques en cas de mauvaise application ?

Le Code du travail interdit toute discrimination liée au projet parental, ce qui inclut les démarches PMA.

Ainsi, veillez à éviter toute mesure pouvant être interprétée comme :

un refus injustifié ;

une remarque liée au protocole ;

une évaluation ou une évolution professionnelle affectée par les absences PMA.

⚠️ Attention : toute atteinte à la confidentialité ou tout traitement défavorable peut engager la responsabilité de l’employeur.

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Le conjoint a-t-il droit à des absences rémunérées ?

Oui, le conjoint salarié, partenaire de PACS ou concubin peut obtenir des autorisations d’absence lorsque sa présence est nécessaire lors d’un acte médical du protocole PMA. Dans ce cas, la rémunération est intégralement maintenue et les heures concernées sont comptabilisées comme du temps de travail effectif.

La loi encadre cependant ce dispositif : le conjoint peut s’absenter pour trois rendez-vous par protocole, un quota qui se renouvelle automatiquement en cas de nouveau cycle médical.

Pour éviter les tensions et garantir un traitement et une gestion conforme des absences, les RH ont surtout intérêt à cadrer quelques règles simples :

informer l’employeur dès que les dates médicales sont connues ;

rappeler la forme du justificatif attendu ;

vérifier que l’absence est bien enregistrée comme du temps de travail effectif.

Un paramétrage clair évite les erreurs en paie, notamment sur le maintien du salaire, les droits à congés ou l’ancienneté. De leur côté, les managers doivent être sensibilisés à la confidentialité et au cadre légal afin de sécuriser la relation de travail.

💡 Bon à savoir : centraliser ces demandes permet d’harmoniser le traitement entre services et d’éviter les écarts d’application.

Avec un logiciel de gestion des absences, l’enregistrement des absences liées à la PMA, la gestion des justificatifs et le maintien de salaire sont automatisés. Cela réduit ainsi les risques d’oublis et garantit une application conforme, même en période d’activité soutenue.