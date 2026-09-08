À retenir : La convention collective nationale du commerce de gros remplace certaines dispositions du Code du travail pour le personnel de ce secteur.

Elle offre une meilleure protection des salariés , notamment en garantissant une indemnisation dès le premier jour en cas d’hospitalisation.

Le maintien de salaire est plus long et les taux appliqués sur la rémunération brute sont plus avantageux que ceux prévus par la loi.

Chaque Convention Collective Nationale (CCN) prévoit des dispositions spécifiques pour divers événements professionnels : congés payés, rupture du contrat de travail, rémunération, etc. Il en va de même pour les droits relatifs au congé maladie, qui varient d’un secteur à l’autre.

Dans le commerce de gros, la CCN prévoit un délai de carence spécifique selon la cause de l’arrêt de travail. Elle fixe également des barèmes d’indemnisation adaptés au statut du salarié, qu’il soit ouvrier, agent de maîtrise ou cadre. Ces dispositions offrent donc un cadre plus précis et souvent plus avantageux que le simple Code du travail.

Que prévoit la convention collective du commerce de gros en cas d’arrêt maladie ? Dans quels cas le délai de carence s’applique-t-il ? La CCN prévoit-elle le maintien de salaire ? Quels sont les montants des indemnités ? Payfit vous éclaire.

Que prévoit la convention collective du commerce de gros en cas d’arrêt maladie ?

Définition

Dans le cadre de la convention collective du commerce de gros, ainsi que pour tout salarié dépendant d’une autre CNN, l’ arrêt maladie est une prescription médicale délivrée lorsque son état de santé ne lui permet plus d’exercer son activité.

Il peut être prescrit par le médecin traitant ou, dans certains cas, par le médecin du travail, et justifié par une maladie courante, une Affection de Longue Durée (ALD), un accident du travail ou encore un épuisement psychologique.

Obligations du salarié

Le salarié, qu’il dépende ou non de convention collective du commerce de gros, doit déclarer l’arrêt de travail à son employeur et à la Sécurité sociale dans les 48 heures. Cette obligation, prévue par l’ article L1226-1 du Code du travail et l’ article L321-2 du Code de la Sécurité sociale , lui permet de bénéficier des Indemnités Journalières de la Sécurité sociale (IJSS ) , mentionnées sur la fiche de paie.

⚠️ Attention : comme le congé maladie suspend son contrat de travail, le salarié ne perçoit plus de salaire de la part de son employeur, sauf si certaines conditions ouvrent droit à un maintien partiel ou total de sa rémunération.

Quel est le délai de carence dans la convention collective de commerce de gros ?

Délai de carence légal

Les jours de carence en arrêt maladie correspondent à la période entre l’ouverture des droits à indemnisation et le versement des IJSS. L ’article D613-19 du Code de la Sécurité sociale fixe le délai à 3 jours, mais certaines situations permettent une exonération de carence, notamment :

en cas de reprise d’activité inférieure à 48 heures avant un nouvel arrêt ;

lors d’arrêts successifs liés à une ALD ;

en cas d’ accident du travail ou de maladie professionnelle ;

dans des circonstances exceptionnelles (pandémies, catastrophes sanitaires majeures, décès d’un enfant suite à une interruption spontanée de grossesse).

Dispositions spécifiques de la CCN commerce de gros

La convention collective de commerce de gros prévoit des dispositions plus favorables que la loi, notamment pour préserver le salaire pendant l’arrêt maladie . Ainsi, l’article 53 prévoit le versement immédiat de l’indemnité complémentaire en cas d’accident de travail, de maladie professionnelle ou d’hospitalisation, que celle-ci ait lieu en établissement de santé ou à domicile. Cette mesure permet aux salariés concernés de bénéficier d’un maintien de salaire sans attendre la fin du délai de carence.

⚠️ Attention : l’ accident de trajet n’est pas pris en compte dans le versement immédiat des indemnités complémentaires versées par l’employeur.

La convention met également en place une protection contre le licenciement pendant toute la durée de l’arrêt maladie, afin de garantir la sécurité professionnelle du salarié.

👉 À noter : il existe des règles spécifiques comme celles qui préservent le revenu dans la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216).

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La convention collective du commerce de gros prévoit-elle un maintien de salaire ?

Maintien de salaire légal

Le versement des indemnités complémentaires par l’employeur débute à partir du 8ᵉ jour d’absence pour les arrêts de travail hors hospitalisation ou raison professionnelle. Elles complètent les IJSS afin de maintenir la paie du collaborateur absent sur une durée temporaire.

Pour bénéficier du maintien de salaire prévu par la loi, le salarié doit remplir plusieurs conditions :

avoir justifié son arrêt de travail à son employeur ;

être affilié à la Sécurité sociale ;

bénéficier au minimum d’un an de présence dans l’entreprise au premier jour de l’absence.

La loi ne garantit toutefois qu’une rémunération partielle. Le salarié absent perçoit 90 % de sa paie brute de base durant les 30 premiers jours, puis ce taux diminue au ⅔ pour les 30 jours suivants. Ces dispositions légales, issues du Code du travail et de la Sécurité sociale, s’appliquent indépendamment du secteur d’activité ou du statut du salarié.

👉 À noter : le cumul des IJSS et des indemnités complémentaires versées par l’employeur ne peut en aucun cas dépasser le montant du salaire habituel.

💡 Bon à savoir : la subrogation par l’employeur permet à ce dernier de recevoir directement les IJSS versées par la Sécurité sociale, après les avoir avancées au salarié. Ce mécanisme garantit au collaborateur le maintien rapide de sa rémunération, sans attendre le versement des indemnités par la caisse.

Maintien de salaire selon la CCN commerce de gros

La convention collective du commerce de gros (IDCC 0573) prévoit une durée d’indemnisation complémentaire plus longue que celle fixée par la loi. Celle-ci varie selon l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise.

Voici le détail du maintien de salaire et de la durée maximale des indemnités selon le temps de présence dans l’entreprise pour un agent de maîtrise ou un technicien (secteur alimentaire ou non alimentaire).

Ouvriers

Le tableau ci-dessous présente les périodes de maintien de salaire applicables aux ouvriers du secteur du commerce de gros.

Ancienneté de l’ouvrier Durée maximum de versement des indemnités à 90 % de la paie brute (en jours) Durée maximale de versement des indemnités à ⅔ de la paie brute (en jours) 1 à 5 ans 30 30 6 à 10 ans 40 40 11 à 15 ans 50 50 16 à 20 ans 60 60 21 à 25 ans 70 70 26 à 30 ans 80 80 31 ans + 90 90

Agents de maîtrise et techniciens

Les agents de maîtrise et les techniciens bénéficient du maintien de leur revenu à partir de leur troisième année d’ancienneté, comme le détaille le tableau ci-dessous.

Ancienneté de l’agent de maîtrise ou technicien Taux Durée maladie Durée accident 1–3 ans 90 % 1 mois — 3–4 ans 100 % 2 mois 2,5 mois 5–9 ans 100 % 2,5 mois 3 mois 10–19 ans 100 % 3 mois 4 mois 20 ans + 100 % 4 mois 6 mois

Cadres

Le maintien de salaire pour les cadres des commerces de gros suit les mêmes règles que pour les techniciens et les agents de maîtrise. Toutefois, les durées d’indemnisation complémentaire par l’employeur sont plus favorables.

Ancienneté du cadre Taux Durée maladie Durée accident 1–3 ans 90 % 1 mois — 3–4 ans 100 % 3 mois 4 mois 5–9 ans 100 % 4 mois 5 mois 10 ans + 100 % 5 mois 7 mois



Maintien de salaire intégral dans le commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire

La CCN du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216) garantit un maintien intégral du salaire pour tous les salariés, quel que soit leur niveau hiérarchique.

Cette mesure s’applique durant les premiers jours du congé maladie, avant que le taux ne devienne partiel pour les jours suivants. Même ainsi, il reste plus favorable que le cadre légal.

Ouvriers

Récapitulatif du maintien de salaire applicable aux ouvriers du secteur du commerce de gros à prédominance alimentaire.

Temps de présence dans l’entreprise pour un ouvrier Durée d’indemnisation complémentaire totale (en nombre de jours) Durée d’indemnisation complémentaire partielle, avec taux de maintien de salaire (en % de rémunération brute) De 1 à 5 ans 30 90 % pour les 15 jours suivants De 6 à 10 ans 35 90 % pour les 40 jours suivants De 11 à 15 ans 90 x De 16 à 20 ans 90 60 % pour les 30 jours suivants 21 ans et plus 120 65 % pour les 60 jours suivants

Agents de maîtrise et techniciens

Récapitulatif du maintien de salaire applicable aux agents de maîtrise et techniciens du secteur du commerce de gros à prédominance alimentaire.

Temps de présence dans l’entreprise pour un agent de maîtrise Durée maximale du maintien de salaire total (maladie ; accident de travail, en jours) De 1 à 5 ans 55 ; 60 De 6 à 10 ans 75 ; 90 De 11 à 15 ans 90 ; 120 De 15 à 20 ans 105 ; 120 De 20 à 25 ans 125 ; 180 De 25 à 30 ans 135 ; 180 31 ans et plus 160 ; 180

Cadres

Récapitulatif du maintien de salaire applicable aux cadres du secteur du commerce de gros à prédominance alimentaire.

Temps de présence dans l’entreprise pour un cadre Durée maximale du maintien de salaire total (maladie ; accident de travail, en jours) De 1 à 5 ans 90 ; 120 De 6 à 10 ans 120 ; 150 De 11 à 30 ans 150 ; 210 31 ans et plus 155 ; 210