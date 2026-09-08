À retenir : Lorsqu’un employeur traite les notes de frais de ses salariés, il a le droit de récupérer la TVA sur certaines dépenses, mais uniquement s'il est assujetti à la TVA .

Les règles de déductibilité de la TVA dépendent de la nature des frais engagés. Par exemple, les repas d'affaires sont déductibles , tandis que l ’hébergement du salarié ne l’est pas .

Pour être récupérable, la TVA doit figurer sur une facture au nom de l'entreprise , accompagnée de justificatifs conformes, et la dépense doit être engagée dans l' intérêt exclusif de l'activité professionnelle .

Des erreurs dans la déduction de TVA peuvent entraîner des sanctions en cas de contrôle fiscal.

Les salariés d’une entreprise peuvent être amenés à engager personnellement des frais dans le cadre de leur activité professionnelle (déplacements, repas, logement, etc.).

Pour se faire rembourser par leur employeur, ils rédigent généralement une note de frais . Selon les dépenses, l’entreprise peut récupérer la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) afin d’alléger ses coûts de fonctionnement.

Quelles sont les règles de déductibilité de la TVA sur une note de frais ? Comment récupérer cette taxe ? Payfit vous éclaire.

Peut-on récupérer la TVA sur les notes de frais ?

Définition d’une note de frais

Une note de frais est un document établi par un salarié (ou un dirigeant) pour demander à son employeur le remboursement des dépenses qu’il a engagées dans le cadre professionnel.

Celle-ci peut concerner des paiements pour :

un repas d’affaires avec un client au restaurant ;

le logement ;

le déplacement (billet de train, d’avion, etc.), de stationnement ainsi que les frais kilométriques ;

l’achat de matériel, de cadeaux d’affaires, un abonnement informatique, etc.

💡 Bon à savoir : il est possible de faire une note de frais Excel avec TVA ou en utilisant un logiciel dédié.

Note de frais et TVA

Les entreprises assujetties à la TVA, vendant des biens ou des services, doivent la collecter en la facturant à leurs clients pour la reverser ensuite à l’État.

Dans certains cas, elles sont autorisées par l’administration fiscale à récupérer la TVA sur leurs propres achats professionnels. Cela peut inclure certaines dépenses inscrites sur une note de frais en entreprise : on parle alors de TVA déductible.

⚠️ Attention : les règles de déductibilité varient selon la nature de la dépense. Malgré leur caractère professionnel, certains investissements sont exclus de toute déduction.

Quelles dépenses permettent la récupération de la TVA sur une note de frais ?

Repas et restauration

Pour une note de frais de restaurant , la TVA est récupérable sous 2 conditions :

le repas doit avoir été pris dans un cadre strictement professionnel en lien avec la mission du salarié et dans l’intérêt de l’entreprise (exemple : repas d’affaires et non un déjeuner entre collègues à la cantine) ;

les dépenses réalisées doivent être mesurées et proportionnelles à l’événement (exemple : un déjeuner dans un restaurant gastronomique peut être considéré comme injustifié en cas de contrôle).

📌 Exemple : un commercial invite un client à déjeuner dans le cadre d'une négociation commerciale. La facture s'élève à 120 € TTC (dont 20 € de TVA) : l'entreprise peut récupérer les 20 € de TVA, car le repas a un caractère strictement professionnel et la facture est au nom de l'entreprise.

Trajet et déplacement

Un employeur peut déduire également la TVA sur les notes de frais pour :

la location d’un véhicule (uniquement pour le transport de marchandises avec un véhicule utilitaire comme un camion ou une camionnette) ;

le péage et le stationnement ;

la consommation de carburant, etc.

📌 Exemple : un salarié fait le plein d'essence pour un véhicule particulier de fonction (VP) à hauteur de 80 € TTC, dont 13,33 € de TVA. L'entreprise peut récupérer 10,66 € de TVA (80% du montant), soit 80% × 13,33 €, le taux applicable aux véhicules particuliers.

Cela ne s’applique pas à la voiture personnelle des collaborateurs, sauf si celle-ci est uniquement utilisée à des fins professionnelles.

Achats professionnels

Lorsque certaines dépenses sont engagées par un collaborateur ou par le dirigeant pour les besoins de l’entreprise, la TVA peut être déduite.

Cela concerne des achats professionnels comme des factures de téléphone, du matériel informatique, des fournitures ou certains services nécessaires à son bon fonctionnement de l’activité.

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Quels types de frais ne permettent pas de récupérer la TVA ?

La TVA sur le transport de personnes

La TVA sur le transport n’est pas récupérable lorsqu’il s’agit de transport de personnes.

Les frais liés à des déplacements en train, en avion ou en bateau ne sont en effet pas soumis à la TVA. L’employeur n’a donc pas la possibilité de la déduire des notes de frais pour un billet de train, une facture de taxi, un ticket de transports en commun, etc.

Les indemnités kilométriques

De la même façon, la TVA ne peut être déduite des notes de frais kilométriques , car les indemnités kilométriques versées au salarié ou au dirigeant (qui utilise son véhicule personnel) n’y sont pas redevables.

Les coûts d’hébergement

Il n’est pas possible de récupérer la TVA sur les frais de logement des salariés ou d’un dirigeant (hôtel, location temporelle d’appartement, etc.) lors d’un déplacement professionnel, même si la facture la mentionne.

Une exception est faite pour l’hébergement d’un client ou d'un partenaire : s’il est pris en charge par l’entreprise, la dépense engagée est considérée dans l’intérêt de l’activité professionnelle.

💡 Bon à savoir : la TVA peut être récupérée sur le repas (souvent le petit-déjeuner) pris dans la structure d’hébergement. Pour cela, elle doit faire l’objet d’une ligne distincte sur la facture.

Les cadeaux d’affaires

La TVA peut être récupérée lors de l’achat de cadeaux pour un client ou un partenaire par un collaborateur. Pour cela, la valeur du présent ne doit pas dépasser 73 € TTC (Toutes Taxes Comprises) par bénéficiaire et par an. Ce montant sera réévalué en 2026.

Quelles sont les règles applicables aux notes de frais et à la TVA ?

Une entreprise ne peut récupérer la TVA sur les notes de frais que si elle respecte les conditions suivantes :

une justification des notes de frais : chaque dépense doit être appuyée de justificatifs de notes de frais conformes (factures, etc.) ;

les dépenses doivent être réalisées dans le seul intérêt ou besoin de l’entreprise ;

le fournisseur (restaurant, prestataires de services, etc.) doit être soumis à la TVA.

⚠️ Attention : pour être recevable, la facture doit être libellée au nom de l’entreprise, et non à celui qui engage les frais (dirigeant ou collaborateur). Elle doit aussi indiquer la date, le montant de la dépense, le montant de la TVA, etc.