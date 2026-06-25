À retenir Un audit RH est une analyse des procédures liées aux ressources humaines dans l’entreprise, dans le but de déceler des points d’amélioration et de proposer des actions concrètes pour corriger tout problème.

Il se mène en trois phases : la préparation (qui a pour but d’identifier le contexte, les objectifs de la mission, etc.), la réalisation au sein de l’entreprise, et la restitution des résultats sous forme de rapport.

Un audit RH bien réalisé permet non seulement d’identifier les lacunes à corriger et les dépenses excessives, mais aussi de mettre en valeur les points forts et bonnes pratiques qui peuvent orienter la stratégie de l’entreprise.

Pour optimiser la gestion des ressources humaines, la réalisation d’un audit RH peut s’avérer particulièrement pertinente.

Un audit est une démarche d’analyse menée par une ou plusieurs personnes portant sur un domaine précis de l’entreprise. Dans le cadre des ressources humaines, il permet d’établir un diagnostic fiable de la situation existante et d’ identifier les axes prioritaires d’amélioration afin de renforcer l’efficacité des pratiques RH.

Qu’est-ce qu’un audit RH ?

Qu’est-ce qu’un audit RH ?

La notion d’audit RH recouvre un champ large d’analyse . Également appelé audit social , l’audit des ressources humaines consiste à examiner de manière approfondie l’ensemble des politiques , procédures et pratiques RH mises en œuvre au sein d’une entreprise.

Réalisé par un auditeur interne ou externe , il vise à évaluer la performance du service des ressources humaines , la conformité des pratiques ainsi que les risques potentiels . Cette évaluation constitue un diagnostic essentiel pour structurer une démarche de gestion de la performance en entreprise, en identifiant les écarts entre les objectifs fixés et les résultats obtenus.

L’audit RH ne se limite pas à un constat : il débouche sur des recommandations concrètes et l’élaboration d’un plan d’action visant à corriger les dysfonctionnements identifiés, à améliorer les pratiques existantes et à renforcer la conformité réglementaire de l’entreprise.

Bien que sa réalisation ne soit pas obligatoire, l’audit RH est fortement recommandé et peut être effectué régulièrement, par exemple tous les cinq ans . Il permet en effet de valoriser les bonnes pratiques tout en identifiant les axes d’amélioration du service des ressources humaines, contribuant ainsi à une gestion plus efficace et structurée du capital humain.

La mise en place d’un audit RH repose sur une démarche structurée permettant d’analyser le fonctionnement des ressources humaines et d’en identifier les axes d’amélioration. Ce processus se déroule généralement en plusieurs étapes, à commencer par la phase de préparation.

Phase de préparation

Lors de l’étape de préparation, il est important de constituer le dossier d’audit et de rédiger une lettre de mission qui permet de définir les missions principales de l’audit. Cette dernière peut notamment contenir :

le contexte de la demande d’audit ;

le but et les objectifs de l’audit ;

les membres de l’équipe qui participeront à l’audit ;

les ressources à mobiliser telles que les indicateurs RH ;

le périmètre d’action et le programme de travail ;

le cahier des charges de mission ;

les règles applicables au sein de l’entreprise telles que le respect du RGPD ;

les échéances des différentes étapes de l’audit.

Dans le cadre d'un audit portant sur la gestion administrative , les KPI paie constituent une source d'information précieuse. Ils permettent d'évaluer la conformité du processus de paie (exactitude des calculs, respect des délais légaux, fiabilité des déclarations sociales) et d'identifier les risques potentiels avant qu'ils ne se transforment en contentieux ou en redressements.

S'ensuit une réunion d’ouverture de l’audit dans laquelle les différents éléments présents dans la lettre de mission seront rappelés aux personnes concernées.

Il est également recommandé de définir une grille d’audit RH pour évaluer les différents processus à l’œuvre au sein de l’entreprise. Il est également possible de développer un questionnaire afin de recueillir les avis des salariés sur la politique RH de l’entreprise.

Phase de réalisation

La deuxième étape est la phase de réalisation . Elle se déroule au sein de l’entreprise et consiste à la réalisation du plan prévu lors de la phase de préparation. Cette phase permet notamment :

de comparer la théorie avec la pratique ;

d’évaluer les différents processus soumis à évaluation ;

de remplir la grille d’audit RH ;

de diffuser les questionnaires d’audit en ressources humaines aux salariés pour évaluer le climat social au sein de l'entreprise.

Les outils modernes d'analyse de données RH permettent désormais d'automatiser une grande partie de cette phase : extraction des indicateurs depuis votre SIRH, benchmarking sectoriel, détection automatique des anomalies (écarts de rémunération, taux de turnover atypiques). Vous gagnez en exhaustivité et en objectivité.

L’objectif est de récolter les informations nécessaires dans le but d’identifier les pratiques à mettre en place dans le futur ou bien celles à bannir. Les informations sont ensuite analysées et interprétées.

💡 Bon à savoir : vous pouvez retrouver des exemples de questionnaires d’audit en ressources humaines sur Internet.

Phase de restitution

La phase de restitution consiste à transcrire et à expliquer les résultats obtenus lors de la phase de réalisation. Il est indispensable d’établir un rapport d’audit en ressources humaines.

Le rapport devra comporter les résultats obtenus, les constatations et diverses remarques sur les processus, les conclusions et des recommandations d’amélioration. Ce rapport doit être le support des performances RH et guider la stratégie RH de l’entreprise .

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Pourquoi faire un audit RH ?

L’audit a une fonction d’ état des lieux du fonctionnement et de l'organisation du service RH au sein de l’entreprise.

La réalisation d’un audit RH peut être très intéressante dans le but d’identifier plusieurs éléments comme :

les points forts du service des ressources humaines ;

les dysfonctionnements du service ;

les risques potentiels de gestion ;

le respect des obligations légales .

la conformité aux nouvelles obligations 2026 , notamment à la directive européenne sur la transparence salariale, qui impose un suivi des écarts de rémunération entre hommes et femmes.

Différentes données doivent être analysées dans un audit RH, notamment les conditions de travail et la gestion des contrats de travail (CDI, CDD, intérim, etc.). Analysez également l'absentéisme (cible < 4 %), les accidents du travail (taux de fréquence), le taux de rotation du personnel (cible < 15 % sur 12 mois), la répartition CDI/CDD/intérim et la masse salariale.

📌 Exemple des avantages à l’audit RH pour le service des ressources humaines :

la définition d’une nouvelle stratégie et de nouveaux objectifs à moyen et long terme ;

la réalisation d’ économies sur les masses salariales ou les outils RH ;

la valorisation des bonnes pratiques et l’action contre les points faibles du service.

Un audit vise donc à corriger les situations existantes et à anticiper les problèmes futurs pour les éviter. L’audit RH va formuler diverses recommandations dont la mise en œuvre permettra d’améliorer l’efficacité et la performance globale de l'entreprise.