À retenir : En France, c’est l’employeur qui fixe les règles et valide les demandes de congés, mais dans un cadre légal précis .

Une mauvaise gestion des absences augmente les risques d’erreur de paie et de tensions internes.

Un logiciel de gestion des congés automatise les demandes, la validation et le suivi des soldes, ce qui réduit les erreurs, fait gagner du temps au service RH et aux managers, comme aux collaborateurs.

La gestion des congés ne se limite pas simplement à réaliser et à suivre un planning. Elle impacte directement l’organisation du travail, la continuité de l’activité et la fiabilité de la paie.

En France, une erreur dans le suivi des congés ou des absences peut rapidement entraîner un litige ou une anomalie au bulletin de salaire. Les entreprises ont alors tout intérêt à structurer leur gestion des congés. Lorsqu’elle est claire, celle-ci améliore aussi la transparence vis-à-vis des salariés, qui peuvent consulter en temps réel leur solde, leurs demandes en cours et les règles applicables.

En quoi consiste la gestion des congés en entreprise ? En quoi consiste la gestion des congés en entreprise ? Pourquoi la gestion des congés est-elle un enjeu RH majeur ? Quelles sont les règles légales à respecter pour une gestion conforme des congés en 2026 ? Comment organiser efficacement les congés d’une équipe ? Quelles solutions existent pour gérer efficacement les congés et les absences en entreprise ? Pourquoi choisir un logiciel de gestion des congés intégré à la paie ? Comment un logiciel simplifie la gestion des congés et absences ?

En quoi consiste la gestion des congés en entreprise ?

La gestion des congés correspond à l’ensemble des règles, processus et outils permettant de suivre, organiser et valider les congés et absences des salariés. Elle englobe notamment :

le suivi des congés payés légaux ;

la gestion des RTT ;

les absences pour événements familiaux ;

les arrêts maladie ;

la mise à jour des soldes de congés ;

l’impact sur la paie.

👉 À noter : la gestion des congés est étroitement liée à la gestion des absences , ces deux volets étant généralement traités via un même logiciel de gestion.

En pratique, la gestion des congés repose sur la capacité de l’entreprise à centraliser une source unique de données fiable, afin d’éviter les écarts entre planning des salariés , absences déclarées et paie.

Pourquoi la gestion des congés est-elle un enjeu RH majeur ?

La gestion des congés et RTT est un enjeu stratégique pour les entreprises, car elle conditionne l’organisation du travail et la conformité légale. En effet, une gestion approximative peut entraîner :

des risques d’erreur de paie ;

des conflits entre collaborateurs ;

une désorganisation des équipes et donc des retards de livraison client ;

une mauvaise planification des ressources.

À l’inverse, une gestion des congés structurée permet :

d’assurer l’équité entre les salariés ;

d’anticiper les périodes de forte absence ;

de sécuriser la paie ;

de fluidifier la communication entre les managers et le personnel.

En outre, une bonne gestion des congés et des absences améliore la capacité des équipes à anticiper les pics d’activité et à mieux répartir la charge de travail en fonction des absences prévues.

Quelles sont les règles légales à respecter pour une gestion conforme des congés en 2026 ?

Règles légales essentielles

En France, la gestion des congés est encadrée par le Code du travail, les conventions collectives et les accords d’entreprise. Les règles essentielles à connaître sont les suivantes :

chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois travaillé , soit 5 semaines par an ;

la période légale de prise des congés (où les jours acquis doivent être utilisés) est généralement du 1er mai au 30 avril de l’année suivante, tandis que la période de référence d’acquisition reste du 1er juin au 31 mai (sauf contradiction dans la convention collective), selon les articles L3141-3 et L3141-12 Code du travail ;

l’employeur fixe les dates de congé , après recueil des souhaits des salariés ;

les congés doivent être effectivement pris.

💡 Bon à savoir : les salariés mariés ou liés par un PACS travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané .



Exceptions légales

Il existe des exceptions légales qui modifient certains droits :

de nouveaux droits à congés pour les salariés en arrêt maladie (allocation complémentaire ou acquisition différente) ont été établis avec l’adoption des nouvelles règles sur l’acquisition de congés payés durant l’arrêt maladie , issues de la Loi n° 2024‑364 du 22 avril 2024 ;

certains secteurs (BTP, spectacles) utilisent une période de référence différente (1er avril au 31 mars).

⚠️ Attention : l’employeur ne peut modifier des dates de congé validées moins d’un mois avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles (nécessité impérieuse pour l’entreprise) ou accord collectif fixant un autre délai.

Pour rester conforme, l’entreprise doit toujours se référer à la bonne source juridique : Code du travail, convention collective applicable et accords d’entreprise, ces textes prévalant sur les usages internes.

Une gestion efficace des congés repose sur une organisation claire et transparente.

Étape 1 : Informer sur les périodes de congé

La première étape consiste à communiquer aux salariés :

la période de référence ;

les règles internes de pose des congés ;

les délais de demande et de validation.

Étape 2 : Fixer l’ordre des départs

L’ordre des départs est déterminé :

par la convention collective ;

par accord d’entreprise ;

ou, à défaut, par décision de l’employeur après consultation du CSE (Conseil Social et Économique).

Les critères à prendre en compte pour l’acceptation des demandes de congés peuvent inclure :

la situation familiale du salarié ;

son ancienneté ;

l’exercice d’une seconde activité professionnelle.

Étape 3 : Suivre la prise effective des congés

C’est une obligation pour l’employeur : il doit s’assurer que les salariés utilisent leurs droits aux congés. Un outil de gestion des congés permet un suivi en temps réel des soldes et limite les oublis.



Cette organisation facilite également l’élaboration des plannings, en tenant compte des absences déjà validées et des contraintes opérationnelles propres à chaque service.

Guide des congés et absences Télécharger gratuitement

Quelles solutions existent pour gérer efficacement les congés et les absences en entreprise ?

Au sein des entreprises, il y a deux manières de gérer les absences et les congés des collaborateurs : la méthode manuelle classique, avec un tableur, et la solution avancée qui s’appuie sur un outil spécialisé.

La gestion des congés sur Excel

Excel peut convenir à de Très Petites Entreprises (TPE), mais présente rapidement des limites :

saisies manuelles porteuses d’erreurs fréquentes ;

absence d’automatisation, ce qui fait perdre un temps précieux et monopolise un ou plusieurs collaborateurs ;

échange de données complexe entre les services entraînant plusieurs allers-retours par mail ;

visibilité réduite pour les salariés et dirigeants.

⚠️ Attention : Excel ne sécurise ni la gestion des absences ni l’impact sur la paie.

Les logiciels de gestion des congés et absences

Les logiciels de gestion des congés offrent une solution plus fiable et évolutive qui permet notamment :

de soumettre les demandes de congés en ligne ;

d’automatiser la validation par les managers ;

de suivre les soldes de congés et de RTT ;

de centraliser les absences (congés, arrêts maladie, événements familiaux) ;

de limiter les risques d’erreur.

Pourquoi choisir un logiciel de gestion des congés intégré à la paie ?

Un logiciel de gestion des congés intégré à la paie sécurise l’ensemble du processus RH. Ses avantages principaux sont les suivants :

synchronisation automatique des plannings avec la paie ;

réduction des saisies manuelles ;

une meilleure conformité légale ;

gain de temps pour les ressources humaines.

Autre avantage : avec une solution de gestion intégrée, les managers disposent d’une visibilité globale sur la planification des ressources humaines et matérielles.

Un logiciel de gestion des congés et des absences, intégré à la paie, est conçu pour limiter les erreurs et simplifier le quotidien des entreprises.

Pour les salariés

Depuis un logiciel adapté, les collaborateurs bénéficient d’un accès simple et rapide à leur espace personnel. Ils peuvent :

soumettre des demandes de congés et d’absence en quelques clics ;

consulter leurs soldes de congés à tout moment ;

suivre le statut de validation de leur demande et être notifié en cas d’acceptation ou de refus.

Pour les managers

Les responsables RH ou les chefs de service ont un rôle clé dans l’organisation des équipes. Le logiciel leur apporte :

valider ou refuser les demandes en quelques clics dans les délais d’acceptation ;

visualiser les absences de l’équipe ;

anticiper les périodes sensibles.

Pour les entreprises

Pour l’entreprise, les bénéfices sont multiples :

automatiser la gestion des congés et apporter un gain de temps aux entreprises de toute taille ;

sécuriser la paie et éviter tout litige avec les salariés ;

centraliser les données RH ;

assurer une gestion conforme aux lois en vigueur, grâce à des mises à jour régulières et à la possibilité de paramétrer le logiciel en fonction des contraintes sectorielles ou conventionnelles.