Clémence Alix
Juriste Rédacteur en Droit Social @Payfit
Tableau de bord RH : guide pour définir les bons indicateurs
Tableau de bord RH : découvrez comment créer et utiliser cet outil essentiel. Zoom sur les indicateurs clés, modèles et exemples concrets.
Arrêt maladie sous convention collective vente à distance
L'arrêt maladie est encadré par la convention collective vente à distance. Découvrez ce qu'il faut savoir sur l'arrêt maladie en VAD.
Congés dans la convention collective de l'immobilier : règles
Qu’est-ce que les congés dans une entreprise et plus particulièrement dans la convention collective de l’immobilier ? Payfit fait le point.
Convention collective de la chimie : tout savoir !
Qu’est-ce que la convention collective de la chimie ? Quel est l’IDCC de cette convention ? Quelles sont les entreprises qui sont tenues de l’appliquer ?
Aides à l'embauche : solutions pour les moins de 26 ans
Aide à l’embauche pour les moins de 26 ans : découvrez son fonctionnement et toutes les aides disponibles en 2025 pour l’embauche de jeunes salariés.
Convention collective de l’animation : les éléments à connaître
Convention collective de l'animation : quelles règles pour le secteur ? Classification, rémunération et avantages expliqués.
IFM dans la fiche de paie : décryptage
L'IFM ou indemnité de fin de mission doit être versée par l'employeur dans certaines situations. Découvrez dans quels cas et les modalités de son calcul.
Don sur salaire : définition et mise en place
Le don sur salaire est un mécanisme qui permet d'offrir la possibilité aux salariés de soutenir une association. Décryptage.
Charte d’entreprise : contenu, réglementation et rôle
La charte d’entreprise peut être sur divers sujets. Elle permet de replacer les relations humaines au centre de votre entreprise.
Absentéisme au travail : causes et conséquences
On parle d’absentéisme au travail quand un salarié est absent de manière répétée. Ces absences peuvent avoir des impacts pour votre entreprise.
Déclarer un salarié : les étapes à respecter
L'employeur est dans l'obligation de procéder à la déclaration de tout salarié embauché. Découvrez comment faire.
Cession sur salaire : les obligations de l’employeur
Un de vos salariés est endetté et en tant qu’employeur vous devez mettre en place une cession sur salaire : découvrez vos obligations.
Dossiers du personnel : réalisation et organisation
Le dossier du personnel, équivalent d’une carte d’identité professionnelle, est un outil primordial pour la gestion de vos ressources humaines.
Accord de branche étendu : définition et explications
Accord de branche étendu : entre identification, obligations et impacts, Payfit vous guide dans les subtilités juridiques.
Convention collective 51 : à qui s'applique-t-elle ?
La Convention Collective 51 concerne notamment les établissements de santé privés à but non lucratif. Découvrez ses principales caractéristiques.
Passer chez Payfit : comment quitter son comptable ?
Découvrez comment quitter votre comptable, les étapes à respecter pour pouvoir vous en séparer sereinement.
Renouvellement de CDD : modalités, durée et délai
Renouvellement de CDD : maîtrisez toutes les règles en vigueur. Durée, nombre de renouvellements, procédure et délais à respecter.
CUFPA : qu'est-ce que c'est ?
Découvrez la mise en place obligatoire de la CUFPA dans votre entreprise et renseignez vous sur tous les éléments utiles à connaître.
Lettre pour résiliation comptable : modèle et rédaction
Envie d’un logiciel de paie ? Mais vous ne savez pas faire une lettre de résiliation pour votre comptable, voici les éléments clés de la rédaction.
Recrutement en interne : avantages et inconvénients
Le recrutement en interne consiste à promouvoir un salarié à un poste supérieur ou transversal par rapport au poste occupé.
Passage CDD à CDI : règles et modèle d'avenant
Comment transformer un CDD en CDI ? Découvrez les règles, le modèle d'avenant et les conséquences sur l'ancienneté, la période d'essai et les indemnités.
Dénonciation d’un accord d’entreprise : modalités et risques
Dénonciation d'un accord d'entreprise : maîtrisez la procédure légale, les effets et les risques liés à la fin d'un accord collectif.
Exonération fiscale des HS/HC sur une fiche de paie
Découvrez le fonctionnement de l’exonération fiscale sur les HS/HC et les modalités de mise en œuvre sur une fiche de paie. Payfit vous l’explique.
Qu’est-ce que l’IDCC 1527 ?
L'IDCC 1527 correspond à la convention collective de l'immobilier. Découvrez avec Payfit les règles que prévoit cette convention.
IDCC 2198 : convention collective vente à distance
L'IDCC 2198 est l'identifiant de la convention collective vente à distance. Cet identifiant permet de trouver facilement les ressources liées à cette CCN.
Arrêt maladie convention collective de l’immobilier : guide
L’arrêt maladie dans la convention collective de l'immobilier est plus favorablement encadré. Délai de carence, maintien de salaire : Payfit vous informe.
La DOETH : tout comprendre
La DOETH est la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés. Elle doit être remplie par toutes les entreprises du secteur privé.
Convention collective des agents de sécurité : tout savoir
Convention collective pour les agents de sécurité : spécificités du secteur, de la formation aux conditions de travail. Guide des obligations employeur.
Faire une promesse d'embauche : comment y procéder ?
Découvrez comment faire une promesse d’embauche : les éléments à ne pas oublier lorsque vous avez trouvé le bon candidat à recruter.
L’aide à l’embauche pour les PME : tout savoir
Il existait une aide à l'embauche pour les petites et moyennes entreprises (PME) cependant celle-ci a été supprimée. Décryptage.
Éléments variables de paie : les différentes catégories
Les éléments variables de paie modifient le salaire brut d’un salarié sur un mois donné, soit par complément, soit par retenue. Découvrez les 4 catégories.
Embauche d’un salarié étranger : ce que vous devez savoir
L’embauche d’un salarié étranger obéit à des règles strictes selon son lieu de résidence et son pays d’origine. Retrouvez toutes nos explications.
Bordereau individuel d’accès à la formation (BIAF) : c'est quoi ?
Le BIAF était un document que l'employeur devait remettre aux salariés embauchés en CDD. Il a été supprimé en 2019.
Affichage des horaires de travail : obligation et mise en place
L’affichage des horaires de travail est une obligation qui impose à l’employeur d’afficher les heures de début, de fin de travail et les pauses.
Convention collective de l'assurance : les éléments essentiels
Convention collective de l'assurance : classification, rémunération et avantages. Guide des dispositions spécifiques au secteur.
Affiliation à la caisse de retraite : les éléments clés
Affiliation caisse de retraite : procédure, délais et organismes compétents. Guide des démarches obligatoires pour les employeurs.
Convention collective de la poissonnerie : quelles règles ?
Qu’est-ce que la convention collective de la poissonnerie ? Quel est l’IDCC de cette convention ? Quelles sont les entreprises qui doivent l’appliquer ?
Embauche d’un premier salarié : notre guide en 7 étapes
Découvrez les informations essentielles sur l’embauche d’un premier salarié : aides mobilisables, formalités administratives et risques en cas d'erreur.
Aide à l'embauche d'un senior : guide 2026 pour recruter
Montants, conditions, démarches : Payfit décrypte les dispositifs d'aide à l’embauche d'un senior en 2026 et les avantages de l'insertion pour les employeurs.
Logiciel de paie SASU : comment ça fonctionne ?
Le logiciel de paie pour SASU regroupe différentes fonctionnalités. Découvrez les avec Payfit.
Effectif moyen : comment le déterminer ?
L’effectif moyen est la moyenne des effectifs mensuels de votre entreprise divisée par 12 mois. Découvrez son calcul et son utilité.
Convention collective 66 : quelles sont ses spécificités ?
Appliquée au personnel qui travaille auprès des enfants ou des adultes handicapés, découvrez les spécifités et avantages de la convention collective 66.
Aides à l'embauche : tout comprendre
Qu’est-ce que l’aide à l’embauche ? Quelles sont les différentes aides à l’embauche envisageables dans une entreprise ?
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Qu’est-ce que la convention collective de fruits et légumes ? Quel est son identifiant ? À quelles entreprises s’applique-t-elle ?
ICP dans la fiche de paie : comment ça fonctionne ?
Découvrez le calcul de l’ICP (indemnité de congés payés) d’un salarié sur sa fiche de paie et le montant des charges que l’employeur doit payer.
Convention collective des agences immobilières : le guide
Convention collective immobilière : salaires, congés et avantages. Guide complet des dispositions applicables aux agences immobilières.
Dialogue social : quels sont les acteurs des négociations ?
Quelle est l’utilité d’un dialogue social ? Qui se réunit pour débattre des conditions de travail et de bien-être des salariés ? Payfit vous explique en détail.
Préavis dans la convention collective de vente à distance
La durée de préavis dans la convention collective vente à distance évolue en fonction du motif de la rupture et de la catégorie professionnelle du salarié.
Non-renouvellement de CDD : délais et obligations employeur
Le non-renouvellement d'un CDD implique des obligations pour l'employeur et des droits pour le salarié. Payfit vous explique toute la procédure.
Convention collective de vente à distance : décryptage
La convention collective de vente à distance est l’accord négocié pour les salariés travaillant au sein d’entreprises du secteur de la VAD.
Contribution de solidarité pour l'autonomie : calcul et taux
La contribution de solidarité pour l’autonomie est payée par l’employeur afin de financer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Aides à l’embauche d’un CDD : les éléments utiles
Il existe différentes aides à l'embauche des salariés en CDD. Décryptage.
Avenant de contrat de travail pour changement de fonction
Avenant de contrat de travail pour changement de fonction : découvrez quand sa rédaction est nécessaire et que faire en cas de refus par le salarié.
DPAE pour apprenti : les éléments à connaître
DPAE apprenti : comme pour tout salarié, l'employeur doit réaliser une Déclaration Préalable à l'Embauche (DPAE) lors du recrutement d'un apprenti.
Comprendre la convention collective de propreté : tout savoir !
Convention collective de la propreté : découvrez les règles spécifiques du secteur. Salaires, temps de travail et avantages détaillés.
Attestation de présence : tout ce qu'il faut savoir
Attestation de présence : document rédigé par l’employeur, elle permet de justifier de la présence d’un salarié. Règles et conformité : On vous explique tout.
Prise de référence : comment la demander ?
Une prise de référence consiste à contacter les anciens collaborateurs d’un candidat pour avoir un retour sur son expérience professionnelle.
Fiche de paie président SASU : calcul et spécificités
La fiche de paie d’un président d’une SASU revêt de nombreuses spécificités et obligations. Payfit lève le voile sur ce document indissociable du salaire.
Attestation de travail employeur : mentions obligatoires
Attestation de travail employeur : maîtriser les mentions obligatoires, à ne pas confondre avec le certificat de travail. Payfit vous explique tout !
Convention collective de l'automobile : quelles sont les règles ?
Qu’est-ce que la convention collective de l’automobile ? Pourquoi les entreprises du secteur de l’automobile doivent-elles l’appliquer ?
Climat social en entreprise : indicateur de bonne santé
Le climat social dans une entreprise est un baromètre qui permet de mesurer la santé humaine et sociale à partir d’indicateurs précis.
NIR et NTT : comprendre ces identifiants
Comprenez tout sur les NIR et NTT, des numéros techniques d’identifications indispensables pour identifier et déclarer les salariés de votre entreprise.
Fiche de poste : son rôle et nos conseils de rédaction
Une fiche de poste est un document qui permet à une entreprise d’encadrer les fonctions d’un salarié. Utilité, étapes de rédaction : Payfit vous guide.
Renouvellement CDD pour accroissement temporaire d’activité
Renouvellement de CDD pour accroissement temporaire d'activité : comment procéder ? Durées et formalités expliquées.
Avenant du contrat de travail d’un CDI : tout savoir
Avenant au contrat de travail d'un CDI : quand le rédiger et comment procéder ? Guide des modifications contractuelles à effectuer.
Annonce de recrutement : comment faire ?
Une annonce de recrutement est un message diffusé par une entreprise lorsqu’elle souhaite recruter un nouveau salarié dans l’une de ses équipes.
Déclaration d’une première embauche à l’URSSAF : les étapes
Vous venez d’embaucher votre premier salarié ? Découvrez toutes les étapes pour réaliser la Déclaration Préalable À l’Embauche (DPAE) auprès de l’URSSAF.
Aide à l’embauche d’un chômeur : les éléments à connaître
Qu’est-ce que l’aide à l’embauche d’un chômeur ? Quelles sont les différentes aides à l’embauche d’un chômeur ? Explications.
Négociation annuelle obligatoire : guide complet
Négociation annuelle obligatoire : thèmes, procédure et calendrier. Guide pour mener vos NAO dans le respect du cadre légal.
Code PCS ESE : quelle utilité en entreprise ?
Vous êtes à la tête d’une entreprise ? Le code PCS ESE est indispensable pour la gestion de votre personnel et la mise en conformité de votre société.
Cotisation FNAL : taux, calcul et déclaration
Découvrez tous les éléments utiles à connaître sur la cotisation FNAL : son calcul, sa déclaration et son versement.
Déclaration de première embauche à l’inspection du travail
Découvrez comment réaliser la déclaration de première embauche d'un salarié auprès de l'inspection du travail.
Convention collective ambulancier : le guide
Vous travaillez dans une entreprise de transport sanitaire ? Découvrez vos droits dans ce guide Payfit sur la convention collective des ambulanciers.
Réintégration fiscale sur une fiche de paie : le calcul
La réintégration fiscale sur fiche de paie ajoute au revenu du salarié les cotisations qui dépassent les plafonds d’exonération : Payfit vous éclaire.
Calculer le salaire moyen de votre entreprise : décryptage !
Découvrez comment calculer le salaire moyen de votre entreprise afin de savoir comment vous vous positionnez par rapport au salaire moyen français.
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Découvrez les spécificités d’une fiche de paie pour un cadre et les points de vigilance à prendre en compte pour un employeur.
Code entreprise sur une fiche de paie : tout savoir
Le code entreprise est l'une des mentions obligatoires d'un bulletin de paie de tout salarié d'une entreprise. Décryptage.
Taxe sur les salaires : calcul et déclarations 2026
Qui est assujetti à la taxe sur les salaires ? Comment la calculer, la déclarer et la payer ? Découvrez toutes les étapes pour les entreprises concernées.
Réussir son compte-rendu d’entretien d’embauche
Le compte-rendu d’entretien est clé pour évaluer un candidat. Retrouvez les conseils de rédaction et les bonnes pratiques pour ne rien oublier.