La gestion du personnel dans une entreprise est très importante car elle permet de savoir à quel moment il peut être utile de recruter un nouveau salarié.

Pour recruter un salarié, il est souvent nécessaire de rédiger une annonce de recrutement appelée également une offre d’emploi.

Une annonce de recrutement est une annonce d’emploi pour communiquer votre intention d’embauche un nouveau salarié.

En tant qu’employeur, vous souhaitez recruter un nouveau salarié dans votre entreprise, et vous ne savez pas comment réaliser une annonce de recrutement ? Payfit vous guide

Qu’est-ce qu’une annonce de recrutement ?

Une annonce de recrutement vous permet de diffuser par le biais de différents canaux de communication (site d’annonces en ligne, réseaux sociaux, mail, etc.) un besoin de recrutement au sein de votre entreprise.

Concrètement, l’objectif est de communiquer en interne ou externe sur votre besoin de recrutement.

L’objectif de l’annonce de recrutement est de permettre à des candidats de se reconnaître dans votre annonce et de leur donner envie de rejoindre votre entreprise. Pour ce faire, vous devez donc mettre en avant :

le poste ;

les missions : dans une annonce de recrutement, par exemple, il peut être décrit les différentes responsabilités du poste à pourvoir ;

le profil de la personne recherchée ;

le processus de recrutement ;

les avantages offerts par l’entreprise.

💡 Bon à savoir : il existe plusieurs modèles d’annonce de recrutement pour vous inspirez.

Rédaction de l'annonce de recrutement

Avant toute chose, vous devez savoir quel profil vous recherchez et à quel poste.

Cette étude préalable à la rédaction d’une annonce de recrutement, vous permet de définir les principaux critères du poste et le type de profil recherché.

Par exemple, une annonce de recrutement pour un stagiaire ne répond pas aux mêmes critères qu’une annonce de recrutement pour un junior.

En pratique, une annonce de recrutement doit être percutante, il faut être clair et précis.

Pour faciliter cette étape, certaines entreprises s'appuient sur l'intelligence artificielle en recrutement qui permet de générer des annonces optimisées et attractives en quelques minutes à partir des critères définis, tout en respectant les contraintes légales et en adaptant le ton à la culture d'entreprise.

Une annonce de recrutement contient en principe :

un titre : autrement dit, l’intitulé du poste afin que le candidat trouve rapidement l’annonce quand il entre des mots-clés sur internet ;

une phrase d’accroche : dans l’annonce de recrutement, la phrase d’introduction doit donner envie aux potentiels candidats de lire la suite du contenu. Il s’agit de la première idée que le candidat se fait du poste ;

une description rapide de l’entreprise (identité, secteur d’activité et lieu de travail) : il faut donner envie aux potentiels candidats de vous envoyer leur candidature ;

les modalités du poste à pourvoir (type de contrat, poste, mission, fonctions, etc.) ;

le profil recherché : il faut préciser les compétences requises (le savoir-faire et potentiellement aussi le savoir-être) et le niveau d’expérience . Attention à ne pas émettre une liste trop longue pour ne pas décourager les potentiels candidats ;

les coordonnées de la personne chargée des recrutements.

Vous pouvez aussi compléter cette annonce en indiquant une fourchette salariale. Cette mention n’est pas obligatoire. Cependant, si vous décidez de l’indiquer, vous devez vous assurer qu’elle est réaliste.

💡 Bon à savoir : utiliser un exemple d’annonce de recrutement originale peut être un véritable bonus pour vous permettre d’attirer l’attention des candidats.

Éléments à éviter dans l'annonce de recrutement

Une annonce de recrutement ne doit pas être discriminatoire. Aussi, votre annonce ne doit absolument pas faire référence à : :

l’origine ;

la situation familiale ;

le sexe ;

les opinions politiques ou religieuse ;

l’âge du candidat souhaité.

Pour être sûr de ne pas commettre d’impair, un exemple d’annonce de recrutement (pdf) peut être utile.

Boîte à outils pour recruter facilement Télécharger gratuitement

Une fois que l’annonce de recrutement est rédigée, il faut la diffuser. Toutefois, il est important de savoir si vous souhaitez ouvrir ce recrutement en interne pour favoriser la mobilité interne de vos salariés ou uniquement en externe pour recruter un nouveau profil.

Si votre souhait est dans un premier temps de la diffuser exclusivement en interne, vous pouvez l’afficher dans votre entreprise ou faire une communication interne pour vos salariés, par mail ou via la messagerie interne de l’entreprise.

Pour diffuser une annonce de recrutement en externe, vous disposez de différents outils sur internet :

les sites internet spécialisés dans les offres d’emploi ;

les réseaux sociaux personnels et professionnels ;

les universités et écoles ;

le site de Pôle emploi.

💡 Bon à savoir : vous pouvez aussi encourager vos salariés à diffuser cette annonce ou simplement à la partager autour d’eux afin de recommander des candidats pour le poste, c’est ce que l’on appelle la cooptation pour un recrutement.