Lors de l’embauche d’un salarié, l’employeur doit réaliser plusieurs démarches et notamment se poser la question de savoir comment déclarer un salarié .

Dès qu’un employeur décide de recruter un salarié ou son premier salarié, il doit avoir recours à la Déclaration Préalable À l’Embauche (DPAE).

Cette déclaration préalable à l’embauche est une mesure de simplification des obligations déclaratives de l’employeur, qui lui permet de déclarer tous les salariés qu’il souhaite embaucher.

Qu’est-ce que la déclaration d’embauche ? Quelles sont les modalités à accomplir auprès de l’URSSAF ? Quelles sont les sanctions en cas de non-déclaration ? Payfit vous explique.

Qu’est-ce que la déclaration d’embauche ?

La déclaration préalable à l’embauche, ou DPAE, est une formalité obligatoire pour l’employeur qui souhaite effectuer une première embauche soumise au régime général de la Sécurité sociale.

Cette déclaration est possible à l’aide d’un formulaire en ligne, à partir duquel l’employeur peut accomplir en une seule procédure six différentes formalités d’embauche .

Lors de la déclaration de première embauche auprès de l’URSSAF vous réalisez à la fois :

l’immatriculation de l’entreprise en qualité d ’employeur auprès de la Sécurité sociale ;

l’immatriculation du salarié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) ;

l’affiliation de l’entreprise au régime de l’ assurance chômage ;

l’ affiliation à la caisse de retraite ;

la demande d’adhésion à un service de santé au travail ;

la demande d’examen médical pour le salarié embauché ;

le pré-établissement de la liste de tous les salariés embauchés.

Quelles sont les modalités à accomplir lors d’une déclaration de première embauche à l’URSSAF ?

La déclaration de première embauche auprès de l’URSSAF est réalisée par le biais de la DPAE qui doit être transmise dans un délai de 8 jours avant l’embauche du salarié.

Cette déclaration doit comporter certaines mentions obligatoires :

la dénomination sociale de l’entreprise et son adresse ;

le Code APE (Activité Principale Exercée) de l’entreprise ;

le numéro de Siret de l’établissement ;

l’ identité du salarié (nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de Sécurité sociale) ;

la date et heure d’embauche prévisibles ;

la nature, la durée du contrat de travail et de la période d’essai pour les CDI et CDD de plus de 6 mois.

Cette DPAE peut être réalisée de plusieurs façons :

en se connectant au site www.net-entreprise.fr

depuis le site de l’URSSAF sur l’onglet “DPAE-service+”

en téléchargeant le Cerfa n°14738*1 puis en l’envoyant, par courrier recommandé avec accusé de réception, au “Service de déclaration d’embauche” de l’Urssaf du lieu de votre établissement.

💡 Bon à savoir : s’il s’agit de la déclaration d’une première embauche, l’employeur doit informer l’URSSAF rapidement si l’embauche ne se concrétise pas, afin de faire interrompre l’ouverture de son compte employeur.

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Quelles sont les sanctions en cas de non déclaration de la première embauche à l’URSSAF ?

Si l’employeur ne réalise pas la déclaration de première embauche auprès de l’URSSAF, il s’expose à différentes sanctions :

régularisation des cotisations de la Sécurité sociale ;

pénalité de retard qui peut correspondre à 300 fois le taux horaire du minimum garanti ;

délit de travail dissimulé (suppression des aides publiques, remboursement des aides publiques, exclusion des contrats publics, fermeture administrative temporaire, voire une éventuelle saisie du matériel professionnel).