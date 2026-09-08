Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) doit nécessairement faire l’objet d’un écrit et il ne peut être choisi que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et uniquement dans les cas énumérés par la loi.

Le CDD est en principe conclu pour une durée maximale. Le contrat ne doit donc pas dépasser cette durée au risque d’être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée (CDI).

À noter qu’un CDD ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Le renouvellement d’un CDD consiste à prolonger un CDD, c’est-à-dire à repousser la date à laquelle il aurait normalement dû prendre fin. Toutefois, ce renouvellement n’est possible qu’à certaines conditions et que pour certains types de CDD et requiert la plupart du temps une modification du contrat de travail .

Quelles sont les conditions pour renouveler un CDD ? Combien de fois peut-on renouveler un CDD ? Pour quelle durée peut-on renouveler un CDD ? Quelles sont les modalités à respecter en cas de non-renouvellement d’un CDD ? Payfit vous explique.

Quelles sont les conditions pour renouveler un CDD ?

En principe, le renouvellement d’un CDD doit :

avoir lieu maximum 2 fois ;

être pour une durée déterminée ;

prévoir un terme précis (contrat dont la date de fin est mentionnée dans le contrat de travail initial).

Tous les CDD ne sont donc pas susceptibles de renouvellement, comme les contrats aidés (caractérisé par le fait que l’employeur bénéficie d’aides publiques) qui ne peuvent être renouvelés à l’issue du contrat.



Selon le Code du travail, les CDD à terme précis susceptibles d’être renouvelés sont les suivants :

CDD conclus pour accroissement temporaire d’activité ;

CDD conclus pour la réalisation de travaux dangereux nécessités par des mesures de sécurité ;

CDD conclus pour la survenance d’une commande exceptionnelle à l’exportation ;

CDD conclus en vue du départ définitif d’un salarié précédant la suppression de son poste de travail.

⚠️ Attention : dans le cas d’un renouvellement du CDD pour accroissement temporaire d’activité , le motif du recours au CDD est effectif à la date du renouvellement et non à la date de rupture du contrat initial.

Toutefois, il existe également des CDD qui ne sont pas obligatoirement prévus avec un terme précis qui peuvent être renouvelés, à condition de vérifier qu’ils possèdent un terme précis. Il s’agit des CDD suivants :

remplacement d’un salarié absent ;

remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;

dans l’attente de l’entrée en service d’un salarié embauché en CDI ;

pour les contrats saisonniers ou les contrats d’usage.

Quelles sont les modalités de renouvellement d’un CDD ?

Pour qu’une demande de renouvellement d’un contrat de CDD aboutisse, il existe 2 options :

insertion d’une clause dans le CDD initial ;

signature d’un avenant : cet avenant devra être soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

💡 Bon à savoir : le renouvellement d’un CDD n’entraîne pas nécessairement la signature d’un nouveau CDD sauf en cas d’avenant.

Si le contrat se poursuit après l’échéance du terme initial et qu’aucune clause dans le contrat ne prévoit les conditions du renouvellement, ou qu’aucun avenant n’est signé, le CDD peut être requalifié en CDI.

⚠️ Attention : le renouvellement de CDD dans la fonction publique est soumis à d’autres règles.

Clause de renouvellement prévu dans le CDD initial :

Le CDD initial peut prévoir dès la signature du contrat la possibilité d’un renouvellement du CDD et les conditions de celui-ci.

Dans ce cas, aucun avenant au contrat de travail n’a besoin d’être signé par le salarié.

Avenant d’un CDD pour renouvellement :

Si le CDD initial ne prévoit pas expressément de renouvellement, l’employeur qui souhaite prolonger un CDD doit proposer au salarié de signer un avenant de renouvellement de CDD avant la fin du CDD initial.

Toute modification des conditions de travail lors du renouvellement (horaires, lieu, rémunération, etc.) doit faire l'objet d'un avenant au CDD détaillé et être acceptée par le salarié avant la fin du CDD initial.

En cas de non-renouvellement de CDD, il prendra fin à l’échéance du terme initialement prévu dans le contrat initial.

💡 Bon à savoir : en cas de refus de renouvellement du CDD par le salarié, l’employeur ne sera pas tenu de respecter le délai de carence prévu par la loi et pourra engager un salarié en CDD dès le départ de ce dernier.

À noter qu’à la différence d'un CDI, où un licenciement pour refus de modification du contrat de travail peut être envisagé, le refus d'un renouvellement de CDD — même avec modifications — entraîne simplement la fin du contrat à son terme initial.

Vous trouverez ci-dessous un modèle de renouvellement de CDD.

Modèle d'avenant pour renouvellement de CDD Télécharger gratuitement

Combien de fois peut-on renouveler un CDD ?

Le nombre de renouvellements de CDD peut être fixé par une convention collective ou par un accord de branche étendu .

À défaut de stipulation expresse, le CDD est renouvelable maximum deux fois pour une durée déterminée.

Dans tous les cas, il est nécessaire de ne pas dépasser une certaine durée calculée en fonction du type de CDD conclu.

⚠️ Attention : si cette durée maximale n’est pas respectée, le CDD pourra être requalifié en CDI, nécessitant alors la signature d’un avenant de passage d’un CDD en CDI .

Quelle est la durée maximale d’un CDD ?

La durée maximale d’un CDD renouvellement compris dépend du type de contrat conclu.

Dans tous les cas, la durée de renouvellement ajoutée à la durée du contrat initial ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention collective ou de l’accord de branche.

À défaut de stipulation expresse, la loi prévoit qu’en principe la durée maximale d’un CDD est de 18 mois.

Toutefois, il existe des exceptions :

9 mois pour les CDD suivants :

attente de l’entrée en service d’un salarié recruté par CDI ;

réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.

24 mois pour les CDD suivants :

remplacement d’un salarié dont le départ définitif précède la suppression de son poste de travail ;

commande exceptionnelle à l’exportation ;

contrat exécuté à l’étranger.

⚠️ Attention : en cas de non-respect des limites du renouvellement, des sanctions sont possibles :

la requalification du CDD en CDI (lorsque le salarié saisit le conseil des prud'hommes) ;

une amende de 3 750 € (en cas de récidive, cette amende peut monter à 7 500 € et possibilité de 6 mois d’emprisonnement)

le versement de dommages et intérêts au salarié si celui-ci a subi un préjudice.

💡 Bon à savoir : la durée de renouvellement peut être plus courte ou plus longue que le CDD conclu initialement.

Quel est le délai de carence à respecter ?

Lors du renouvellement d’un CDD, il est nécessaire de respecter un délai de carence :

si la durée du CDD est inférieure à 14 jours : délai de carence de ½ de la durée du CDD ;

si la durée du CDD est égale ou supérieure à 14 jours : délai de carence de ⅓ de la durée du CDD ;



💡 Bon à savoir : pour le calcul du délai de carence, il faut prendre en compte uniquement les jours d’activités de l’entreprise, c’est-à-dire les jours d’ouverture de l’entreprise.

Quelles sont les modalités à respecter en cas de non-renouvellement de CDD ?

Si le contrat de travail initial prévoit une clause de renouvellement, le non-renouvellement du CDD doit respecter certaines règles :

motiver le non-renouvellement du CDD ;

le motif du non-renouvellement doit être crédible et ne doit pas être abusif.

💡 Bon à savoir : dans certaines situations spécifiques (accident du travail ou grossesse), le motif de non-renouvellement doit être justifié et indépendant de ces éléments.

L’employeur doit notifier le salarié de sa décision de ne pas renouveler le contrat à son terme par le biais d’une lettre de non-renouvellement du CDD.

À noter que la loi ne prévoit pas de délai pour prévenir le salarié du non-renouvellement de son CDD . Toutefois, il est préférable de lui adresser au préalable un courrier en recommandé avec accusé de réception.

Vous trouverez ci-dessous notre modèle de lettre de non-renouvellement d’un CDD.

Modèle de lettre de non renouvellement de CDD Télécharger gratuitement