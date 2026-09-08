Lorsque un employeur souhaite recruter son premier salarié, il doit réaliser un certain nombre de formalités, et se pose alors la question de savoir comment déclarer son salarié ?

Lors de l’embauche de son premier salarié, l’employeur doit établir une déclaration préalable à l’embauche (DPAE).

La DPAE permet à l’employeur d’effectuer plusieurs formalités en une seule fois, l’une de ses formalités est notamment la déclaration de première embauche à l’inspection du travail.

Qu’est-ce que la déclaration de première embauche à l’inspection du travail ? Quelles sont les modalités à accomplir auprès de l’inspection du travail ? Quelles sont les sanctions en cas de non déclaration ? Payfit vous explique.

Qu’est-ce que la déclaration de première embauche à l’inspection du travail ?

Lors de l’embauche d’un salarié, l’employeur doit établir une déclaration préalable à l’emploi. Ce formulaire regroupe plusieurs formalités d’embauche dont notamment :

l'immatriculation du salarié à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ;

l' affiliation à la caisse de retraite ;

la demande d’adhésion à un service de santé au travail ;

la demande d’examen médical pour le salarié embauché.

Lorsque cette DPAE est effectuée, l’employeur doit informer l'inspecteur du travail de la déclaration de première embauche à l’aide de l’avis de réception, qui doit être transmis dans les 8 jours suivant la DPAE par courrier recommandé avec avis de réception.

Lors de la déclaration du première embauche auprès de l’inspection du travail, cela permet :

l'immatriculation de l’employeur à la sécurité sociale ;

la demande d’adhésion de l’entreprise à un service médical ;

la demande d’affiliation de l’entreprise au régime d’assurance chômage.

Checklist des formalités d'embauche Télécharger gratuitement

Quelles sont les modalités à accomplir auprès de l’inspection du travail ?

Une fois que l’employeur a bien effectué la déclaration préalable à l’embauche, il doit organiser une visite d’information et de prévention (VIP) auprès du médecin du travail, qui dépend de l'inspection du travail.

💡 Bon à savoir : la visite d’information et de prévention a remplacé la visite médicale d’embauche.

Cette visite doit être réalisée dans un délai maximum de 3 mois à partir de la prise effective du poste de travail du salarié.

La visite d’information et de prévention (VIP) comporte plusieurs étapes obligatoires :

Interrogation du salarié sur son état de santé ; Information sur les risques liés au poste de travail ; Sensibilisation sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre ; Information du salarié de son droit de bénéficier d’une visite médicale à tout moment et à sa demande avec le médecin du travail.

À compter de cette visite, un dossier médical de santé au travail est ouvert et le médecin du travail délivre une attestation de suivi au travail au salarié et à l’employeur.

⚠️ Attention : le médecin du travail ne peut pas transmettre à l'employeur des informations médicales sur le salarié.

Quelles sont les sanctions en cas de non déclaration ?

Si l’employeur ne réalise pas la déclaration de première embauche auprès de l’inspection du travail, il s’expose à plusieurs sanctions :

régularisation des cotisations de la sécurité sociale ;

pénalité de retard qui peut correspondre à 300 fois le taux horaire du minimum garanti ;

délit de travail dissimulé.

Enfin, si l’employeur ne respecte pas son obligation de visite d’information et de prévention pour le salarié, il s’expose à plusieurs sanctions pénales :

amende de 1 500 € ;

peine de prison de 4 mois et une amende de 3 750 € en cas de récidive.