À retenir Un tableau de bord RH (ou tableau de bord social) centralise les indicateurs clés de l'entreprise (effectifs, absentéisme, turnover, masse salariale) pour donner une vue d'ensemble fiable et actualisée du fonctionnement des ressources humaines.

Sa mise en place repose sur une méthode en 4 étapes : définir des objectifs précis , sélectionner les indicateurs pertinents , choisir l'outil adapté (Excel, logiciel RH ou SIRH) selon la taille de l'entreprise, puis organiser l'information pour une lecture claire et orientée action.

Un tableau de bord RH ne prend tout son sens que s'il est actualisé régulièrement et exploité activement dans la prise de décision.

Les objectifs de sa mise en place peuvent être variés : réduire l'absentéisme, ajuster la masse salariale ou anticiper les besoins en recrutement et en compétences.

Selon le Baromètre RH Sigma-RH 2025, 84 % des DRH placent la digitalisation et l’exploitation des données RH (Ressources Humaines) au cœur de leur stratégie pour accompagner la croissance de leur entreprise et améliorer la satisfaction des collaborateurs. Le personnel représente en effet le capital le plus précieux d’une organisation. Prendre soin des talents et développer leurs compétences, c’est investir directement dans la réussite collective.

Dans cette logique, le tableau de bord RH devient incontournable. Il permet de mesurer, d’analyser et de suivre les indicateurs RH clés : turnover, fréquences des absences des salariés, satisfaction, performance, développement des compétences… autant de données essentielles pour améliorer la Qualité de Vie au Travail (QVT), renforcer l’organisation et piloter efficacement les équipes.

Ces indicateurs s'inscrivent dans une démarche structurée de gestion de la performance en entreprise, où l'analyse continue des données RH permet d'aligner les objectifs individuels sur la stratégie globale et d'améliorer l'efficacité collective.

Qu’est-ce qu’un tableau de bord RH ?

Un tableau de bord RH est un outil de suivi qui centralise les données liées aux ressources humaines. Il permet de regrouper les indicateurs clés sur les effectifs de l’entreprise , les talents, les compétences, la productivité, le climat social ou encore la formation.

Aussi appelé TBS, pour Tableau de Bord Social, ou reporting RH , il se compose d’un ensemble d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs choisis expressément pour :

analyser le fonctionnement RH sur une période donnée (mois, trimestre, année) ;

faciliter la prise de décision grâce à une vue d’ensemble fiable et actualisée ;

anticiper les besoins futurs en compétences et en effectifs ;

assurer plus de transparence vis-à-vis des salariés grâce à une communication claire.

En résumé, le tableau de bord RH est un véritable modèle de pilotage stratégique pour optimiser la gestion des ressources humaines .

Pourquoi utiliser un tableau de bord en ressources humaines ?

L’objectif premier de ce dispositif est de réaliser un audit RH , soit un diagnostic précis de la situation de l’entreprise à un moment donné, quasiment en temps réel. Élaborer un tableau de bord RH présente plusieurs avantages :

suivi précis du climat social et de la satisfaction des collaborateurs ; meilleure communication interne grâce à des données claires et partagées ; anticipation des besoins en talents et en formation ; optimisation des coûts liés aux ressources humaines ; amélioration continue de la productivité de l’équipe et de l’entreprise.

💡 Bon à savoir : un tableau de bord RH peut être conçu sur Excel pour les petites structures, mais l’usage de logiciels SIRH (Système d’Information RH) est recommandé pour automatiser l’analyse et gagner en efficacité.

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Quels sont les principaux indicateurs RH à intégrer dans un tableau de bord ?

Chaque entreprise doit définir ses propres indicateurs RH en fonction de sa stratégie et de son organisation. Cependant, certains sont incontournables :

Quels outils utiliser pour créer un tableau de bord RH ?

Le choix de l’outil conditionne la qualité et la fiabilité du suivi RH. Selon la taille de l’entreprise, le budget et le niveau d’automatisation souhaité, plusieurs solutions existent.

Outil Points forts Limites Pour qui ? Excel ou Google Sheet Accessible, flexible, peu coûteux, adapté aux petites structures Risque d’erreurs manuelles, chronophage, possibilité de suivi limitée TPE (Très Petites Entreprises) et PME (Petites et Moyennes Entreprises) avec besoins simples Logiciels RH dédiés Indicateurs préconfigurés, interface intuitive, analyses rapides Abonnement payant, fonctionnalités variables selon les éditeurs PME et ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) en croissance SIRH Centralisation des données, automatisation, reporting avancé, intégration paie/formation Coût élevé, mise en place complexe, nécessite un accompagnement interne Grandes entreprises, ETI structurées

💡 Bon à savoir : certaines entreprises adoptent une approche hybride, avec un suivi basique sous Excel complété par des modules logiciels pour automatiser certains indicateurs stratégiques (absentéisme, formation, turnover).

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La construction d’un tableau de bord RH repose sur une méthode simple, mais stratégique. Pour qu’il serve réellement au pilotage des effectifs et à l’analyse des performances RH , il doit répondre à des objectifs précis.

Voici les principales étapes à suivre :

définir les besoins et les objectifs RH : par exemple, réduire le turnover, améliorer la satisfaction ou anticiper les départs à la retraite ; sélectionner les indicateurs pertinents en lien avec ces objectifs : climat social, compétences, coûts, absentéisme, talents ; choisir les bons outils de suivi : Excel, logiciels RH spécialisés ou SIRH complets ; hiérarchiser et organiser les informations pour garantir une lecture simple et orientée action.

👉 À noter : l’efficacité d’un tableau de bord RH dépend de sa lisibilité. Un modèle clair et bien structuré facilite l’appropriation par les managers et améliore la communication avec les salariés.

Cet outil RH est vivant : sans mise à jour régulière, il perd rapidement de sa pertinence et fausse le pilotage des ressources humaines. Dès lors, quelques bonnes pratiques d’actualisation s’imposent :

définir une fréquence d’actualisation adaptée au fonctionnement des managers (mensuelle, trimestrielle ou annuelle) ;

actualiser systématiquement les données pour fiabiliser l’analyse ;

ajouter ou supprimer des indicateurs en fonction de l’évolution des objectifs RH ;

utiliser des logiciels pour automatiser la collecte et réduire le risque d’erreurs.

⚠️ Attention : un tableau de bord RH n’apporte pas de valeur ajoutée si ses résultats ne sont pas utilisés activement dans la prise de décisions. Son intérêt repose sur l’analyse des tendances, le suivi de la performance et la capacité à engager l’équipe dans l’amélioration continue.

Ainsi, la construction et l’actualisation régulière d’un tableau de bord RH permettent non seulement de suivre la productivité et la satisfaction des collaborateurs, mais aussi de renforcer l’organisation globale et de valoriser les compétences au sein de l’équipe.

💡 Bon à savoir : à côté du tableau de bord RH, il peut être utile de créer un tableau de recrutement pour pouvoir améliorer les processus d’embauche et les rendre plus efficaces et performants.

Exemples concrets de tableaux de bord RH

Pour identifier les causes récurrentes d’absences, anticiper les périodes de sous-effectifs et ajuster l’organisation interne, c’est un tableau de bord de suivi des absences et du temps de travail qui est pertinent. Les indicateurs clés à mettre en place dans ce cas sont :

le taux d’absentéisme ;

le nombre moyen de jours d’arrêt par salarié ;

les heures supplémentaires ;

les retards.

Autre cas d’usage : mesurer l’efficacité des canaux de sourcing, optimiser le budget des embauches et réduire les délais de pourvoi. Un tableau de bord de gestion du recrutement contient les indicateurs suivants :

nombre de candidatures reçues ;

taux de conversion entre chaque étape ;

coût par recrutement ;

délai moyen d’embauche.

Ci-dessous, trois modèles types de tableaux de bord RH pour illustrer leur usage.

1. Tableau de bord RH simplifié (petites structures)

Objectif : suivre l’essentiel avec peu d’indicateurs.

Indicateur Janvier Février Mars Objectif Écart Effectif total 12 12 13 - - Absentéisme (%) 3,2 % 2,5 % 4 % < 3 % + 1 % Turn-over (%) 0 % 8 % 0 % < 5 % - Heures de formations suivies 10 h 15 h 12h 12 h/mois -

Résultats : l’effectif reste stable, mais l’absentéisme dépasse ponctuellement le seuil fixé, ce qui doit alerter l’entreprise sur de possibles problèmes organisationnels.

2. Tableau de bord RH orienté performance et compétences

Objectif : mesurer l’efficacité et la montée en compétences.

Indicateur T1 2025 T2 2025 Objectif annuel Écart Taux d’atteinte des objectifs (%) 85 % 88 % 90 % - 2 % Nombre de formations suivies 5 7 20 + 2 Satisfaction des travailleurs (enquête interne) 7,5/10 8,2/10 ≥ 8/10 +0,2 Promotions internes 1 2 5 - 2

Résultats : la satisfaction et la dynamique de formation progressent bien, mais le taux de promotions reste en dessous des attentes, ce qui peut freiner la fidélisation des talents.

3. Tableau de bord RH de pilotage budgétaire

Objectif : suivre les coûts et optimiser la masse salariale.

Indicateur Prévu (€) Réalisé (€) Écart (€) Écart (%) Masse salariale mensuelle 50 000 51 500 + 1 500 + 3 % Coût absentéisme 2 000 2 600 + 600 + 30 % Coût formation 5 000 4 200 - 800 - 16 % Heures supplémentaires (€) 1 500 1 200 - 300 - 20 %

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