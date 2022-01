Quel est le rôle de cette convention collective ?

Comme toute convention collective, la convention collective 66 a pour but premier d’adapter les dispositions légales avec des dispositions plus adéquates au secteur social et médico-social. Ces dispositions sont souvent plus favorables que le Code du travail.

Pour les employeurs, il faut veiller à respecter cette convention collective 66 si elle s’applique à leur entreprise car elle doit nécessairement primer sur la loi dès lors qu’elle a des dispositions plus favorables pour les salariés.

Quelles sont les principales particularités de la convention collective 66 ?

La rémunération :

Chaque employeur est libre de fixer la rémunération de ses salariés, à condition de respecter les montants minimums légaux ou conventionnels si ces derniers s’avèrent plus favorables.

Dans la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, les salaires sont prévus sous la forme d’une grille de salaires.

Dans la convention collective 66, la grille de salaire se présente sous forme de tableau dans lequel est listé chaque salaire minimum en fonction des catégories de salariés.

Les congés payés et les congés exceptionnels :

Dans la convention collective 66, les congés payés sont soumis aux dispositions du Code du travail. Dans ce sens, un salarié acquiert 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou période assimilée pendant la période de référence.

Par ailleurs, dans cette convention collective 66, les congés exceptionnels peuvent être accordés, sur justification, pour des évènements familiaux tels que le mariage ou le pacs ; le mariage d’un enfant ou d’un frère/soeur ; le décès d’un enfant ou du conjoint ou d’un parent...

L’arrêt maladie :

Dans la convention collective 66 lors d’un arrêt maladie, il existe un maintien de salaire plus favorable que celui prévu dans les les dispositions légales.

En effet, le maintien de salaire est de l’ordre de 100% pendant les 3 premiers mois pour les salariés non cadres, et pendant les 6 premiers mois pour les cadres.

Par ailleurs, dans la convention collective 66, lors d’un arrêt maladie, la carence n’existe pas c’est-à-dire que le salarié absent pourra percevoir son indemnité dès le premier jour de son absence.

Le travail de nuit :

Dans la convention collective 66, le travail de nuit a une durée maximale de 10 heures comme pour le travail de jour.

Toutefois, cette durée peut être portée à 12h conformément aux dispositions légales.

La rupture du contrat de travail :

Le licenciement :

La convention collective 66 peut prévoir un régime d’indemnité plus favorable que le régime légal prévu en cas de licenciement.

Par exemple, dans la convention collective 66, le licenciement pour inaptitude a un préavis de 4 mois pour les cadres.

La démission :

Dans la convention collective 66, la démission peut susciter des questions de préavis avec des durées plus ou moins longues en fonction de la catégorie professionnelle du salarié.

Par exemple, pour un cadre le préavis est de 2 mois.

La rupture conventionnelle :

Contrairement aux deux autres modes de rupture, la rupture conventionnelle permet à l’employeur et au salarié de convenir d’un commun accord des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

Dans la convention collective 66, la rupture conventionnelle ne suscite pas de dérogation spécifique par rapport aux dispositions légales.