Selon le Code du travail, tout salarié d’une entreprise a le droit à différents types de congés pour répondre à ses diverses absences au cours de sa vie dans une entreprise.

En effet, un salarié peut prendre des congés dits spéciaux en plus des traditionnels congés payés et jours fériés.

En principe, ces autorisations d’absence d’un salarié sont encadrées par une convention collective, à défaut ces règles sont régies par le Code du travail.

La convention collective de l’immobilier n’échappe pas à cette règle et prévoit différents congés spéciaux en plus des congés payés traditionnels.

Qu’est-ce que les congés dans une entreprise et plus particulièrement dans la convention collective de l’immobilier ? Quels sont les différents types de congés prévus par la convention collective de l’immobilier et quelles sont leurs spécificités ? PayFit vous guide et vous explique.